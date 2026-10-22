सुपरहैवी तत्व में रासायनिक बंध की मजबूती का चला पता, IIT रुड़की का भी रहा बड़ा योगदान

सुपरहैवी तत्व में रासायनिक बंध की मजबूती का चला पता, IIT रुड़की का भी रहा बड़ा योगदान
जर्मनी में सुपरहैवी तत्व के यौगिक में रासायनिक बंध की मजबूती का मापन, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने भी निभाई अहम भूमिका, जानिए पूरा शोध
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 22, 2026 at 6:07 PM IST
रुड़की: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की के शोधकर्ताओं ने एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक दल के साथ मिलकर सुपरहैवी तत्वों में रासायनिक बंध की मजबूती का पता लगाने में अहम योगदान दिया है. जर्मनी के डार्मस्टाट स्थित जीएसआई/फेयर (GSI/FAIR) में किए गए इस शोध में पहली बार किसी सुपरहैवी तत्व के यौगिक में रासायनिक बंध की मजबूती का मापन किया गया. इस शोध में सीबोर्गियम (SG) नाम के तत्व का अध्ययन किया गया, जिसकी परमाणु संख्या 106 है. वैज्ञानिकों ने इसके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बने यौगिक SG (CO) 6 की जांच की. वहीं, अध्ययन में पता चला कि सीबोर्गियम और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच रासायनिक बंध उम्मीद से कमजोर है.
दरअसल, वैज्ञानिकों के मुताबिक, इसकी मुख्य वजह सापेक्षिक प्रभाव हैं. आसान शब्दों में कहें तो सीबोर्गियम जैसे भारी तत्वों में परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार सामान्य तत्वों से अलग हो जाता है. इससे उनके रासायनिक गुण बदल जाते हैं. सुपरहैवी तत्वों को प्रयोगशालाओं में विशेष मशीनों की मदद से बनाया जाता है. इनका निर्माण बेहद कम मात्रा में होता है और ये कुछ ही समय में टूट जाते हैं. इसी वजह से इनका अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है.
शोधकर्ताओं ने सीबोर्गियम की तुलना टंगस्टन से की. टंगस्टन उसी समूह का हल्का तत्व है. क्रोमियम से मोलिब्डेनम और फिर टंगस्टन तक कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बनने वाले यौगिकों में रासायनिक बंध की मजबूती बढ़ती है. वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि सीबोर्गियम में भी यही क्रम जारी रहेगा, लेकिन प्रयोग में इसके उलट परिणाम मिले, प्रयोग के दौरान वैज्ञानिकों ने सीबोर्गियम के कुल 75 परमाणुओं की पहचान की. इनमें से केवल तीन परमाणुओं ने हेक्साकार्बोनिल यौगिक बनाया. वहीं, टंगस्टन के करीब 17 फीसदी परमाणुओं ने ऐसा यौगिक बनाया.
इन नतीजों के आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि सीबोर्गियम के यौगिक में रासायनिक बंध की मजबूती टंगस्टन के मुकाबले करीब 4 किलो जूल प्रति मोल कम है. इस प्रयोग में सीबोर्गियम और टंगस्टन के परमाणुओं को विशेष उपकरणों की मदद से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के संपर्क में लाया गया. इसके बाद अत्याधुनिक डिटेक्टरों से उनके व्यवहार और रेडियोधर्मी क्षय को दर्ज किया गया. इससे वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में मदद मिली कि कितने परमाणुओं ने वांछित यौगिक बनाया.
आईआईटी रुड़की की प्रोफेसर मौमिता मैती ने भी इस अंतरराष्ट्रीय शोध में योगदान दिया. उन्होंने बताया कि,
"सुपरहैवी तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करना बेहद कठिन है. इसके लिए विशेष तकनीक, सटीक प्रयोग और विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों के बीच सहयोग जरूरी है. GSI/FAIR और हेल्महोल्ट्ज इंस्टीट्यूट मेंज से जुड़े वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह शोध परमाणुओं के रासायनिक व्यवहार को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है."- प्रोफेसर मौमिता मैती, आईआईटी रुड़की
"इससे यह जानने में मदद मिलेगी कि बहुत भारी तत्वों में इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार किस तरह बदलता है और इसका रासायनिक बंधों पर क्या असर पड़ता है? शोध के बाद अब वैज्ञानिक सीबोर्गियम से भी भारी तत्वों पर इसी तरह के प्रयोग करने की तैयारी कर रहे हैं. इससे आवर्त सारणी के सबसे भारी तत्वों के गुणों को समझने में मदद मिल सकती है."- प्रोफेसर मौमिता मैती, आईआईटी रुड़की
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