दिल्ली सरकारी स्कूल की छात्राओं को मिले 20-20 हजार रुपये, फंडिंग से खड़ा किया अपना स्टार्टअप, ट्रेड फेयर में दिखा रही हैं हुनर
गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर-2 की शिक्षिका रजनी ने बताया कि इस स्टार्टअप पहल की शुरुआत साल 2025 हुई थी. संवाददाता आनंद की रिपोर्ट
Published : November 18, 2026 at 2:38 PM IST
नई दिल्ली: सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राएं अब सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने हुनर को कारोबार में बदलने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही हैं. राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2026 के दिल्ली पवेलियन में शिक्षा विभाग की ओर से लगाए गए स्टॉल पर ऐसी ही छात्राएं अपने हाथों से तैयार उत्पादों की बिक्री कर रही हैं.
खास बात यह है कि इन छात्राओं ने स्कूल स्तर पर मिली 20-20 हजार रुपये की शुरुआती आर्थिक मदद से अपने स्टार्टअप तैयार किए हैं. कोई क्रोशे की पारंपरिक कला को आधुनिक उत्पादों के रूप में पेश कर रही है, तो कोई उत्तराखंड की लोककला ऐपण को की-चेन सहित अन्य उत्पाद के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंचाने में जुटी है.
20 हजार रुपये की मदद से पारंपरिक कला को बनाया कारोबार
सर्वोदय कन्या विद्यालय, सरिता विहार, मदनपुर खादर की कक्षा 12वीं की छात्रा अजमा ने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से 20 हजार रुपये की फंडिंग मिली थी. इस रकम का उपयोग करके क्रोशे कला पर आधारित उत्पाद तैयार किए और स्टार्टअप की शुरुआत की. उन्होंने बताया कि क्रोशे धागे और हुक की मदद से हाथों से बुनाई करने की एक पारंपरिक कला है. उन्होंने बताया कि इस कला के माध्यम से आधुनिक दुनिया में नई पहचान बनाना है. उन्होंने बताया कि आज की जेनजी पीढ़ी की पसंद को ध्यान में रखते हुए कई तरह के उत्पाद तैयार किए हैं. इनमें क्रोशे से बने तकिए, हैंडबैग, की-चेन, स्वेटर, टॉप, स्कार्फ और गुड़िया के साथ अलग-अलग कैरेक्टर वाले उत्पाद हैं. उन्होंने बताया कि इसके अलावा ग्राहकों की पसंद के मुताबिक कस्टम ऑर्डर भी तैयार की जा रही है.
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70 रुपये से शुरू हैं उत्पादों की कीमतें
अजमा ने बताया कि उत्पादों की कीमत लोगों की अलग-अलग जरूरतों और बजट को ध्यान में रखकर तय की गई है. क्रोशे की की-चेन 70 से 200 रुपये तक की हैं. वहीं, हाथ से तैयार किए गए तकियों की कीमत 1,000 से 3,000 रुपये तक है. स्कार्फ जैसे पहनने वाले उत्पाद 500 से 2,000 रुपये के बीच हैं. उन्होंने बताया कि इन उत्पादों की खासियत इनकी फिनिशिंग और हाथों से तैयार किया जाना है. ये धोने योग्य हैं और उनका प्रयास है कि लोग प्लास्टिक से बनी सजावटी चीजों और खिलौनों के बजाय ऐसे विकल्पों को अपनाएं, जो पर्यावरण के लिए बेहतर हों.
उत्तराखंड की ऐपण कला को दे रहीं नया बाजार
इसी स्टॉल पर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर-2 की छात्रा कुमकुम आर्या उत्तराखंड की पारंपरिक ऐपण कला को नए अंदाज में पेश कर रही हैं. उन्होंने बताया कि ऐपण उत्तराखंड की एक लोककला है, जिसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है. इस कला को पारंपरिक रूप से शुभ अवसरों पर घरों में बनाया जाता है. उन्होंने बताया कि आज तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है और नई पीढ़ी अपनी पारंपरिक कलाओं से दूर होती जा रही है. ऐसे में प्रयास है कि उत्तराखंड की इस लोककला को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए.
की-चेन के जरिए युवाओं तक पहुंचा रहीं लोककला
कुमकुम ने बताया कि आज की जेनजी पीढ़ी भारी सामान के बजाय छोटी और आसानी से साथ रखी जा सकने वाली चीजें पसंद करती है. इसी को ध्यान में रखते हुए ऐपण कला से छोटी-छोटी की-चेन तैयार की हैं. इन्हें बैग और पर्स में आसानी से लगाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की मान्यता के अनुसार ऐपण कला सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है. इस कला को छोटे उत्पादों के रूप में तैयार कर अपनी संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है. उन्होंने बताया कि अब तक उत्पादों की 3,000 रुपये की बिक्री हो चुकी है.
