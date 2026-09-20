आईआईटी रुड़की दीक्षांत समारोह संपन्न, 2,701 डिग्रियां वितरित, दिग्गजों ने दिया सक्सेस सूत्र
आईआईटी रुड़की दीक्षांत समारोह में एनएसए अजीत डोभाल, CDS जनरल सुब्रमणि, हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने हिस्सा लिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 20, 2026 at 5:06 PM IST|
Updated : September 20, 2026 at 6:07 PM IST
रुड़की: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की में दो दिवसीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया. समारोह में कुल 2 हजार 701 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं. पहले दिन 1 हजार 277 स्नातक विद्यार्थियों को डिग्री दी गई. दूसरे और अंतिम दिन 1 हजार 424 स्नातकोत्तर और पीएचडी विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं. जिनमें 903 स्नातकोत्तर, 518 पीएचडी और तीन एमएस बाय रिसर्च की डिग्रियां मिली.
बता दें रविवार 20 सितंबर को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (आईआईटी रुड़की) ने आज दीक्षांत समारोह का समापन किया. इस अवसर पर स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गईं. दो दिवसीय दीक्षांत समारोह के दूसरे दिन उच्च शिक्षा, शोध, नवाचार और अकादमिक उत्कृष्टता की उपलब्धियों को सम्मानित किया गया. दीक्षांत समारोह के दूसरे दिन कुल 1 हजार 424 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गईं. इनमें 903 स्नातकोत्तर डिग्रियां, 518 पीएचडी/पीएचडी ड्यूल डिग्रियां और 3 एमएस बाय रिसर्च डिग्रियां शामिल हैं.
Delivering the Convocation Address on Day 2 of Convocation 2026, Shri Harshavardhan Chitale, Chief Executive Officer, Hero MotoCorp, Chief Guest, called it a privilege to stand before the graduating class of an institution he described as Asia's first engineering institution and… pic.twitter.com/6Wq2Un8bsJ— IIT Roorkee (@iitroorkee) September 20, 2026
समारोह में हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हर्षवर्धन छिताले मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. ऑयलमैक्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक और एशियन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. कपिल गर्ग समारोह में सम्मानित अतिथि रहे.
The second day of IIT Roorkee's Convocation 2026 began with the ceremonial procession, leading into the Director's address and the conferment of degrees upon the Institute's postgraduate, PhD and MS by Research graduating class.— IIT Roorkee (@iitroorkee) September 20, 2026
Addressing the gathering, Prof. K. K. Pant,… pic.twitter.com/CD9KUVQZMd
दीक्षांत समारोह 2026 का एक प्रमुख आकर्षण 518 पीएचडी डिग्रियों का प्रदान किया जाना रहा, जो आईआईटी रुड़की द्वारा अब तक प्रदान की गई पीएचडी डिग्रियों की सबसे अधिक संख्या है. यह संस्थान में उन्नत शोध पर बढ़ते जोर और ज्ञान सृजन तथा नवाचार में इसके योगदान को दर्शाता है.
इस वर्ष डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों का विवरण
दीक्षांत समारोह के दूसरे दिन संस्थान की स्नातकोत्तर शिक्षा और शोध व्यवस्था पर विशेष ध्यान रहा. डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र विभिन्न विषयों में उन्नत अकादमिक प्रशिक्षण और शोध का प्रतिनिधित्व करते हैं. आईआईटी रुड़की के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन एडवोकेट हरीश साल्वे ने दीक्षांत समारोह 2026 के दूसरे दिन के बारे में कहा,-
A moment that will stay with this campus for a long time.— IIT Roorkee (@iitroorkee) September 19, 2026
At Convocation 2026, IIT Roorkee conferred the degree of Honoris Causa upon Shri Ajit Kumar Doval, KC, National Security Advisor of India — an honour recognising a lifetime of distinguished public service to the nation.… pic.twitter.com/gIn25m5IGv
आज जिन स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल छात्रों की उपलब्धियों का जश्न मनाया जा रहा है, वे उन्नत शिक्षा, जिज्ञासा और शोध की उस भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आईआईटी रुड़की के मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ज्ञान की खोज डिग्री मिलने के साथ समाप्त नहीं होती, बल्कि यह नए सवालों, नई संभावनाओं और अधिक जिम्मेदारियों के द्वार खोलती है, जब ये स्नातक और शोधार्थी शिक्षा, शोध, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे विश्वास है कि वे नवाचार और समाज की प्रगति में योगदान देंगे। मैं सभी स्नातक छात्रों और शोधार्थियों को बधाई देता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं.
-हरीश साल्वे, एडवोकेट
आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर. केके पंत ने कहा, दीक्षांत समारोह का दूसरा दिन हमारे स्नातकोत्तर विद्यार्थियों और शोधार्थियों की उपलब्धियों का उत्सव है. उनकी शैक्षणिक और शोध यात्राएं गहन ज्ञान की खोज तथा नई संभावनाओं के सृजन का प्रतिनिधित्व करती हैं. हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षवर्धन छिताले ने भी छात्रों को संबोधित किया.
Delivering the Convocation Address on Day 1 of Convocation 2026, Shri Ajit Kumar Doval, KC, National Security Advisor of India, spoke to the graduating class about direction — how to find it, and how to keep it.— IIT Roorkee (@iitroorkee) September 19, 2026
He recalled an old Tibetan Sherpa he had worked with as a young… pic.twitter.com/q4Ka1l16Ys
आईआईटी रुड़की के दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनना और यहां से डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की उपलब्धियों का जश्न मनाना मेरे लिए सम्मान की बात है. तकनीक और उद्योग की दुनिया तेजी से बदल रही है. जिससे नए अवसरों के साथ-साथ जटिल चुनौतियां भी पैदा हो रही हैं. लगातार सीखने, नवाचार करने और ज्ञान को उपयोगी समाधानों में बदलने की क्षमता अगली पीढ़ी के पेशेवरों और शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण होगी. आईआईटी रुड़की की प्रतिभाओं को तैयार करने और नवाचार को बढ़ावा देने की समृद्ध परंपरा रही है.
-हर्षवर्धन छिताले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हीरो मोटोकॉर्प
दीक्षांत समारोह 2026 के दूसरे दिन स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल छात्रों को कुल 71 पुरस्कार, जिनमें 33 पदक शामिल हैं. प्रदान किए गए, इनमें से 4 पुरस्कार और 19 पदक संस्थान द्वारा स्थापित किए गए थे, जबकि 34 पुरस्कार और 14 पदक दानदाताओं द्वारा प्रायोजित थे.
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