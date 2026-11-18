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दिल्ली सरकारी स्कूल की छात्राओं को मिले 20-20 हजार रुपये, फंडिंग से खड़ा किया अपना स्टार्टअप, ट्रेड फेयर में दिखा रही हैं हुनर

नई दिल्ली: सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राएं अब सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने हुनर को कारोबार में बदलने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही हैं. राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2026 के दिल्ली पवेलियन में शिक्षा विभाग की ओर से लगाए गए स्टॉल पर ऐसी ही छात्राएं अपने हाथों से तैयार उत्पादों की बिक्री कर रही हैं.

खास बात यह है कि इन छात्राओं ने स्कूल स्तर पर मिली 20-20 हजार रुपये की शुरुआती आर्थिक मदद से अपने स्टार्टअप तैयार किए हैं. कोई क्रोशे की पारंपरिक कला को आधुनिक उत्पादों के रूप में पेश कर रही है, तो कोई उत्तराखंड की लोककला ऐपण को की-चेन सहित अन्य उत्पाद के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंचाने में जुटी है.

सरकारी स्कूल की छात्राओं का हुनर (Video Credit; ETV Bharat)

20 हजार रुपये की मदद से पारंपरिक कला को बनाया कारोबार

सर्वोदय कन्या विद्यालय, सरिता विहार, मदनपुर खादर की कक्षा 12वीं की छात्रा अजमा ने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से 20 हजार रुपये की फंडिंग मिली थी. इस रकम का उपयोग करके क्रोशे कला पर आधारित उत्पाद तैयार किए और स्टार्टअप की शुरुआत की. उन्होंने बताया कि क्रोशे धागे और हुक की मदद से हाथों से बुनाई करने की एक पारंपरिक कला है. उन्होंने बताया कि इस कला के माध्यम से आधुनिक दुनिया में नई पहचान बनाना है. उन्होंने बताया कि आज की जेनजी पीढ़ी की पसंद को ध्यान में रखते हुए कई तरह के उत्पाद तैयार किए हैं. इनमें क्रोशे से बने तकिए, हैंडबैग, की-चेन, स्वेटर, टॉप, स्कार्फ और गुड़िया के साथ अलग-अलग कैरेक्टर वाले उत्पाद हैं. उन्होंने बताया कि इसके अलावा ग्राहकों की पसंद के मुताबिक कस्टम ऑर्डर भी तैयार की जा रही है.

क्रोशे से बने तकिए, हैंडबैग, की-चेन, स्वेटर, टॉप, स्कार्फ और गुड़िया (Photo Credit; ETV Bharat)

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70 रुपये से शुरू हैं उत्पादों की कीमतें

अजमा ने बताया कि उत्पादों की कीमत लोगों की अलग-अलग जरूरतों और बजट को ध्यान में रखकर तय की गई है. क्रोशे की की-चेन 70 से 200 रुपये तक की हैं. वहीं, हाथ से तैयार किए गए तकियों की कीमत 1,000 से 3,000 रुपये तक है. स्कार्फ जैसे पहनने वाले उत्पाद 500 से 2,000 रुपये के बीच हैं. उन्होंने बताया कि इन उत्पादों की खासियत इनकी फिनिशिंग और हाथों से तैयार किया जाना है. ये धोने योग्य हैं और उनका प्रयास है कि लोग प्लास्टिक से बनी सजावटी चीजों और खिलौनों के बजाय ऐसे विकल्पों को अपनाएं, जो पर्यावरण के लिए बेहतर हों.

छात्राओं के स्टार्टअप की खास बातें (Photo Credit; ETV Bharat)

उत्तराखंड की ऐपण कला को दे रहीं नया बाजार

इसी स्टॉल पर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर-2 की छात्रा कुमकुम आर्या उत्तराखंड की पारंपरिक ऐपण कला को नए अंदाज में पेश कर रही हैं. उन्होंने बताया कि ऐपण उत्तराखंड की एक लोककला है, जिसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है. इस कला को पारंपरिक रूप से शुभ अवसरों पर घरों में बनाया जाता है. उन्होंने बताया कि आज तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है और नई पीढ़ी अपनी पारंपरिक कलाओं से दूर होती जा रही है. ऐसे में प्रयास है कि उत्तराखंड की इस लोककला को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए.

अपनी कला को दिखाती स्कूली छात्रा (Photo Credit; ETV Bharat)

की-चेन के जरिए युवाओं तक पहुंचा रहीं लोककला

कुमकुम ने बताया कि आज की जेनजी पीढ़ी भारी सामान के बजाय छोटी और आसानी से साथ रखी जा सकने वाली चीजें पसंद करती है. इसी को ध्यान में रखते हुए ऐपण कला से छोटी-छोटी की-चेन तैयार की हैं. इन्हें बैग और पर्स में आसानी से लगाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की मान्यता के अनुसार ऐपण कला सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है. इस कला को छोटे उत्पादों के रूप में तैयार कर अपनी संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है. उन्होंने बताया कि अब तक उत्पादों की 3,000 रुपये की बिक्री हो चुकी है.

नींव कार्यक्रम की जरुरी बातें (Photo Credit; ETV Bharat)

पांच टीमों को दी गई थी 20-20 हजार रुपये की फंडिंग

गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर-2, सेक्टर-5, अंबेडकर नगर की शिक्षिका रजनी ने बताया कि इस स्टार्टअप पहल की शुरुआत साल 2025 हुई थी. इसके तहत नींव कार्यक्रम के अंतर्गत पांच टीमों का चयन किया गया था. प्रत्येक टीम को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार ने छात्रों को 20-20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी थी.