हिमालय की चट्टानों में छिपा है जलवायु का राज! IIT रुड़की और वाडिया के रिसर्च में मिली महत्वपूर्ण जानकारी

देवगुरु ग्रेनाइट और मलारी ग्रेनाइट की तुलना: हिमालय क्षेत्रों में अब तक अपक्षय (weathering) दर का अनुमान नदियों के पानी में मौजूद रासायनिक तत्वों से लगाया जाता था. इस नए अध्ययन में यू-सीरीज आइसोटोप तकनीक का इस्तेमाल कर अधिक सटीक जानकारी सामने आई है. क्योंकि इस तकनीकी से पता लगाया जा सकता है कि किसी स्थल पर अपक्षय कब शुरू हुआ और वो कितनी गति से बढ़ रहा है. वैज्ञानिकों ने मॉनसून प्रभावित लेसर हिमालय ( हिमालय की मध्यवर्ती और सबसे विस्तृत पर्वत श्रृंखला है, जो हिमाद्रि और शिवालिक के बीच स्थित है ) के देवगुरु ग्रेनाइट और नमी वाले उच्च हिमालय के मलारी ग्रेनाइट की तुलना की है. साथ ही, सूक्ष्मजीव समुदायों की भूमिका का अध्ययन किया गया है, जो खनिजों को तोड़कर मिट्टी बनने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं.

आईआईटी रुड़की और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया कि हिमालय की चट्टानें केवल भूगर्भीय दबाव या तापमान से ही नहीं, बल्कि जलवायु और सूक्ष्मजीवों की सक्रियता से भी तेजी से टूट रही हैं. ये प्रक्रिया न सिर्फ धरती के जलवायु संतुलन को प्रभावित करती हैं, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों के प्रवाह को भी कंट्रोल करती हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार, गर्म और नमी वाले क्षेत्रों में चट्टानों का रासायनिक अपक्षय (Chemical weathering) अधिक तेजी से होता है, क्योंकि पानी, तापमान और जैविक रिएक्शन इसे गति देती हैं. वहीं, टेक्टोनिक एक्टिविटी चट्टानों को तोड़ती हैं और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए नई सतहें उपलब्ध कराती हैं.

अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि नमी से भरपूर मॉनसूनी क्षेत्र, ऊपरी शुष्क हिमालय की तुलना में, साढ़े तीन गुना तेजी से चट्टानों को तोड़ रहे हैं और लगभग दोगुना ज्यादा रसायन नदियों तक पहुंचा रहे हैं. जिसका सीधा संबंध कार्बन डाइऑक्साइड के प्राकृतिक अवशोषण, नदी-तंत्र में घुलनशील खनिजों की आपूर्ति और हिमालयी भू-दृश्य के विकास से है. आखिर क्या है वैज्ञानिकों का ये अध्ययन? ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट में जानिए.

देहरादून: उत्तराखंड के गरुड़ गंगा और धौली गंगा घाटियों की शांत पहाड़ियों के भीतर हिमालय के भविष्य और वैश्विक जलवायु के बारे में अहम राज छिपे हैं. दरअसल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की के वैज्ञानिकों की एक टीम ने गढ़वाल हिमालय में ग्रेनाइट चट्टानों के मौसम जनित क्षरण (वेथरिंग) पर महत्वपूर्ण अध्ययन किया है.

लैंसडाउन और चमोली की मलारी चट्टानों पर वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया. (PHOTO-ETV Bharat)

बड़ी चुनौती: हिमालय क्षेत्र में तेज गति से चल रही भू-गतिकीय गतिविधियां (Geodynamic activities) और हाई क्षरण दर (High erosion rate) के चलते प्राचीन मौसमीय अपक्षय (Ancient weathering profiles) को संभाल कर रखना एक बड़ी चुनौती मानी जाती रही है. लेकिन इन भौगोलिक अध्ययनों से पता चला है कि गढ़वाल हिमालय के कुछ हिस्सों में यह संरक्षण संभव है.

