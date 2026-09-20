ETV Bharat / bharat

आईआईटी रुड़की दीक्षांत समारोह संपन्न, 2,701 डिग्रियां वितरित, दिग्गजों ने दिया सक्सेस सूत्र

समारोह में हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हर्षवर्धन छिताले मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. ऑयलमैक्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक और एशियन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. कपिल गर्ग समारोह में सम्मानित अतिथि रहे.

बता दें रविवार 20 सितंबर को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (आईआईटी रुड़की) ने आज दीक्षांत समारोह का समापन किया. इस अवसर पर स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गईं. दो दिवसीय दीक्षांत समारोह के दूसरे दिन उच्च शिक्षा, शोध, नवाचार और अकादमिक उत्कृष्टता की उपलब्धियों को सम्मानित किया गया. दीक्षांत समारोह के दूसरे दिन कुल 1 हजार 424 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गईं. इनमें 903 स्नातकोत्तर डिग्रियां, 518 पीएचडी/पीएचडी ड्यूल डिग्रियां और 3 एमएस बाय रिसर्च डिग्रियां शामिल हैं.

रुड़की: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की में दो दिवसीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया. समारोह में कुल 2 हजार 701 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं. पहले दिन 1 हजार 277 स्नातक विद्यार्थियों को डिग्री दी गई. दूसरे और अंतिम दिन 1 हजार 424 स्नातकोत्तर और पीएचडी विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं. जिनमें 903 स्नातकोत्तर, 518 पीएचडी और तीन एमएस बाय रिसर्च की डिग्रियां मिली.

दीक्षांत समारोह 2026 का एक प्रमुख आकर्षण 518 पीएचडी डिग्रियों का प्रदान किया जाना रहा, जो आईआईटी रुड़की द्वारा अब तक प्रदान की गई पीएचडी डिग्रियों की सबसे अधिक संख्या है. यह संस्थान में उन्नत शोध पर बढ़ते जोर और ज्ञान सृजन तथा नवाचार में इसके योगदान को दर्शाता है.

इस वर्ष डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों का विवरण स्नातकोत्तर छात्र – 906 मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर – 12, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी – 579 मास्टर ऑफ साइंस – 174 मास्टर ऑफ अर्बन एंड रूरल प्लानिंग – 11 मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) – 77 एग्जीक्यूटिव MBA – 29 मास्टर ऑफ डिजाइन – 19 पीजी डिप्लोमा – 2 एम.एस. बाय रिसर्च – 3 डॉक्टोरल छात्र – 518 डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (Ph.D.) – 518

कुल – 1,424

दीक्षांत समारोह के दूसरे दिन संस्थान की स्नातकोत्तर शिक्षा और शोध व्यवस्था पर विशेष ध्यान रहा. डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र विभिन्न विषयों में उन्नत अकादमिक प्रशिक्षण और शोध का प्रतिनिधित्व करते हैं. आईआईटी रुड़की के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन एडवोकेट हरीश साल्वे ने दीक्षांत समारोह 2026 के दूसरे दिन के बारे में कहा,-

आज जिन स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल छात्रों की उपलब्धियों का जश्न मनाया जा रहा है, वे उन्नत शिक्षा, जिज्ञासा और शोध की उस भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आईआईटी रुड़की के मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ज्ञान की खोज डिग्री मिलने के साथ समाप्त नहीं होती, बल्कि यह नए सवालों, नई संभावनाओं और अधिक जिम्मेदारियों के द्वार खोलती है, जब ये स्नातक और शोधार्थी शिक्षा, शोध, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे विश्वास है कि वे नवाचार और समाज की प्रगति में योगदान देंगे। मैं सभी स्नातक छात्रों और शोधार्थियों को बधाई देता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं. -हरीश साल्वे, एडवोकेट

आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर. केके पंत ने कहा, दीक्षांत समारोह का दूसरा दिन हमारे स्नातकोत्तर विद्यार्थियों और शोधार्थियों की उपलब्धियों का उत्सव है. उनकी शैक्षणिक और शोध यात्राएं गहन ज्ञान की खोज तथा नई संभावनाओं के सृजन का प्रतिनिधित्व करती हैं. हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षवर्धन छिताले ने भी छात्रों को संबोधित किया.

आईआईटी रुड़की के दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनना और यहां से डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की उपलब्धियों का जश्न मनाना मेरे लिए सम्मान की बात है. तकनीक और उद्योग की दुनिया तेजी से बदल रही है. जिससे नए अवसरों के साथ-साथ जटिल चुनौतियां भी पैदा हो रही हैं. लगातार सीखने, नवाचार करने और ज्ञान को उपयोगी समाधानों में बदलने की क्षमता अगली पीढ़ी के पेशेवरों और शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण होगी. आईआईटी रुड़की की प्रतिभाओं को तैयार करने और नवाचार को बढ़ावा देने की समृद्ध परंपरा रही है. -हर्षवर्धन छिताले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हीरो मोटोकॉर्प

दीक्षांत समारोह 2026 के दूसरे दिन स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल छात्रों को कुल 71 पुरस्कार, जिनमें 33 पदक शामिल हैं. प्रदान किए गए, इनमें से 4 पुरस्कार और 19 पदक संस्थान द्वारा स्थापित किए गए थे, जबकि 34 पुरस्कार और 14 पदक दानदाताओं द्वारा प्रायोजित थे.

पढे़ं- 'मुझे लगा मेरा करियर अब खत्‍म', अजीत डोभाल ने याद किया सिक्किम मिशन, जानिए क्या कहा

पढे़ं- आईआईटी रुड़की दीक्षांत समारोह, गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों ने शेयर किया अनुभव, बताया फ्यूचर प्लान

पढे़ं- IIT रुड़की दीक्षांत समारोह: पहले दिन NSA डोभाल और CDS जनरल सुब्रमणि ने छात्रों को दिए तीन मंत्र और DHARA, यूजी छात्रों को बांटी डिग्रियां