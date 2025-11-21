IITF 2025 के झारखंड पवेलियन में तसर रेशम के कीड़ों की प्रदर्शनी खींच रही लोगों का ध्यान, जानें पूरी प्रक्रिया
दिल्ली में चल रहे IITF 2025 में झारखंड सरकार की तरफ से तसर सिल्क के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को दर्शाया जा रहा है.
Published : November 21, 2025 at 8:49 PM IST
नई दिल्ली : दिल्ली में चल रहे IITF 2025 में झारखंड पवेलियन में लोगों की भीड़ जुट रही है. यहां झारखंड सरकार के उद्योग विभाग की तरफ से तसर सिल्क उत्पादन प्रक्रिया को दिखाया जा रहा है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. देश में झारखंड अपने खनिज उत्पाद के साथ-साथ रागी और महुआ की फसल के लिए दुनियाभर में पहचान बन चुका है. इतना ही नहीं सिल्क की कई किस्मों में झारखंड में तसर सिल्क का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है. देश भर में तैयार होने वाले तसर सिल्क का 70 फीसदी उत्पादन झारखंड में ही होता. यह वहां के किसानों के लिए रोजगार का प्रमुख माध्यम है. इस राज्य का वातावरण भी तसर रेशम के कीड़ों के पालन के लिए पूर्णतः अनुकूल है.
कोकून से धागा निकालने की प्रक्रिया दिलचस्प : यह भी एक रोमांचक प्रक्रिया है कि रेशम के कीड़ों के कोकून से किस तरह महीन धागा तैयार होता है जिसकी कीमत हजारों में होती है. इसकी ही एक झलक प्रदान करने के लिए दिल्ली के व्यापार मेले के झारखंड पवेलियन में प्रदर्शनी लगाई गई है. यह प्रदर्शनी झारखंड सरकार के उद्योग विभाग द्वारा लगाई गई. इसके माध्यम से लोगों को तसर सिल्क के उत्पादन और किसानों को होने वाले लाभ के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है.
किसानों के रोजगार का प्रमुख माध्यम: झारखंड सरकार के उद्योग विभाग के कर्मचारी उदय मुर्मू ने 'ETV भारत' को बताया कि झारखंड में तसर सिल्क का उत्पादन किसानों के लिए रोजगार का प्रमुख माध्यम है. वर्तमान में इस उद्योग से झारखंड में ही करीब लाखों लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं. साल में तीन बार तसर रेशम की खेती की जाती है. इसमें पहली खेती 30 से 35 दिन, दूसरी खेती 40 से 45 दिन और तीसरी खेती 50 से 60 दिन में पूरी हो जाती है. एक बार की खेती से किसान को 50 हजार रुपए की आमदनी होती है. वहीं इसकी खेती करने के लिए ज्यादा लोगों की भी आवश्यकत नहीं होती, मात्र एक किसान और उसका परिवार भी इसको आराम से कर सकता है.
उद्योग विभाग पैदावार प्रकिया की देता है ट्रेनिंग : सर्वप्रथम विभाग किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से रेशम के कीड़े को पालने की और सूत काटने की विधि बताई जाती है. इसके बाद विभाग द्वारा किसानों को कीड़ों के अंडे दिए जाते हैं, जिनको विभाग द्वारा सुरक्षित रखा गया होता है. 10 से 15 दिन के अंदर इन अंडों में से कीड़े बाहर निकलने लगते हैं. इन कीड़ों को बड़ा होने के लिए कोकून बनाने तक स्थिति में आने के लिए पेड़ों पर छोड़ दिया जाता है.
कोकून से 800 से 1000 मीटर निकलता है धागा : इन पड़ों को ज्यादा बड़ा नहीं होने दिया जाता, ताकि कीड़े किसान की पहुंच तक रहें. कुछ दिनों के बाद जब मादा कीड़े बड़े हो जाते हैं तो वह कोकून बनाने लगते हैं. इसके बाद उसमें से एक मादा तितली निकलती है जो फिर से अंडे तैयार करती हैं. वहीं किसान इन कोकूनों को इकठ्ठा कर उससे तसर रेशम तैयार करते हैं. मात्र एक कोकून से 800 मीटर से 1000 मीटर लंबा रेशम का धागा निकल जाता है.
कोकून से बनने वाला रेशम : झारखंड सरकार के उद्योग विभाग से तसर रेशम के कीड़ों से रेशम बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी सीमा कश्यप बताती हैं कि सबसे पहले वह किसानों से तसर के कोकून खरीदती हैं. इसके बाद उसको गर्म पानी में एक विशेष केमिकल में 1:30 घंटे उबालने के बाद मशीन की मदद से तसर रेशम तैयार होता है. उबालने के बाद कोकून मुलायम हो जाता है तभी आसानी से उसमें से रेशम निकला जा सकता है. सीमा भी भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में मशीन के माध्यम से तरस रेशम के धागे के निर्माण को दर्शा रही हैं.
कीड़ों का पालन : उद्योग विभाग के कर्मचारी उदय मुर्मू बताते हैं कि तसर रेशम के कीड़ों को पालने के लिए अर्जुन, आसन और साल के पेड़ों का उपयोग किया जाता है. इसके अलावा पेड़ पर होने के कारण तसर रेशम के कीड़ों को सबसे ज्यादा कौओं का खतरा होता है. कौओं से बचाने के किसान पेड़ो को एक नेट की मदद से कवर कर देते हैं. उदय बताते हैं कि तसर रेशम के कीड़ों की प्रदर्शन दिल्ली की जनता के लिए आकर्षण का मुख्य केन्द्र बना हुआ है. झारखंड पवेलियन में आने वाला हर दर्शक इसके बारे में जानना चाहता है और लोग रेशम के कीड़ों के साथ फोटो भी खींचा रहे हैं.
तसर रेशम की एक साड़ी की शुरुआती कीमत 2000 रुपए: बता दें कि तसर रेशम की एक साड़ी की शुरुआती कीमत 2000 रुपए होती है. इसके दाम बुनकर की मेहनत और कलाकारी के आधार पर बढ़ते जाते हैं. वहीं तसर रेशम की पैदावार के लिए वातावरण में 60 फीसदी उमस का होना जरूरी होता है. झारखंड इस मायने में तसर रेशम के पूर्णतः अनुकूल है. झारखंड में तसर सिल्क का सबसे अधिक उत्पादन सरायकेला-खरसावा और पश्चिम सिंहभूम जिलों में होता है.
