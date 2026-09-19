IIT रुड़की दीक्षांत समारोह: पहले दिन NSA अजीत डोभाल ने यूजी छात्रों को बांटी डिग्रियां, छात्रों को दिए तीन मंत्र
आईआईटी रुड़की के दीक्षांत समारोह के पहले दिन स्नातक के 1 हजार 277 छात्र-छात्राओं को उपाधि प्रदान की गईं, कल पीजी-पीएचडी छात्रों की बारी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 19, 2026 at 4:58 PM IST
रुड़की: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (IIT Roorkee) में शनिवार को दो दिवसीय दीक्षांत समारोह का शुभारंभ हुआ. दीक्षांत समारोह में पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल उपस्थित रहे. बतौर विशिष्ट अतिथि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि शामिल हुए है. आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शनिवार को स्नातक के 1 हजार 277 छात्र-छात्राओं को उपाधि प्रदान की गईं. दूसरे दिन स्नातकोत्तर एवं पीएचडी विद्यार्थियों को उपाधि दी जाएंगी.
आईआईटी रुड़की का दीक्षांत समारोह शुरू: आईआईटी रुड़की का दो दिवसीय दीक्षांत समारोह शनिवार को भव्य रूप से शुरू हो गया है. समारोह के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं. इस दौरान संस्थान की ओर से स्नातक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई. दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावक और संस्थान के शिक्षक भी मौजूद रहे.
पहले दिन स्नातक छात्र-छात्राओं को मिली डिग्रियां: इस वर्ष दीक्षांत समारोह में कुल 2 हजार 701 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जा रही है. इनमें 649 छात्राएं भी शामिल हैं. पहले दिन 1 हजार 277 स्नातक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं. वहीं 20 सितंबर को स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी. समारोह में कुल 518 पीएचडी विद्यार्थियों को भी डिग्री दी जानी है.
इन छात्र-छात्राओं को मिले गोल्ड मेडल: आईआईटी रुड़की के दीक्षांत समारोह का मुख्य आकर्षण गोल्ड मेडल जीतने वाले छात्र-छात्राएं रहे. छात्रों में श्रीवरदन बालाजी और नवनीत कुमार को गोल्ड मेडल मिले. रूपम तनेजा को सिल्वर मेडल और सुकृत जिंदल को ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ. छात्राओं में आशी जैन को सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया.
We go live at 9:45 AM — tap the link to watch: https://t.co/8ivhrTOjrS— IIT Roorkee (@iitroorkee) September 19, 2026
Day 1 of IIT Roorkee's Convocation 2026 — 1,277 undergraduate degrees conferred, with Shri Ajit Kumar Doval, KC, National Security Advisor of India, as Chief Guest delivering the Convocation Address, and…
वहीं, इस दौरान अपने संबोधन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने IIT Roorkee के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यहां मौजूद छात्र सौभाग्यशाली हैं क्योंकि सभी एक परिवर्तनकारी युग में रह रहे हैं. उन्होंने भगवान राम का उदाहरण देते हुए कहा कि, भगवान राम को उनके साहसी व्यक्तित्व के कारण ही ऋषि विश्वामित्र द्वारा राक्षसों के संहार के लिए चुना गया था. इसलिए छात्रों को साहसी बनना चाहिए.
छात्रों को दिए तीन मंत्र: एनएसए अजीत डोभाल ने आईआईटी के छात्रों को जीवन के तीन मंत्र दिए. पहला- इंसान को यह पता होना चाहिए कि वह मानचित्र में कहां खड़ा हैं. दूसरा- उसको जाना कहां है. और तीसरा- वहां जाने और वहां से आने का रास्ता क्या है. डोभाल ने छात्रों को बताया कि यह तीन मंत्र उन्होंने एक शेरपा से सीखे जब वो करियर के शुरुआती दिनों में सिक्किम में तैनात थे.
The first day of IIT Roorkee's Convocation 2026 began with the ceremonial procession, leading into the Director's Report and the conferment of degrees upon the Institute's undergraduate graduating class.— IIT Roorkee (@iitroorkee) September 19, 2026
Presenting the Director's Report, Prof. K. K. Pant, Director, IIT Roorkee,… pic.twitter.com/cdzG95cMKF
देश की तरक्की को लेकर एनएसए ने कहा,
भारत में बड़े बदलाव हो रहे हैं और देश एक शानदार भविष्य की ओर बढ़ रहा है. जैसा कि प्रधानमंत्री ने 2047 को अमृत काल कहा है, सचमुच यह एक बेहतरीन अमृत काल है. अभी भारत की जीडीपी 4015 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो अगले 20 सालों में 38,000 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी.
आईआईटी के डायरेक्टर का संदेश: आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर केके पंत कि ने कहा कि-
विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह उनके शैक्षणिक जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक है. आईआईटी रुड़की लगातार शोध, तकनीकी नवाचार और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य कर रहा है. अर्धकुंभ समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर संस्थान की ओर से शोध और तकनीकी कार्य किए जा रहे हैं.
-प्रोफेसर केके पंत, निदेशक, आईआईटी रुड़की-
डिग्रीधारी छात्रों से ये है उम्मीद: आईआईटी निदेशक केके पंत ने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से उम्मीद जताई है कि वे अपने ज्ञान और तकनीकी दक्षता का उपयोग समाज और देश के विकास में करेंगे. समारोह के दौरान उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिला.
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