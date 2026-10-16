भारत में बाढ़ और सूखे का बढ़ा खतरा, कई जिले दोनों आपदाओं के लिए संवेदनशील, IIT रुड़की का अध्ययन

भारत में बाढ़ और सूखे का बढ़ा खतरा, कई जिले दोनों आपदाओं के लिए संवेदनशील, IIT रुड़की का अध्ययन
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के शोधकर्ताओं का अध्ययन, भारत के कई जिलों में बाढ़ और सूखे की संवेदनशीलता बढ़ी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 16, 2026 at 9:04 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 9:14 PM IST
रुड़की: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन में यह बात सामने आई कि भारत में बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति कई जिलों की संवेदनशीलता बढ़ रही हैं. अध्ययन के मुताबिक, देश के कई जिलों में बाढ़ और सूखे दोनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है. ऐसे में इन आपदाओं से निपटने के लिए एकीकृत योजना बनाने की जरूरत है.
दरअसल, यह अध्ययन एनपीजे नेचुरल हजार्ड्स (NPJ NATURAL HAZARDS) नामक शोध पत्रिका में प्रकाशित हुआ है. इसमें साल 2001 और 2011 के आंकड़ों के आधार पर भारत के 591 जिलों का विश्लेषण किया गया. शोधकर्ताओं ने सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जनसंख्या और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े आंकड़ों का इस्तेमाल किया. अध्ययन का उद्देश्य यह समझना था कि किन जिलों में बाढ़ और सूखे के प्रति संवेदनशीलता एक साथ मौजूद है और समय के साथ इसमें क्या बदलाव आया है?
कई जिले बाढ़ और सूखे के प्रति संवेदनशील: अध्ययन के मुताबिक, साल 2011 तक भारत के पांचवें हिस्से से ज्यादा जिले बाढ़ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील श्रेणी में थे. वहीं, लगभग पांचवें हिस्से के जिलों में सूखे के प्रति उच्च संवेदनशीलता पाई गई. इसके अलावा 10 फीसदी से ज्यादा जिले ऐसे थे, जहां बाढ़ और सूखे समेत कई आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता का स्तर ऊंचा था.
पूर्वी और उत्तरी भारत के कई हिस्से सूखे और बाढ़ के लिए संवेदनशील: आईआईटी रुड़की के शोध में ये भी पाया गया कि यह स्थिति पूरे देश में एक जैसी नहीं है. पूर्वी और उत्तरी भारत के कई हिस्सों में ऐसे जिलों की संख्या एवं संकेंद्रण बढ़ा है. जहां दोनों आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता मौजूद है.
ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, बिहार और झारखंड के कई जिलों में बाढ़ और सूखे दोनों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि दर्ज की गई. वहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्यों में शामिल रहे, जहां दोनों आपदाओं के प्रति उच्च संवेदनशीलता वाले क्षेत्र पाए गए.
जिला स्तर पर आकलन क्यों जरूरी: शोधकर्ताओं के मुताबिक, केवल राज्य स्तर पर अध्ययन करने से हर जिले की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पाता. एक ही राज्य के अलग-अलग जिलों में आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता अलग हो सकती है, इसलिए जिला स्तर पर जोखिम का आकलन करना जरूरी है.
इससे उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिल सकती है, जहां लोगों, आजीविका, जल संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं पर एक से अधिक आपदाओं का असर पड़ने की आशंका है. साथ ही सरकार और संबंधित एजेंसियां इन क्षेत्रों में राहत, तैयारी और जलवायु अनुकूलन से जुड़े संसाधनों को बेहतर तरीके से प्राथमिकता दे सकती हैं. अध्ययन का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर मोहित प्रकाश मोहंती ने कहा कि,
"बाढ़ और सूखे को अक्सर अलग-अलग आपदाओं के रूप में देखा जाता है. जबकि, इनका असर एक ही सामाजिक और भौतिक व्यवस्थाओं पर पड़ सकता है. हमारा अध्ययन बताता है कि कई क्षेत्रों में दोनों आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ रही है. जिला स्तर पर इन स्थितियों को समझने से बेहतर तैयारी और अनुकूलन योजनाएं बनाने में मदद मिल सकती है."- प्रोफेसर मोहित प्रकाश मोहंती, आईआईटी रुड़की
जलवायु परिवर्तन के दौर में बढ़ेगी एकीकृत योजना की जरूरत: वहीं, जलवायु में बदलाव और मौसम की चरम स्थितियां बुनियादी ढांचे, आजीविका, जल संसाधनों और स्थानीय विकास के लिए चुनौती बन रही हैं. ऐसे में केवल यह जानना पर्याप्त नहीं है कि किसी क्षेत्र में बाढ़ या सूखा आने की आशंका कितनी है. यह समझना भी जरूरी है कि वहां रहने वाले लोग और व्यवस्थाएं इन आपदाओं का सामना करने में कितने सक्षम हैं.
शोधकर्ताओं का कहना है कि बहु-आपदा संवेदनशीलता का आकलन आपदा प्रबंधन की ऐसी योजनाएं बनाने में मदद कर सकता है, जिनमें एक से ज्यादा जोखिमों को ध्यान में रखा जाए. इस अध्ययन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने आईआईटी रुड़की स्थित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सततता के लिए एकीकृत केंद्र (ICARS) के माध्यम से सहयोग दिया.
वहीं, अध्ययन के लिए आवश्यक कम्प्यूटेशनल संसाधन आईआईटी रुड़की के जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन विभाग ने उपलब्ध कराए. शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि बहु-आपदा संवेदनशीलता सूचकांक (MHVI) विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद संवेदनशीलता और समय के साथ उसमें आए बदलाव को दर्शाता है. यह बाढ़ या सूखे से होने वाले वास्तविक नुकसान की निश्चित भविष्यवाणी नहीं करता.
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