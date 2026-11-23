IITF 2026: कागज-पेंसिल नहीं थे तो मिट्टी के आंगन को बनाया कैनवास, आज 700 महिलाओं की जिंदगी संवार रहीं बिहार की अंजना लाभ
मिट्टी के आंगन में झाड़ू की तीली से मधुबनी पेंटिंग सीखने वाली अंजना आज 700 महिलाओं की जिंदगी में रोजगार के रंग भर रही है.
Published : November 23, 2026 at 12:33 PM IST
नई दिल्ली: जिस हाथ में बचपन में पेंसिल और कॉपी नहीं थी, उसी हाथ ने आज सैकड़ों महिलाओं को हुनर और रोजगार का रास्ता दिखाया है. बिहार के मधुबनी जिले की अंजना लाभ ने अपनी दादी को देखकर मिट्टी के आंगन में झाड़ू की तीली से मधुबनी पेंटिंग बनाना सीखी थी. घर की आर्थिक तंगी के कारण कागज पर चित्र बनाने का मौका तक नहीं मिलता था, लेकिन कला के प्रति उनका लगाव कभी कम नहीं हुआ. आज अंजना करीब 700 महिलाओं को इस पारंपरिक कला का प्रशिक्षण दे चुकी हैं. इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2026 के बिहार पवेलियन में वह अपनी कला का लाइव डेमो दे रही हैं. यहां महाभारत के कर्ण की जन्म से मृत्यु तक की कहानी को मधुबनी पेंटिंग में उतारकर उन्होंने लोगों का ध्यान खींचा है.
कॉपी नहीं मिली तो मिट्टी के आंगन को ही बना लिया कैनवास
बिहार के मधुबनी जिले में पली-बढ़ीं अंजना के परिवार में उनकी दादी और चाची पारंपरिक मिथिला पेंटिंग बनाया करती थीं. वह बचपन में दादी को घंटों चित्र बनाते देखती थीं और उनके मन में भी वैसा ही कुछ बनाने की इच्छा होती थी. अंजना ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. पांच भाई-बहनों की पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों के बीच पिता के लिए कॉपी-किताबों का खर्च जुटाना भी आसान नहीं था. ऐसे में ड्रॉइंग बनाने के लिए कॉपी नहीं मिलती थी. झाड़ू की तीली से मिट्टी के आंगन पर ही चित्र बनाना शुरू कर दिया. दादी को देखकर आकृतियां बनाती रहीं. यही मिट्टी का आंगन पहली ड्रॉइंग बुक और दादी पहली गुरु बनीं.
1200 रुपये में बिकी पहली पेंटिंग
अंजना ने बताया कि शुरुआत में पेंटिंग केवल शौक था. पता नहीं था कि इस कला से कमाई भी की जा सकती है. उन्होंने बताया कि एक बार चाची से मिलने जापान से कुछ विदेशी मेहमान गांव आए. अपनी बनाई पेंटिंग उन्हें दिखाई. मेरी कलाकारी देखकर विदेशी मेहमान काफी प्रभावित हुए और एक छोटी पेंटिंग 1200 रुपये में खरीद ली. यह पहली बिक्री थी. इस घटना के बाद आत्मविश्वास बढ़ा और पेंटिंग को और गंभीरता से बनाना शुरू किया.
शादी के बाद शुरू किया महिलाओं को सिखाना
अंजना ने बताया कि शादी के बाद मधुबनी जिले के राजनगर क्षेत्र में रहीं. वहां भी परिवार की महिलाओं के बीच इस कला का माहौल था. बाद में पति के साथ मुजफ्फरपुर पहुंचीं तो आसपास की महिलाओं को मधुबनी पेंटिंग सिखाना शुरू किया. इसके बाद एक एनजीओ से जुड़ीं और महिलाओं को सीखाना शुरू किया. उन्होंने बताया कि अब तक करीब 700 महिलाओं को सीखा चुकी हूं. उन्होंने बताया कि कोशिश महिलाओं को पेंटिंग सिखाने नहीं है, बल्कि सीखाने के बाद उन्हें अपने काम से जोड़ा और रोजगार का माध्यम दिया.
2007 में मिला जीआई टैग
मधुबनी पेंटिंग को 2007 को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग का प्रमाणपत्र मिला. इससे इस कला की क्षेत्रीय पहचान को औपचारिक मान्यता मिली. अंजना ने बताया कि जीआई टैग मिलने के बाद कारोबार के रूप में आगे बढ़ाने पर काम किया. उन्होंने बताया कि पारंपरिक चित्रकारी को अलग-अलग उत्पादों पर उतारना शुरू किया, जिससे कला को नए बाजार तक पहुंचाया जा सके.
क्या है मधुबनी कला, क्यों है इतनी खास
मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है. इसका संबंध बिहार के मिथिला क्षेत्र से है. परंपरागत रूप से महिलाएं घर की मिट्टी की दीवारों और फर्श पर त्योहारों, विवाह और धार्मिक आयोजनों के दौरान चित्रकारी करती थीं. इसकी ऐतिहासिक शुरुआत को राजा जनक के समय और माता सीता के विवाह से जोड़कर भी देखा जाता है.
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मान्यता है कि सीता-राम विवाह के अवसर पर मिथिला को चित्रों से सजाया गया था. इस कला की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें खाली जगह नहीं छोड़ी जाती. देवी-देवताओं, पेड़-पौधों, मछलियों, पक्षियों, सूर्य, चंद्रमा, फूलों और ज्यामितीय आकृतियों को बारीक रेखाओं और रंगों से सजाया जाता है. पहले प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था. हल्दी से पीला, नील से नीला, चावल के पाउडर से सफेद और फूलों व अन्य प्राकृतिक स्रोतों से दूसरे रंग तैयार किए जाते थे. चित्र बनाने के लिए उंगलियों, बांस की तीली, कपास लपेटी लकड़ी और ब्रश का उपयोग होता था. आज यह कला दीवारों के साथ कागज, कपड़े और कैनवास पर भी बनाई जाती है.
चित्रों में दिखाई कर्ण की पूरी जीवनगाथा
IITF 2026 के बिहार पवेलियन में अंजना की विशेष प्रस्तुति महाभारत के सूर्यपुत्र कर्ण पर आधारित है. उन्होंने कर्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी को मिथिला पेंटिंग के माध्यम से दिखाया है. इसमें कुंती को सूर्यदेव से प्राप्त वरदान, कर्ण का जन्म, नदी में प्रवाहित किया जाना, राधा और अधिरथ द्वारा उनका पालन-पोषण, शिक्षा के लिए संघर्ष और परशुराम से जुड़ी घटनाओं को पारंपरिक मिथिला शैली में दर्शाया गया है.
अंजना ने बताया कि इस कलाकृति पर पिछले पांच दिनों से काम कर रही हैं. मेले में वह लोगों के सामने लाइव डेमो भी दे रही हैं. दर्शक उनके हाथों से बनते चित्रों को देखकर इस कला की बारीकियां समझ रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस बार अपनी कला और बिहार की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का अच्छा मंच मिला है और लोगों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
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