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सुपरहैवी तत्व में रासायनिक बंध की मजबूती का चला पता, IIT रुड़की का भी रहा बड़ा योगदान

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ( फोटो- ETV Bharat )

रुड़की: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की के शोधकर्ताओं ने एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक दल के साथ मिलकर सुपरहैवी तत्वों में रासायनिक बंध की मजबूती का पता लगाने में अहम योगदान दिया है. जर्मनी के डार्मस्टाट स्थित जीएसआई/फेयर (GSI/FAIR) में किए गए इस शोध में पहली बार किसी सुपरहैवी तत्व के यौगिक में रासायनिक बंध की मजबूती का मापन किया गया. इस शोध में सीबोर्गियम (SG) नाम के तत्व का अध्ययन किया गया, जिसकी परमाणु संख्या 106 है. वैज्ञानिकों ने इसके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बने यौगिक SG (CO) 6 की जांच की. वहीं, अध्ययन में पता चला कि सीबोर्गियम और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच रासायनिक बंध उम्मीद से कमजोर है.

दरअसल, वैज्ञानिकों के मुताबिक, इसकी मुख्य वजह सापेक्षिक प्रभाव हैं. आसान शब्दों में कहें तो सीबोर्गियम जैसे भारी तत्वों में परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार सामान्य तत्वों से अलग हो जाता है. इससे उनके रासायनिक गुण बदल जाते हैं. सुपरहैवी तत्वों को प्रयोगशालाओं में विशेष मशीनों की मदद से बनाया जाता है. इनका निर्माण बेहद कम मात्रा में होता है और ये कुछ ही समय में टूट जाते हैं. इसी वजह से इनका अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है.