अध्ययन में पाया कि गर्म और नमी वाले क्षेत्रों में चट्टानों का रासायनिक अपक्षय अधिक तेजी से होता है. (PHOTO-ETV Bharat)

हिमालय में क्षरण दर एक समान नहीं है. जहां सबसे तेज क्षरण दर लेसर और हायर हिमालय के संक्रमण क्षेत्र में दर्ज की गई है, वहीं लेसर हिमालय के समतल भूभाग और उत्तर के शुष्क, वर्षा-छाया वाले इलाकों में यह दर काफी कम रही है.

वैज्ञानिकों को अध्ययन के दौरान मंदाकिनी घाटी के लावड़ी गांव के पास एक अनोखा भूगर्भीय स्थल मिला है, जो करोड़ों साल पहले बनी चट्टानों के धीरे-धीरे टूटने और मिट्टी बनने की प्रक्रिया की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है. जिसे लावड़ी वेदरिंग प्रोफाइल (Lavadi Weathering Profile) नाम दिया गया है. यह क्षेत्र रामगढ़ ग्रुप की प्राचीन चट्टानों का हिस्सा है, जो करीब 1750 मिलियन साल पुरानी पोर्फिरी ग्रेनाइट (Porphyry granite) से बना है. -डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव, वैज्ञानिक, आईआईटी रुड़की

रासायनिक और तिथि निर्धारण संबंधित जानकारी के लिए जांच: प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि ढलान पर नीचे की ओर चट्टानें ठोस और हल्की मौसम ग्रस्त (weather-beaten) हैं. जबकि ऊपर की ओर मिट्टी में बदलती दिखती हैं. सबसे ऊपरी हिस्सा जैविक पदार्थ से भरपूर है, जहां पेड़-पौधे अच्छी तरह पनप रहे हैं. जबकि नीचे के हिस्सों में मिट्टी खिसकने या सरकने के कोई संकेत नहीं मिले हैं. हालांकि, वैज्ञानिकों की टीम ने यहां से 10 सैंपल लिए हैं, ताकि उनकी रासायनिक और तिथि निर्धारण (geochronology) से जुड़ी जांच की जा सके. साथ ही तीन सैंपल सूक्ष्मजीव अध्ययन के लिए भी लिए गए. साथ ही कहा कि ये अध्ययन भविष्य में क्षेत्र की पारिस्थितिक स्थिरता और भूगर्भीय इतिहास के लिए कारगर साबित हो सकता है.

वैज्ञानिकों ने मॉनसून प्रभावित लेसर हिमालय के देवगुरु ग्रेनाइट और नमी वाले उच्च हिमालय के मलारी ग्रेनाइट की तुलना की. (PHOTO-ETV Bharat)

मलारी क्षेत्र में दुर्लभ खनिज: इसके साथ ही उत्तराखंड के चमोली जिले के मलारी क्षेत्र में वैज्ञानिकों को यहां की पहाड़ों के बीच एक खास तरह की चट्टानी परत मिली है, जिसे मलारी वेदरिंग प्रोफाइल (Malari weathering profile) कहा जा रहा है. ये परत लाखों साल पहले बनी ल्यूको ग्रेनाइट चट्टान पर विकसित हुई है. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये क्षेत्र हिमालय की ऊपरी परतों जिसे हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन कहा जाता है, उसका ही हिस्सा है. यहां की चट्टानें करीब 1.7 से 2.4 करोड़ साल पहले बनी थीं और इनमें टूरमैलीन व मस्कोवाइट (Tourmaline and Muscovite) जैसे दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं. ये चट्टानें तिब्बत की सीमा के पास स्थित दक्षिणी तिब्बती भू-रेखा (STDS) के ठीक नीचे पाई गई हैं.

