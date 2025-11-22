IITF में सेल कर रही 'दिलकश' ज्वेलरी,अपने साथ गांव की 40 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

ETV Bharat / bharat

'दिलकश' ज्वेलरी ने गांव की 40 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 22, 2025 at 6:48 PM IST

नई दिल्ली : 'आपका छोटा खर्च किसी के लिए बड़ा निवेश हो सकता है.' सोच नई, कारीगरी वही'. भारत मंडपम में आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के एक स्टॉल पर यह कोटेशन लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. इस स्टॉल पर बारीक मोतियों से बने सुंदर आभूषणों की सेल हो रही है. स्टॉल की ओनर दिलकश ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के माध्यम से ग्राम की 40 महिलाओं को रोजगार दिया. आज वह महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त महसूस करती हैं.दिलकश को इस काम की शुरुआत में काफी परेशानियां आयी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत करती रही. करीब 3 साल पहले उनकी अपने इसी काम के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका भी मिला. आइए जानतें हैं दिलकश की पूरी कहानी


काम की शुरुआत : दिलकश जहां उत्तरप्रदेश के हापुड़ जिले में एक छोटे गांव की रहने वाली है. उन्होंने बताया कि आज वो जिस मुकाम पर हैं, वहां पहुंचना आसान नहीं है. 20 साल पहले जब गांव में रहती थी तब किसी भी महिला का घर से बाहर निकलना आसान नहीं था लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत से अपने कारोबार को नई पहचान दी और देशभर की प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया. इसके साथ उन्होंने गांव की कई महिलाओं का भविष्य संवारा.

आभूषणों का स्टॉल,कुछ महिलाओं को बना रहा सुंदर तो कई महिलाओं का बना रहा सशक्त (ETV Bharat)

40 महिलाओं को रोजगार से जोड़ा : दिलकश बताती है कि इसकी शुरुआत तब हुई जब करीब 20 वर्ष पहले उनके गांव में एक एनजीओ से जुड़े कुछ लोग आए, उन्होंने गांव की महिलाओं को सशक्त और आत्म निर्भर बनने की सीख दी. उस समय बड़ी बहन ने काम सीखा और गांव की दूसरी महिलाओं को प्रशिक्षित करना शुरू किया. मगर, शादी के बाद वो अपने काम को जारी नहीं रख पाईं, फिर दिलकश ने खुद इस इस काम का बीड़ा उठाया. अब करीब 40 परिवार की महिलाओं को बारीक मोतियों से बनने वाले कारोबार से जोड़ लिया है. दिलकश बताती है कि अब वह महिलाओं से मोतियों के आभूषण तैयार करवाती हैं.

गांव की महिलाएं हुई आत्मनिर्भर : दिलकश ट्रेड फेयर में कई तरह की वैरायटी लेकर पहुंची हैं. गांव की महिलाएं इन आभूषणों को बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं. दो वक्त की रोटी खुद कमा रही हैं. परिवार को भी आर्थिक तौर पर सपोर्ट दे रही हैं. दिलकश ने बताया कि महिलाएं घर के कामकाज को निपटाकर बाकी समय में मेहनत कर पैसा कमा रही हैं.

दिलकश के पास और भी थे कई विकल्प: शिक्षा के क्षेत्र में दिलकश ने ग्रेजुएशन के बाद कानून की पढ़ाई, सोशोलॉजी और संगीत में मास्टर की है. उन्होंने बताया कि वो किसी जगह अच्छी नौकरी कर जीवन सेटल कर सकती थीं. मगर, जिंदगी का एक मकसद बनाया कि अपने प्रयास से खुद की जैसी ग्रामीण महिलाओं को मजबूत बनाएं. यही सोच कर कार्य को आगे बढ़ाती रही.

अपने साथ गांव की 40 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर (ETV Bharat)

महिलाएं आर्थिक रूप से हो रही आत्म निर्भर : दिलकश बताती है कि इन महिलाओं का हुनर ही उनके रोजगार का जरिया बना. उनको तब बहुत खुशी होती है जब ग्रामीण महिलाएं खुद की मेहनत से चार से पांच हजार रुपए कमा लेती हैं और अपने घर के छोटे मोटे खर्चे खुद निकालती हैं और उनका आत्म सम्मान बढ़ता है.

ट्रेड फेयर में इन ज्वेलरी की है काफी डिमांड : महिलाओं द्वारा तैयार किया जा रहा बारीक मोती का काम खूब पसंद किया जा रहा है. वर्तमान में आभूषणों के पुराने ट्रेंड के बीच छोटे मोतियों से तैयार चूड़ियां, नेकलेस, अंगूठी, हेयर क्लिप, हेयर बंद, नेक बंद इस ट्रेड फेयर में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. जिससे भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में सेल्फ ग्रुप का एक सफल उदाहरण देखने को मिल रहा है.


प्रधान मंत्री के हुई मुलाकात: अपने इस काम के संदर्भ में दिलकश का मानना है कि सोच नई, कलाकारी वही. इसी सोच के कारण उनको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका भी मिला. इस दौरान पीएम ने उनके काम की सराहना की इतना ही नहीं उन्होंने प्रधान मंत्री के मंच से उत्तरप्रदेश के लिए मंचन भी किया.


डिजाइनर ज्वेलरी की कीमत मात्र 50 से 200 रुपए तक : दिलकश के स्टॉल पर डिजाइनर एसेसरीज की कीमत मात्र 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक है. यही वजह है इन आभूषणों की सेल भी आसानी हो रही है. महिलाएं काफी संख्या में आकर इनके स्टॉल पर ज्वेलरी देख और खरीद रही है जिससे दिलकश और उनका ग्रुप काफी खुश है.
