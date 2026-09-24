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आईआईटी रुड़की कैंपस में हादसा, प्रोफेसर की पत्नी को ई-रिक्शा ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत

रुड़की: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में सुबह की सैर करने निकली प्रोफेसर की पत्नी एक ई-रिक्शा की चपेट में आ गईं. इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें उपचार के लिए पहले रुड़की के सिविल अस्पताल ले जाया गया. वहां से उनकी हालत को गंभीर देखते हुए देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया. मैक्स अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. हादसे के बाद आईआईटी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और वाहनों की आवाजाही पर अब सवाल खड़े हो गए हैं.

आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर की पत्नी को ई-रिक्श ने मारी टक्कर: जानकारी के मुताबिक, देश की नामचीन संस्थान आईआईटी रुड़की के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में प्रोफेसर पार्थ राय की पत्नी रूपा राय 21 सितंबर सोमवार की सुबह अपने आवास से मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थीं. बताया गया है कि जैसे ही वह केमेस्ट्री विभाग के बाहर वाली सड़क पर पहुंचीं, तो इसी दौरान एक ई-रिक्शा ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगने बाद वह नीचे गिर गईं और इस हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट लग गई.

देहरादून में इलाज के दौरान घायल की मौत: दुर्घटना के बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. वहां से उनकी हालत को गंभीर देखते हुए अस्पताल के चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया. परिजन उन्हें देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल ले गए. मैक्स अस्पताल में उपचार के दौरान बुधवार को उनकी मौत हो गई.

आईआईटी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता: घटना की जानकारी मिलते ही आईआईटी अधिकारियों, फैकल्टी सदस्यों और छात्र-छात्राओं में शोक की लहर दौड़ गई. आईआईटी परिसर में पर्याप्त सुरक्षा गार्ड होने के बावजूद भी वाहनों की गति और आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जरूरत महसूस की जा रही है. बताया जा रहा है कि कुछ वर्ष पहले भी परिसर में कार की टक्कर से एक छात्रा के घायल होने की घटना सामने आई थी. बहरहाल, आईआईटी परिसर में सुरक्षा को लेकर चर्चा बनी हुई है.