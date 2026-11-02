हिमालयी गांव ऊंचौन में पानी की उपलब्धता हुई दोगुनी, IIT रुड़की की स्टडी, रिजल्ट ने बढ़ाई उम्मीद
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के वैज्ञानिकों ने हिमालयी क्षेत्र में पानी की उपलब्धता का अध्ययन किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 2, 2026 at 4:12 PM IST
रुड़की: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT रुड़की) के वैज्ञानिकों ने हिमालयी क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. दरअसल, वैज्ञानिक शोध के आधार पर टिहरी गढ़वाल जिले के ऊंचौन गांव में एक नया जलस्रोत विकसित किया गया है. इससे पानी की कमी वाले मौसम में प्रतिदिन पानी की उपलब्धता करीब 500 लीटर से बढ़कर एक हजार लीटर या उससे अधिक हो गई है. यह काम टिहरी जिले के तकोली गाड़ जलग्रहण क्षेत्र में सूखते जलस्रोतों को बचाने और पुनर्जीवित करने की परियोजना के तहत किया गया. इस परियोजना को नमामि गंगे और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का सहयोग मिला है. आईआईटी रुड़की के पृथ्वी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर अभयानंद सिंह मौर्य इस परियोजना का नेतृत्व कर रहे हैं.
दरअसल, आईआईटी रुड़की इस परियोजना का प्रमुख संस्थान है और पृथ्वी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर अभयानंद सिंह मौर्य इसके प्रधान अन्वेषक हैं. यह हस्तक्षेप लघु हिमालय क्षेत्र में स्थित तकोली गाड़ जलग्रहण क्षेत्र में किए गए दो अनुसंधान अध्ययनों के निष्कर्षों पर आधारित है. यह क्षेत्र अलकनंदा नदी बेसिन के अंतर्गत लगभग 143 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. दोनों अध्ययन जलस्रोतों के पुनर्भरण को नियंत्रित करने वाली जल-मौसम विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं और भूजल की रासायनिक संरचना को प्रभावित करने वाले भूवैज्ञानिक कारकों का विश्लेषण करते हैं.
पहला अध्ययन, 'स्थिर एवं रेडियो समस्थानिकों के माध्यम से अलकनंदा नदी बेसिन में जलस्रोत पुनर्भरण की गतिशीलता से जुड़ी जल-मौसम विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं का विश्लेषण', 12 अक्टूबर 2026 को हाइड्रोलॉजिकल साइंसेज जर्नल में ऑनलाइन प्रकाशित हुआ. स्थिर समस्थानिकों, ट्रिटियम मापन और जल-मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़ों का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने जलस्रोतों के पुनर्भरण की गतिशीलता और भूजल के स्रोतों का अध्ययन किया.
अध्ययन के मुताबिक, जलस्रोतों के पुनर्भरण में लगभग 82 प्रतिशत योगदान मानसूनी वर्षा का है. जबकि शीतकालीन और मॉनसून-पूर्व वर्षा का योगदान क्रमशः लगभग 10 प्रतिशत और 8 प्रतिशत है. ये निष्कर्ष विभिन्न मौसमों में जलस्रोत प्रणालियों को बनाए रखने में मानसूनी जल के अंतःप्रवेश और भूजल भंडारण के महत्व को रेखांकित करते हैं.
दूसरा अध्ययन, 'हिमनद-विहीन लघु हिमालयी जलस्रोत प्रणाली में मौसमी अपक्षय प्रक्रियाओं पर शैलविज्ञान संबंधी नियंत्रण', वर्ष 2026 में एप्लाइड जियोकेमिस्ट्री में प्रकाशित हुआ. यह अध्ययन विश्लेषण करता है कि भूवैज्ञानिक संरचनाएं और मौसमी अपक्षय प्रक्रियाएं जलस्रोतों के पानी की रासायनिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित करती हैं. शोध में कार्बोनेट शैलों का अपक्षय, मौसमी पुनर्भरण और मानवीय गतिविधियों को जल की रासायनिक विशेषताओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के रूप में पहचाना गया है.
भूजल भंडारण और प्रवाह की क्षमता: दोनों अध्ययन मिलकर उन प्रक्रियाओं की पूरक जानकारी प्रदान करते हैं, जो जलस्रोतों का पुनर्भरण करती हैं और उनकी जल गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं. ये निष्कर्ष स्थल-विशिष्ट जलस्रोत क्षेत्र प्रबंधन और भूजल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक आधार उपलब्ध कराते हैं. भूभौतिकीय जांच के माध्यम से जलधारण करने वाली शैल परतों की पहचान की गई, जिनमें भूजल के भंडारण और प्रवाह की क्षमता है.
