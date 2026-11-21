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बांस और दाल के दानों से तैयार हुआ छत्तीसगढ़ का अनोखा 'रेन मेकर', IITF में बना आकर्षण का केंद्र

छत्तीसगढ़ के अनोखे वाद्य यंत्र ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: सुबह से शाम तक काम का दबाव, ट्रैफिक की भागदौड़, मोबाइल की लगातार बजती घंटियां और जिंदगी में बढ़ता तनाव. ऐसे माहौल में बारिश की बूंदों की आवाज अगर कुछ पल के लिए सुनाई दे जाए तो मन को अलग ही सुकून मिलता है. इसी प्राकृतिक एहसास को एक छोटे से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में समेटने की कोशिश की गई है.

दरअसल, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2026 के जूट पवेलियन में छत्तीसगढ़ से आए एक स्टॉल पर प्रदर्शित 'रेन मेकर' लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इसकी खासियत है कि इसे धीरे-धीरे घुमाने पर बारिश की बूंदों जैसी आवाज निकलती है. इसके अंदर भरे दाल के दाने एक लय में नीचे गिरते हैं और ऐसी ध्वनि पैदा करते हैं, जिसे सुनकर कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे आसपास बारिश हो रही हो. खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल मेडिटेशन, ध्यान और सुकून भरा माहौल बनाने के लिए भी किया जा रहा है.

दिल्ली के व्यापार मेले में छाया रेन मेकर वाद्य यंत्र (ETV Bharat) दाल के दानों से तैयार होता है बारिश का संगीत 'रेन मेकर' देखने में एक साधारण बास से तैयार लंबी नली जैसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन इसकी आवाज इसे खास बनाती है. इसके अंदर दाल के दाने भरे जाते हैं. जब इसे धीरे-धीरे ऊपर नीचे किया जाता है तो दाने अंदरूनी सतह से टकराते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक गिरते हैं. इसी प्रक्रिया से बारिश जैसी आवाज पैदा होती है. इसकी खासियत यह है कि इसे बजाने के लिए किसी संगीत के प्रशिक्षण या विशेष तकनीक की जरूरत नहीं होती. इसे हाथ में लेकर धीरे-धीरे ऊपर नीचे किया जाता है. जितनी सहजता और नियंत्रित गति से इसे ऊपर नीचे किया जाता है, उतनी ही देर तक इसकी आवाज का आनंद लिया जा सकता है. इसकी ध्वनि सामान्य संगीत वाद्ययंत्रों से अलग होती है. इसमें किसी धुन या गाने के बजाय प्रकृति से जुड़ी आवाज का अनुभव मिलता है. छत्तीसगढ़ का अनोखा रेन मेकर (ETV Bharat) कैसे बनता है रेन मेकर, अंदर छिपा है आवाज का राज 'रेन मेकर' बांस से बनाया जाता है. इसके लिए पहले एक मजबूत बांस की लंबी नली तैयार की जाती है. इसके बाद उसके अंदर ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है, जिससे दाने एक साथ तेजी से नीचे न गिरें, बल्कि धीरे-धीरे आगे बढ़ें. नली के अंदर अवरोध पैदा करने वाली संरचना और दाल के दानों का आकार इसकी आवाज की प्रकृति तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं. इसके बाद नली में दाल के दाने भरे जाते हैं और दोनों सिरों को बंद कर दिया जाता है. जब इसे उलटकर घुमाया जाता है तो दाने अंदर की संरचना से टकराते हुए नीचे आते हैं. इस टकराहट से लगातार एक विशेष ध्वनि पैदा होती है, जो बारिश की बूंदों के गिरने जैसी सुनाई देती है. रेन मेकर की खासियतें (ETV Bharat) ये भी पढ़ें: IITF 2026: तीर-कमान और घुंघरू की खनक से गूंजा ट्रेड फेयर, MP के 'भील भगोरिया नृत्य' ने बांधा समां; जानें आज क्या है खास मेडिटेशन और साउंड हीलिंग में भी उपयोग