ETV Bharat / bharat

हिमालयी गांव ऊंचौन में पानी की उपलब्धता हुई दोगुनी, IIT रुड़की की स्टडी, रिजल्ट ने बढ़ाई उम्मीद

हिमालयी गांव में पानी की उपलब्धता हुई दोगुनी ( PHOTO-ETV Bharat )

दरअसल, आईआईटी रुड़की इस परियोजना का प्रमुख संस्थान है और पृथ्वी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर अभयानंद सिंह मौर्य इसके प्रधान अन्वेषक हैं. यह हस्तक्षेप लघु हिमालय क्षेत्र में स्थित तकोली गाड़ जलग्रहण क्षेत्र में किए गए दो अनुसंधान अध्ययनों के निष्कर्षों पर आधारित है. यह क्षेत्र अलकनंदा नदी बेसिन के अंतर्गत लगभग 143 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. दोनों अध्ययन जलस्रोतों के पुनर्भरण को नियंत्रित करने वाली जल-मौसम विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं और भूजल की रासायनिक संरचना को प्रभावित करने वाले भूवैज्ञानिक कारकों का विश्लेषण करते हैं.