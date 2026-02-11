ETV Bharat / bharat

आईआईटी रुड़की की रिसर्च स्टडी, वेस्टर्न डिस्टरबेंस को लेकर बड़ा खुलासा, बढ़ी चिताएं

देहरादून: आईआईटी रुड़की के एक नए शोध अध्ययन ने पश्चिमी विक्षोभों (Western Disturbances ) के व्यवहार में एक मौलिक परिवर्तन का खुलासा किया है. पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र में वर्षा और हिमपात को नियंत्रित करने वाली एक महत्वपूर्ण मौसम प्रणाली है. इस अध्ययन ने उत्तरी भारत में जलवायु सहनशीलता, आपदा तैयारी और जल सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं उत्पन्न की हैं.

परंपरागत रूप से शीतकालीन हिमपात से जुड़े पश्चिमी विक्षोभ अब प्री-मानसून महीनों में भी बढ़ता प्रभाव दिखा रहे हैं. जिससे हिमालय और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा के मौसमी संतुलन में बदलाव आ रहा है. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लाइमेटोलॉजी में प्रकाशित इस अध्ययन के निष्कर्ष संकेत देते हैं कि जलवायु ऊष्मायन न केवल चरम मौसम घटनाओं को तीव्र बना रहा है, बल्कि बड़े पैमाने की वायुमंडलीय प्रणालियों के समय, संरचना और प्रभाव को भी पुनःपरिभाषित कर रहा है.

आईआईटी रुड़की के अध्ययन से पता चलता है कि पश्चिमी विक्षोभ शीत ऋतु से परे भी अधिक सक्रिय हो रहे हैं. लंबी दूरी तय कर रहे हैं. भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने से पहले अधिक नमी एकत्रित कर सकते हैं. इसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से मार्च से मई के दौरान इन प्रणालियों से जुड़ी वर्षा में वृद्धि देखी जा रही है. यह परिवर्तन हिमालयी भूभाग की नाजुक पारिस्थितिकी में अचानक बाढ़, भूस्खलन और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं के जोखिम को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाता है, साथ ही निम्न प्रवाह क्षेत्रों में दीर्घकालिक जल उपलब्धता को भी प्रभावित करता है.

सात दशकों से अधिक के वायुमंडलीय और वर्षा संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से शोधकर्ताओं ने पश्चिमी विक्षोभों के मार्गों में स्पष्ट व्यवहारिक और संरचनात्मक परिवर्तन पहचाने, जिनमें लंबी यात्रा दूरी, अधिक नमी अवशोषण, और ऊपरी स्तर की तेज हवाएं शामिल हैं. ये सभी कारक पारंपरिक शीतकालीन अवधि से बाहर वर्षा की तीव्रता को बढ़ाते हैं.

अध्ययन हिमालयी राज्यों के लिए जलवायु मॉडल, पूर्वानुमान ढांचे और आपदा प्रबंधन रणनीतियों की पुनर्समीक्षा की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित करता है. जहां मौसम संबंधी आपदाओं की आवृत्ति बढ़ रही है.