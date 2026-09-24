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आईआईटी रुड़की कैंपस में हादसा, प्रोफेसर की पत्नी को ई-रिक्शा ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत

ई-रिक्शा की टक्कर से घायल महिला को पहले रुड़की सिविल अस्पताल ले जाया गया था, वहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया था

IIT ROORKEE ACCIDENT
IIT रुड़की कैंपस में हादसा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 24, 2026 at 10:46 AM IST

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Updated : September 24, 2026 at 11:01 AM IST

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रुड़की: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में सुबह की सैर करने निकली प्रोफेसर की पत्नी एक ई-रिक्शा की चपेट में आ गईं. इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें उपचार के लिए पहले रुड़की के सिविल अस्पताल ले जाया गया. वहां से उनकी हालत को गंभीर देखते हुए देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया. मैक्स अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. हादसे के बाद आईआईटी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और वाहनों की आवाजाही पर अब सवाल खड़े हो गए हैं.

आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर की पत्नी को ई-रिक्श ने मारी टक्कर: जानकारी के मुताबिक, देश की नामचीन संस्थान आईआईटी रुड़की के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में प्रोफेसर पार्थ राय की पत्नी रूपा राय 21 सितंबर सोमवार की सुबह अपने आवास से मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थीं. बताया गया है कि जैसे ही वह केमेस्ट्री विभाग के बाहर वाली सड़क पर पहुंचीं, तो इसी दौरान एक ई-रिक्शा ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगने बाद वह नीचे गिर गईं और इस हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट लग गई.

देहरादून में इलाज के दौरान घायल की मौत: दुर्घटना के बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. वहां से उनकी हालत को गंभीर देखते हुए अस्पताल के चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया. परिजन उन्हें देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल ले गए. मैक्स अस्पताल में उपचार के दौरान बुधवार को उनकी मौत हो गई.

आईआईटी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता: घटना की जानकारी मिलते ही आईआईटी अधिकारियों, फैकल्टी सदस्यों और छात्र-छात्राओं में शोक की लहर दौड़ गई. आईआईटी परिसर में पर्याप्त सुरक्षा गार्ड होने के बावजूद भी वाहनों की गति और आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जरूरत महसूस की जा रही है. बताया जा रहा है कि कुछ वर्ष पहले भी परिसर में कार की टक्कर से एक छात्रा के घायल होने की घटना सामने आई थी. बहरहाल, आईआईटी परिसर में सुरक्षा को लेकर चर्चा बनी हुई है.

आईआईटी रुड़की का बयान: आईआईटी रुड़की की मीडिया सेल प्रभारी सोनिका श्रीवास्तव ने बताया कि-

आईआईटी परिसर में हादसा हुआ है. इस हादसे में प्रोफेसर की पत्नी की उपचार के दौरान मौत हुई है. पूरा परिसर इस घटना से सदमे और शोर में है.
-सोनिका श्रीवास्तव, मीडिया सेल प्रभारी, आईआईटी रुड़की-

रुड़की शहर के लिए सिरदर्द बन गए हैं ई रिक्शा: रुड़की शहर की सड़कों पर भी ई-रिक्शा का बढ़ता जाल अब लोगों की जान पर भारी पड़ने लगा है. शहर में बिना ठोस नियंत्रण के बड़ी संख्या में दौड़ रहे ई-रिक्शा लगातार यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं. मुख्य बाजारों, चौराहों और व्यस्त मार्गों पर बेतरतीब संचालन के कारण आए दिन हादसे सामने आ रहे हैं. ताजा मामला आईआईटी रुड़की से जुड़ा है, जहां बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रोफेसर पार्थ राय की पत्नी रूपा राय को एक ई-रिक्शा ने टक्कर मार दी. हादसे में उनकी मौत हो गई. इस दुखद घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है और एक बार फिर ई-रिक्शाओं की अनियंत्रित संख्या तथा यातायात नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में कई स्थानों पर ई-रिक्शा चालक नियमों की अनदेखी करते हुए सड़क किनारे अचानक वाहन रोक देते हैं. गलत दिशा में चलते हैं और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अव्यवस्थित तरीके से संचालन करते हैं. इससे जाम की स्थिति बनने के साथ-साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है. रूपा राय की मौत ने यह बहस फिर तेज कर दी है कि आखिर शहर में ई-रिक्शाओं के संचालन के लिए प्रभावी नियम, निर्धारित रूट और सख्त निगरानी कब लागू होगी. लोगों का मानना है कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधरी तो ऐसे हादसे आगे भी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकते हैं.

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Last Updated : September 24, 2026 at 11:01 AM IST

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