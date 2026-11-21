बांस और दाल के दानों से तैयार हुआ छत्तीसगढ़ का अनोखा 'रेन मेकर', IITF में बना आकर्षण का केंद्र
दिल्ली के व्यापार मेले में छाया छत्तीसगढ़ का अनोखा वाद्य यंत्र, जो हूबहू बारिश की बूंदों जैसी आवाज निकालता है. पढ़ें आनंद गुप्ता की रिपोर्ट.
Published : November 21, 2026 at 4:11 PM IST
नई दिल्ली: सुबह से शाम तक काम का दबाव, ट्रैफिक की भागदौड़, मोबाइल की लगातार बजती घंटियां और जिंदगी में बढ़ता तनाव. ऐसे माहौल में बारिश की बूंदों की आवाज अगर कुछ पल के लिए सुनाई दे जाए तो मन को अलग ही सुकून मिलता है. इसी प्राकृतिक एहसास को एक छोटे से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में समेटने की कोशिश की गई है.
दरअसल, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2026 के जूट पवेलियन में छत्तीसगढ़ से आए एक स्टॉल पर प्रदर्शित 'रेन मेकर' लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इसकी खासियत है कि इसे धीरे-धीरे घुमाने पर बारिश की बूंदों जैसी आवाज निकलती है. इसके अंदर भरे दाल के दाने एक लय में नीचे गिरते हैं और ऐसी ध्वनि पैदा करते हैं, जिसे सुनकर कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे आसपास बारिश हो रही हो. खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल मेडिटेशन, ध्यान और सुकून भरा माहौल बनाने के लिए भी किया जा रहा है.
दाल के दानों से तैयार होता है बारिश का संगीत
'रेन मेकर' देखने में एक साधारण बास से तैयार लंबी नली जैसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन इसकी आवाज इसे खास बनाती है. इसके अंदर दाल के दाने भरे जाते हैं. जब इसे धीरे-धीरे ऊपर नीचे किया जाता है तो दाने अंदरूनी सतह से टकराते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक गिरते हैं. इसी प्रक्रिया से बारिश जैसी आवाज पैदा होती है. इसकी खासियत यह है कि इसे बजाने के लिए किसी संगीत के प्रशिक्षण या विशेष तकनीक की जरूरत नहीं होती. इसे हाथ में लेकर धीरे-धीरे ऊपर नीचे किया जाता है. जितनी सहजता और नियंत्रित गति से इसे ऊपर नीचे किया जाता है, उतनी ही देर तक इसकी आवाज का आनंद लिया जा सकता है. इसकी ध्वनि सामान्य संगीत वाद्ययंत्रों से अलग होती है. इसमें किसी धुन या गाने के बजाय प्रकृति से जुड़ी आवाज का अनुभव मिलता है.
कैसे बनता है रेन मेकर, अंदर छिपा है आवाज का राज
'रेन मेकर' बांस से बनाया जाता है. इसके लिए पहले एक मजबूत बांस की लंबी नली तैयार की जाती है. इसके बाद उसके अंदर ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है, जिससे दाने एक साथ तेजी से नीचे न गिरें, बल्कि धीरे-धीरे आगे बढ़ें. नली के अंदर अवरोध पैदा करने वाली संरचना और दाल के दानों का आकार इसकी आवाज की प्रकृति तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं. इसके बाद नली में दाल के दाने भरे जाते हैं और दोनों सिरों को बंद कर दिया जाता है. जब इसे उलटकर घुमाया जाता है तो दाने अंदर की संरचना से टकराते हुए नीचे आते हैं. इस टकराहट से लगातार एक विशेष ध्वनि पैदा होती है, जो बारिश की बूंदों के गिरने जैसी सुनाई देती है.
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मेडिटेशन और साउंड हीलिंग में भी उपयोग
आजकल मेडिटेशन और ध्यान के दौरान प्राकृतिक ध्वनियों का उपयोग करने का चलन बढ़ रहा है. 'रेन मेकर' इसी अनुभव को आसान बनाता है. इसे कुछ मिनट तक धीरे-धीरे घुमाकर सुनने से आसपास एक शांत और लयबद्ध वातावरण तैयार किया जा सकता है. हरप्रीत ने इसका अनुभव साझा करते हुए बताया कि 'रेन मेकर' की आवाज काफी आकर्षक लगी.
उन्होंने कहा कि इसके अंदर दाल के दाने भरे हुए हैं और इसे धीरे-धीरे घुमाने पर बहुत अच्छी आवाज निकलती है. यह बिल्कुल बारिश होने जैसा एहसास कराता है. उन्होंने बताया कि आजकल जिंदगी काफी तनावपूर्ण हो गई है. ऐसे में कोई व्यक्ति अपनी बालकनी में बैठकर आंखें बंद कर इस आवाज को सुन सकता है. मेडिटेशन के दौरान भी इसका उपयोग किया जा सकता है. उन्होंने इसकी ध्वनि को बेहद सुकून देने वाला और शांत वातावरण का एहसास कराने वाला बताया.
विंड फ्लूट की अनोखी आवाज भी लोगों को पसंद
'रेन मेकर' के साथ स्टॉल पर एक अन्य उत्पाद 'विंड फ्लूट' भी प्रदर्शित किया गया है. इसकी खासियत इससे निकलने वाली अलग ध्वनि है. स्टॉल संचालक ने बताया कि मेले में आने वाले लोग इसकी आवाज को भी पसंद कर रहे हैं. 'रेन मेकर' जहां बारिश जैसी ध्वनि का अनुभव कराता है, वहीं 'विंड फ्लूट' अपनी अलग ध्वनि के कारण लोगों की उत्सुकता बढ़ा रहा है. दोनों उत्पादों की कीमत भी अलग-अलग रखी गई है. 'रेन मेकर' 1250 रुपये में है, जबकि 'विंड फ्लूट' की कीमत 450 रुपये है.
पारंपरिक सोच और आधुनिक जरूरत का मेल
इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में इन उत्पादों की मौजूदगी यह भी दिखाती है कि बाजार में अब केवल सजावटी और उपयोगी वस्तुओं की ही मांग नहीं है, बल्कि लोग ऐसे उत्पादों में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जो उन्हें एक अलग अनुभव दें. रेन मेकर जैसे इंस्ट्रूमेंट में साधारण सामग्री से संगीत जैसी ध्वनि पैदा करने की रचनात्मकता दिखाई देती है.
जूट पवेलियन में आने वाले दर्शक इसे केवल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में नहीं देख रहे, बल्कि इसकी आवाज को सुनने और खुद उपयोग करके देखने में भी रुचि ले रहे हैं. यही वजह है कि मेले की चकाचौंध और शोर के बीच बारिश जैसी आवाज पैदा करने वाला यह छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लोगों को कुछ पल ठहरने का मौका दे रहा है.
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