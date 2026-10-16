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भारत में बाढ़ और सूखे का बढ़ा खतरा, कई जिले दोनों आपदाओं के लिए संवेदनशील, IIT रुड़की का अध्ययन

बाढ़ और सूखे का बढ़ा खतरा ( फोटो सोर्स- AP/ETV )

दरअसल, यह अध्ययन एनपीजे नेचुरल हजार्ड्स (NPJ NATURAL HAZARDS) नामक शोध पत्रिका में प्रकाशित हुआ है. इसमें साल 2001 और 2011 के आंकड़ों के आधार पर भारत के 591 जिलों का विश्लेषण किया गया. शोधकर्ताओं ने सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जनसंख्या और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े आंकड़ों का इस्तेमाल किया. अध्ययन का उद्देश्य यह समझना था कि किन जिलों में बाढ़ और सूखे के प्रति संवेदनशीलता एक साथ मौजूद है और समय के साथ इसमें क्या बदलाव आया है?