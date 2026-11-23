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IITF 2026: कागज-पेंसिल नहीं थे तो मिट्टी के आंगन को बनाया कैनवास, आज 700 महिलाओं की जिंदगी संवार रहीं बिहार की अंजना लाभ

दिल्ली में मधुबनी पेंटिंग की प्रदर्शनी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जिस हाथ में बचपन में पेंसिल और कॉपी नहीं थी, उसी हाथ ने आज सैकड़ों महिलाओं को हुनर और रोजगार का रास्ता दिखाया है. बिहार के मधुबनी जिले की अंजना लाभ ने अपनी दादी को देखकर मिट्टी के आंगन में झाड़ू की तीली से मधुबनी पेंटिंग बनाना सीखी थी. घर की आर्थिक तंगी के कारण कागज पर चित्र बनाने का मौका तक नहीं मिलता था, लेकिन कला के प्रति उनका लगाव कभी कम नहीं हुआ. आज अंजना करीब 700 महिलाओं को इस पारंपरिक कला का प्रशिक्षण दे चुकी हैं. इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2026 के बिहार पवेलियन में वह अपनी कला का लाइव डेमो दे रही हैं. यहां महाभारत के कर्ण की जन्म से मृत्यु तक की कहानी को मधुबनी पेंटिंग में उतारकर उन्होंने लोगों का ध्यान खींचा है.

कॉपी नहीं मिली तो मिट्टी के आंगन को ही बना लिया कैनवास