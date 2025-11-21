ETV Bharat / bharat

IITF 2025 में अनोखा पवेलियन: धरती के खजाने से लेकर आकाशीय उल्कापिंड की रोमांचक दुनिया

रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यहां है कलेक्शन : कश्मीर से असम तक के लिथियम नमूनों और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का कलेक्शन यहां आनेवाले लोगों का अपनी ओर ध्यान खींच रहा है. यहां लिथियम के नमूने कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान और असम से लाए गए हैं. बताया गया कि लिथियम मोबाइल फोन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इसकी खोज और स्टडी आज बेहद अहम है.

मिनी ‘अर्थ म्यूजियम’ का अहसास करा रहा ट्रेड फेयर : स्टॉल पर रखे डायनासोर का अंडा, डायनासोर के दांत और कीमती हीरों का स्रोत किंबरलाइट पत्थर लोगों का ध्यान खींच रहा है. 1851 में स्थापित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) इस ट्रेड फेयर में देशभर के दुर्लभ खनिजों, जीवाश्मों और आकाशीय पिंडों को सरल भाषा में समझाते हुए एक मिनी ‘अर्थ म्यूजियम’ जैसा अनुभव दे रहा है.

नई दिल्ली: राजधानी में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2025 में इस बार हॉल नंबर पांच में बने भारत सरकार का खान मंत्रालय पवेलियन लोगों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बन गया है. वजह है यहां प्रदर्शित वह अनोखे नमूने, जो धरती के लाखों साल पुराने इतिहास और प्राकृतिक खजाने की कहानी बयां कर रहे हैं.

‘पेग्माटाइट’, ‘जीयोलाइट्स’ पत्थरों में लोगों की रुचि : यहां कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम और गैलियम जैसे आवश्यक धातुओं के ओर्स भी रखे गए हैं. ग्रेफाइट के तीन अलग-अलग प्रकार के नमूने भी प्रदर्शित किए गए हैं, जिसे आम तौर पर पेंसिल में इस्तेमाल किया जाता है. रेयर अर्थ एलिमेंट्स वाले ‘पेग्माटाइट’ और ‘जीयोलाइट्स’ पत्थरों ने भी लोगों की खूब रुचि जगाई. भू-विरासत प्रभार के निदेशक डॉ प्रवीर पंकज ने बताया कि यही तत्व आधुनिक गैजेट्स, टर्बाइन्स, कंप्यूटर चिप्स और हाइब्रिड तकनीकों की रीढ़ हैं.

आकाश से गिरे उल्कापिंड सबसे खास (ETV Bharat)

आकाश से गिरे उल्कापिंड सबसे खास: पवेलियन में दो उल्कापिंड भी रखे गए हैं. एक काठमांडू में वर्ष 2012 में और दूसरा वर्ष 1868 में असम के गोलपारा में गिरा था. इन नमूनों में धरती से बाहर का पदार्थ है, जो वायुमंडल में प्रवेश के दौरान जला हुआ भी दिखाई देता है. एक सतह जलने से काली है जबकि दूसरी ओर ताजा चट्टान जैसी बनावट दिखती है.

धरती के खजाने से लेकर आकाशीय उल्कापिंड तक की रोमांचक दुनिया (ETV Bharat)

6.5 करोड़ साल पुराना डायनासोर का अंडा: भू-विरासत प्रभार के निदेशक डॉ प्रवीर पंकज ने बताया कि स्टॉल पर सबसे ज्यादा भीड़ महाराष्ट्र से मिले डायनासोर के अंडे को देखने के लिए उमड़ रही है. यह अंडा सॉरोपोड्स प्रजाति का है और करीब 6.5 करोड़ वर्ष पुराना है. उन्होंने बताया कि भारत में डायनासोर के अंडे मिलना बेहद खास है और यह नमूना धरती पर उस दौर की झलक दिखाता है जब इन विशालकाय जीवों का साम्राज्य था.

6.5 करोड़ साल पुराना डायनासोर का अंडा (ETV Bharat)

डायनासोर के बारे में कहानी: स्टॉल पर ‘कॉप्रोलाइट’ यानी डायनासोर के मल का जीवाश्म भी रखा है. डॉ प्रवीर पंकज ने बताया कि इसके अध्ययन से पता चलता है कि उस समय के डायनासोर शाकाहारी थे या मांसाहारी यह जानकारी लोगों को बेहद रोचक लग रही है.

'किंबरलाइट' धरती की गोद में छिपे हीरों का रास्ता (ETV Bharat)

'किंबरलाइट' धरती की गोद में छिपे हीरों का रास्ता: डायनासोर के जीवाश्मों से आगे बढ़ते ही स्टॉल का दूसरा बड़ा आकर्षण किंबरलाइट पत्थर है. यह वही पत्थर है जिसमें हीरे पाए जाते हैं. डॉ प्रवीर पंकज ने बताया कि यह पत्थर धरती की गहराई से ज्वालामुखीय पाइप के जरिए सतह तक आती है और इसी में डायमंड क्रिस्टल बनते हैं. पवेलियन में राजस्थान के बजूर क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के वजकरूर से लाई गई किंबरलाइट पत्थर प्रदर्शित हैं. उन्होंने बताया कि वजकरूर में जीएसआई का डायमंड प्रोसेसिंग प्लांट भी है, जहां इन पत्थरों से हीरे निकाले जाते हैं.

लाइव साइंस क्लासरूम’ जैसा माहौल (ETV Bharat)

‘लाइव साइंस क्लासरूम’ जैसा माहौल: पवेलियन में आने वाले लोगों का कहना है कि यहां रखी चीजों ने विज्ञान को किताबों से निकालकर उनके सामने ला दिया है. बच्चे डायनासोर के अंडे और दांत देखकर रोमांचित हैं, जबकि बड़े किंबरलाइट और हीरों के बनने की प्रक्रिया को जानकर हैरान हैं. रमेश ने बताया कि पहली बार इतने करीब से धरती के अंदर छिपे खजाने और पुरातन दुनिया की निशानियों को देखने का मौका पाया है. धरती के अंदर कितनी तरह के धातु और मिनरल अंदर दबे पड़े हैं देखकर आश्चर्य हो रहा है. अंडे के साथ ही डायनासोर का दांत भी प्रदर्शनी में रखा गया है, जिसे देख बच्चे खास तौर पर उत्साहित दिखे. विराट ने बताया कि इसे केवल किताबों में पढ़ते थे, लेकिन पहली बार असल में देखकर हैरान हैं.