पांच टीमों को दी गई थी 20-20 हजार रुपये की फंडिंग
गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर-2, सेक्टर-5, अंबेडकर नगर की शिक्षिका रजनी ने बताया कि इस स्टार्टअप पहल की शुरुआत साल 2025 हुई थी. इसके तहत नींव कार्यक्रम के अंतर्गत पांच टीमों का चयन किया गया था. प्रत्येक टीम को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार ने छात्रों को 20-20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी थी.
उन्होंने बताया कि इस पहल से छात्राओं को अपना कारोबार शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने का अवसर मिल रहा है. छात्राएं उत्पाद बनाने के साथ उनकी कीमत तय करना, ग्राहकों की पसंद समझना और बिक्री करना भी सीख रही हैं.
क्रोशे और ऐपण कला क्या है
- क्रोशे कला: क्रोशे धागे और एक खास हुक की मदद से बुनाई करने की पारंपरिक कला है. इससे तकिए, हैंडबैग, खिलौने, की-चेन, स्वेटर और स्कार्फ जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं. इसमें हाथों से धागे के फंदे बनाकर अलग-अलग डिजाइन तैयार किए जाते हैं.
- ऐपण कला: ऐपण उत्तराखंड की पारंपरिक लोककला है. इसमें आमतौर पर लाल या गेरुए रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग से पारंपरिक आकृतियां और ज्यामितीय डिजाइन बनाए जाते हैं. इसे घरों के पूजा स्थलों, आंगन और शुभ अवसरों पर बनाने की परंपरा है.
नींव कार्यक्रम सरकारी स्कूलों के छात्रों को अपने आइडिया को हकीकत में बदलने का मौका
दिल्ली सरकार का नींव (NEEEV) कार्यक्रम सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को उद्यमिता, नवाचार और स्वरोजगार से जोड़ने की पहल है. इसका पूरा नाम New Era of Entrepreneurial Ecosystem & Vision है. हिंदी में इसे 'उद्यमिता परिवेश एवं दृष्टिकोण का नवयुग' कहा जाता है.
इस कार्यक्रम का मकसद विद्यार्थियों को सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि उन्हें अपने विचारों को वास्तविक उत्पाद और कारोबार में बदलने का अवसर देना है. इसके तहत कक्षा 8 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बिजनेस आइडिया तैयार करने, बाजार की जरूरत समझने, प्रोटोटाइप बनाने और अपने उत्पाद की बिक्री करने जैसी गतिविधियों से जोड़ा जाता है. दिल्ली सरकार ने इस योजना की शुरुआत 18 सितंबर 2025 को की थी. इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है.
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नींव कार्यक्रम के उद्देश्य
इस योजना के जरिए विद्यार्थियों में कई तरह की व्यावहारिक क्षमताएं विकसित करने पर जोर दिया गया है.
- उद्यमिता की समझ: विद्यार्थियों को अपना कारोबार शुरू करने की शुरुआती जानकारी देना.
- नवाचार को बढ़ावा: रोजमर्रा की समस्याओं के नए समाधान तलाशने के लिए प्रेरित करना.
- आर्थिक साक्षरता: बजट बनाना, लागत और मुनाफा समझना तथा पैसे का प्रबंधन सिखाना.
- डिजिटल शिक्षा: डिजिटल भुगतान और तकनीक के उपयोग की जानकारी देना.
- आत्मनिर्भरता: विद्यार्थियों को नौकरी तलाशने के साथ खुद रोजगार पैदा करने के लिए तैयार करना.
- सामाजिक जिम्मेदारी: पर्यावरण और समाज से जुड़ी समस्याओं के समाधान वाले बिजनेस आइडिया को प्रोत्साहित करना.
किन कक्षाओं के विद्यार्थियों को मिल रहा लाभ
- कक्षा 8 उद्यमिता की शुरुआती समझ
- कक्षा 9 नए विचार और समस्या की पहचान
- कक्षा 10 बिजनेस आइडिया और व्यावहारिक गतिविधियां
- कक्षा 11 स्टार्टअप आइडिया, प्रोटोटाइप और प्रतियोगिता
- कक्षा 12 बिजनेस को आगे बढ़ाना, मेंटरशिप और प्रस्तुति
हुनर से आत्मनिर्भरता की ओर कदम
इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में छात्राओं की भागीदारी इस बात का उदाहरण है कि स्कूल स्तर पर ही बच्चों को उद्यमिता से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं. आर्थिक मदद मिलने के बाद छात्राएं अपने हुनर को उत्पाद में बदलने से लेकर उसकी बिक्री तक का अनुभव हासिल कर रही हैं. इससे उन्हें न केवल कारोबार की शुरुआती समझ मिल रही है, बल्कि पारंपरिक कला और संस्कृति को भी नए बाजार में पहचान दिलाने का मौका मिल रहा है.