वैज्ञानिकों का प्रयोग: इन निष्कर्षों के आधार पर आईआईटी रुड़की की टीम ने जलधारण करने वाले क्षेत्रों की गहराई और विस्तार का आकलन किया. इसी के साथ ऊपर की ढलान पर कई खाइयों के निर्माण की योजना तैयार की. ये खाइयां सतही जल के प्रवाह को धीमा करने में सहायता करती हैं, जिससे पानी को भूमि के भीतर रिसने और भूजल पुनर्भरण में योगदान देने का अवसर मिलता है. चिन्हित जलधारण क्षेत्र में एक नियंत्रित मार्ग बनाया गया, जिससे भूजल सतह पर आ सके. इस प्रकार एक नए जलस्रोत का विकास हुआ और कम जल उपलब्धता वाले मौसम में स्थानीय स्तर पर पानी की उपलब्धता में सुधार हुआ.
वहीं एक नया जलस्रोत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक स्थित ऊंचौन गांव, डाकघर तकोली में चंद्रबदनी मंदिर की ओर जाने वाली नवनिर्मित सड़क के किनारे विकसित किया गया है. इस पहल का उद्देश्य स्थानीय जलस्रोतों पर निर्भर परिवारों के सामने आने वाली मौसमी जल कमी की समस्या का समाधान करना है.
ऐसे मिल सकता है जलसंकट से समाधान: प्रतिदिन पानी की उपलब्धता लगभग 500 लीटर से बढ़कर एक हजार लीटर या उससे अधिक होना एक महत्वपूर्ण सुधार है. इससे स्थानीय समुदाय, विशेषकर गर्मियों के महीनों में काफी राहत मिलने की उम्मीद है. यह पहल दर्शाती है कि भूजल विज्ञान संबंधी आकलन, पुनर्भरण मार्गों की समझ और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप हस्तक्षेप को एक साथ जोड़कर जल संकट का समाधान किया जा सकता है.
जलस्रोत के प्रवाह और जल गुणवत्ता की निरंतर निगरानी के साथ-साथ सामुदायिक भागीदारी, इस पहल के दीर्घकालिक परिणामों का आकलन करने और हिमालयी क्षेत्र के अन्य स्थानों पर ऐसे प्रयासों को दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण होगी. हिमालयी जलस्रोत पर्वतीय समुदायों के लिए मीठे पानी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं. विशेषकर दूरस्थ बस्तियों में जहां पानी के वैकल्पिक स्रोत सीमित हैं.
जलसंटक से बचने के लिए जरूरी: बताया जाता है कि लगभग 50 प्रतिशत जलस्रोत या तो पूरी तरह सूख चुके हैं या उनमें पानी का प्रवाह गंभीर रूप से कम हो गया है, विशेषकर गर्मियों के दौरान. इसलिए जलस्रोतों के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले भूवैज्ञानिक और जलवैज्ञानिक कारकों को समझना, जलस्रोतों के वैज्ञानिक निर्माण एवं पुनर्जीवन की रणनीतियां विकसित करने, जलग्रहण क्षेत्रों के संरक्षण और दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है.
हिमालयी क्षेत्र में जल संकट का समाधान करने के लिए जलस्रोतों के स्रोत, प्रवाह और मौसमी व्यवहार को समझना आवश्यक है. हमारा अनुसंधान जल के इन महत्वपूर्ण स्रोतों को बनाए रखने में मानसूनी पुनर्भरण, भूजल भंडारण और भूवैज्ञानिक परिस्थितियों के महत्व को रेखांकित करता है. इस प्रकार की वैज्ञानिक जानकारी स्थल-विशिष्ट हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन कर सकती है. पर्वतीय समुदायों के लिए जलस्रोतों के अधिक टिकाऊ प्रबंधन में सहायता कर सकती है.
-प्रो. अभयानंद सिंह मौर्य, पृथ्वी विज्ञान विभाग, IIT रुड़की-
आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर केके पंत का कहना है कि, वैज्ञानिक अनुसंधान का सबसे बड़ा सामाजिक योगदान तब होता है, जब वह समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान में सहायक बनता है. हिमालयी जलस्रोत प्रणालियों को समझने की दिशा में आईआईटी रुड़की के प्रयास स्थानीय आवश्यकताओं और सतत संसाधन प्रबंधन के साथ अनुसंधान को जोड़ने के महत्व को दर्शाते हैं. वैज्ञानिक सबूतों को धरातल पर क्रियान्वित करके हमारा उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र में जल सुरक्षा के लिए व्यावहारिक और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप समाधान विकसित करने में योगदान देना है.
अनुसंधान को धरातल पर किए जाने वाले हस्तक्षेपों से जोड़कर आईआईटी रुड़की जलस्रोत क्षेत्र प्रबंधन और ग्रामीण जल सुरक्षा के लिए साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण विकसित करने में योगदान दे रहा है, ऊंचौन गांव का यह अनुभव दर्शाता है कि वैज्ञानिक अध्ययन और स्थानीय स्तर पर किए गए प्रयासों को एक साथ जोड़कर हिमालयी क्षेत्र में जल संबंधी चुनौतियों का समाधान करने की संभावनाएं विकसित की जा सकती है.
-प्रो. केके पंत, निदेशक, IIT रुड़की-
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