IIT रुड़की में होगा एशिया के दूसरा सबसे बड़े तकनीकी महोत्सव, 25,000 छात्र लेंगे हिस्सा

देहरादून: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की 13 से 15 मार्च 2026 तक अपने प्रमुख वार्षिक तकनीकी महोत्सव कॉग्निज़ेंस 2026 का आयोजन करने जा रहा है. यह तीन दिवसीय आयोजन देशभर से हजारों युवा नवोन्मेषकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और रचनात्मक विचारकों को नवाचार, प्रतियोगिता और सहयोग के मंच पर एकत्रित करेगा. एशिया के दूसरे सबसे बड़े तकनीकी महोत्सव के रूप में व्यापक रूप से पहचाना जाने वाला कॉग्निज़ेंस तकनीकी अन्वेषण, सहयोगात्मक शिक्षण और नवाचार-प्रेरित प्रतियोगिताओं के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता रहा है.

इस साल की आयोजन एम्पीरियन टेक्नोजेनेसिस विषय पर आधारित है. यह समाज के भविष्य को आकार देने में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी भूमिका को प्रतिबिंबित करता है. तीन दिवसीय यह महोत्सव 3,000 से अधिक महाविद्यालयों के 25,000 से अधिक प्रतिभागियों को आकर्षित करने की संभावना है. उन्हें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, बहुविषयी चुनौतियों और वास्तविक जीवन के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ने का अवसर मिलेगा.

आईआईटी रुड़की के विद्यार्थियों द्वारा आयोजित कॉग्निज़ेंस एशिया के सबसे बड़े छात्र-संचालित तकनीकी महोत्सवों में से एक के रूप में विकसित हो चुका है, जो रचनात्मकता, नवाचार और तकनीकी उत्कृष्टता की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है.

कॉग्निज़ेंस 2026 में 50 से अधिक प्रतियोगिताएं और तकनीकी आयोजन शामिल होंगे. जिनमें प्रमुख प्रतियोगिताएं जैसे आर्मागेडन, फ्लाइट फ्यूरी, स्काइथ सीटीएफ और इनोववेव शामिल हैं. ये प्रतियोगिताएं प्रतिभागियों की रचनात्मकता, अभियांत्रिकी कौशल और समस्या-समाधान क्षमता की परीक्षा लेंगी. कुल मिलाकर 50 लाख रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि के साथ यह महोत्सव युवा प्रतिभाओं को तकनीकी नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा.