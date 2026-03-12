ETV Bharat / bharat

IIT रुड़की में होगा एशिया के दूसरा सबसे बड़े तकनीकी महोत्सव, 25,000 छात्र लेंगे हिस्सा

एम्पीरियन टेक्नोजेनेसिस’ विषय पर आधारित यह महोत्सव देशभर से युवा नवोन्मेषकों, उद्योग नेतृत्वकर्ताओं और प्रौद्योगिकी उत्साहियों को एक मंच पर लाएगा.

IIT ROORKEE COGNIZANCE 2026
आईआईटी रुड़की (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 12, 2026 at 5:45 PM IST

देहरादून: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की 13 से 15 मार्च 2026 तक अपने प्रमुख वार्षिक तकनीकी महोत्सव कॉग्निज़ेंस 2026 का आयोजन करने जा रहा है. यह तीन दिवसीय आयोजन देशभर से हजारों युवा नवोन्मेषकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और रचनात्मक विचारकों को नवाचार, प्रतियोगिता और सहयोग के मंच पर एकत्रित करेगा. एशिया के दूसरे सबसे बड़े तकनीकी महोत्सव के रूप में व्यापक रूप से पहचाना जाने वाला कॉग्निज़ेंस तकनीकी अन्वेषण, सहयोगात्मक शिक्षण और नवाचार-प्रेरित प्रतियोगिताओं के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता रहा है.

इस साल की आयोजन एम्पीरियन टेक्नोजेनेसिस विषय पर आधारित है. यह समाज के भविष्य को आकार देने में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी भूमिका को प्रतिबिंबित करता है. तीन दिवसीय यह महोत्सव 3,000 से अधिक महाविद्यालयों के 25,000 से अधिक प्रतिभागियों को आकर्षित करने की संभावना है. उन्हें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, बहुविषयी चुनौतियों और वास्तविक जीवन के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ने का अवसर मिलेगा.

आईआईटी रुड़की के विद्यार्थियों द्वारा आयोजित कॉग्निज़ेंस एशिया के सबसे बड़े छात्र-संचालित तकनीकी महोत्सवों में से एक के रूप में विकसित हो चुका है, जो रचनात्मकता, नवाचार और तकनीकी उत्कृष्टता की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है.

कॉग्निज़ेंस 2026 में 50 से अधिक प्रतियोगिताएं और तकनीकी आयोजन शामिल होंगे. जिनमें प्रमुख प्रतियोगिताएं जैसे आर्मागेडन, फ्लाइट फ्यूरी, स्काइथ सीटीएफ और इनोववेव शामिल हैं. ये प्रतियोगिताएं प्रतिभागियों की रचनात्मकता, अभियांत्रिकी कौशल और समस्या-समाधान क्षमता की परीक्षा लेंगी. कुल मिलाकर 50 लाख रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि के साथ यह महोत्सव युवा प्रतिभाओं को तकनीकी नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा.

महोत्सव में 15 से अधिक उद्योग-नेतृत्व वाली कार्यशालाएं और विशेषज्ञ सत्र भी आयोजित किए जाएंगे. जिन्हें प्रमुख संस्थाएं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, मिंत्रा, मीशो और अमेरिकन एक्सप्रेस संचालित करेंगी. इससे प्रतिभागियों को उभरती प्रौद्योगिकियों, उद्योग संबंधी अंतर्दृष्टियों और उद्यमिता के अवसरों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्राप्त होगी. कॉग्निज़ेंस 2026 को मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, हाईलैब्स, जियोसावन, कोका-कोला कंपनी और बेनक्यू जैसे प्रमुख सहयोगियों और पहलों का समर्थन प्राप्त है, जो उद्योग-शिक्षा सहयोग को दर्शाता है.

आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेस कमल किशोर पंत ने कहा, कॉग्निज़ेंस नवाचार, जिज्ञासा और तकनीकी उत्कृष्टता की उस भावना का प्रतिनिधित्व करता है. यह आईआईटी रुड़की की पहचान है. युवा नवोन्मेषकों, उद्योग नेतृत्वकर्ताओं और शिक्षाविदों को एक साथ लाकर यह महोत्सव ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करता है.

आईआईटी रुड़की के छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर ब्रजजीव त्यागी ने कहा, कॉग्निज़ेंस देश के सबसे गतिशील छात्र-संचालित तकनीकी महोत्सवों में से एक के रूप में विकसित हुआ है, जो हमारे विद्यार्थियों की रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता और तकनीकी उत्कृष्टता को दर्शाता है.