रासायनिक रूप से मिट्टी हो रही परिपक्व: वैज्ञानिकों द्वारा धरती की परतों पर किए गए अध्ययन में पाया है कि समय के साथ मिट्टी में होने वाला मौसमी अपक्षय (weathering) यानी बारिश, तापमान और नमी के असर से चट्टानों का टूटना, एक समान नहीं होता. बल्कि, सबसे ज्यादा बदलाव मिट्टी की ऊपरी परतों में देखने को मिला है. वैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया कि, 1.8 मीटर तक की ऊपरी मिट्टी में खनिजों की संरचना में बड़ा परिवर्तन देखा गया, जबकि नीचे की करीब 2 मीटर परतें लगभग वैसी ही बनी रहीं. ऊपरी परतों में कैल्शियम, सोडियम और पोटैशियम जैसे तत्वों की मात्रा घट रही है, जबकि लोहा, टाइटेनियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व बढ़ रहे हैं, यानी मिट्टी धीरे-धीरे रासायनिक रूप से परिपक्व (Mature) होती जा रही है.

मलारी क्षेत्र में वैज्ञानिकों को पहाड़ों के बीच एक खास तरह की चट्टानी परत मिली, जिसे मलारी वेदरिंग प्रोफाइल कहा जा रहा है. (PHOTO-ETV Bharat)

ऊपर की परतों में मौसम का सीधा असर: खास बात यह है कि सबसे ऊपरी हिस्से में पाया गया मिट्टी का एक नमूना, जिसे Malari weathering profile-10 (मलारी वेदरिंग प्रोफाइल -10) नाम दिया है वो अन्य प्रोफाइल से अलग है. इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक थी, जिससे संकेत मिलता है कि यह पदार्थ किसी बाहरी स्रोत से जमा हुआ था, न कि वहीं बना है. ऐसे में ये डिफरेंस बताता है कि मिट्टी बनने और बदलने की प्रक्रिया हर जगह एक जैसी नहीं होती. ऊपर की परतों को मौसम का सीधा असर मिलता है, जबकि नीचे की परतों में यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चलती है. लिहाजा, धरती के अंदर भी मौसम का असर होता है. लेकिन, वो दिखने में थोड़ा ज्यादा धीमा होता है.

लैंसडाउन और मलारी की चट्टानें:

वैज्ञानिकों ने अपने इस अध्ययन में पाया है कि गढ़वाल के दो क्षेत्र, लैंसडाउन और मलारी की चट्टानें लगातार बदलते मौसम और भूगर्भीय हलचलों की वजह से धीरे-धीरे टूटती और घुलती (Breaking and dissolving) रही हैं. लैंसडाउन क्षेत्र की सतह से लिए गए सैंपल से पता चला कि चट्टान करीब 1.46 लाख साल पुरानी है. जबकि मलारी क्षेत्र की चट्टानें करीब 60 हजार साल पुराने अपक्षय के निशान को दिखा रही हैं. ऐसे में ये बदलाव बहुत धीरे-धीरे होता है. औसतन हर हजार साल में करीब 50 से 60 मिलीमीटर चट्टान का हिस्सा घुलकर खत्म होता है. यह दर दुनिया के अन्य गर्म और नम इलाकों में देखी गई दरों जैसी ही है. -डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव, वैज्ञानिक, आईआईटी रुड़की

साथ ही कहा कि, गढ़वाल हिमालय की खासियत यह है कि यहां की धरती लगातार हिलती और उठती रहती है. यानी ये टेक्टोनिक रूप से एक्टिव क्षेत्र है. इस वजह से कुछ जगहों पर बारिश, बर्फबारी और भूकंपीय हलचलों के चलते अपरदन (erosion) बहुत तेज होता है. लेकिन कहीं-कहीं पर हर हजार साल में 5000 मिलीमीटर तक की मिट्टी बह जाती है. वहीं, जिन इलाकों में ढलान कम है, वहां यह दर सिर्फ 60–80 मिलीमीटर तक सीमित है. लेकिन अगर किसी जगह इरोजन की रफ्तार बहुत ज्यादा हो जाए, तो चट्टानों की सतह पर बना पुराना अपक्षय रिकॉर्ड जल्द नष्ट हो जाता है.

