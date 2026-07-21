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चर्चाओं में IIT रुड़की की एडवाइजरी, संस्थान का पक्ष भी आया सामने, जानिये पूरा मामला

नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की ने अपने विद्यार्थियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी है. आईआईटी रुड़की ने कहा वे ‘मौजूदा राजनीतिक आंदोलन’’ जैसे किसी भी आंदोलन के प्रति सोशल मीडिया पर अपना समर्थन न दिखाएं.

सोमवार को जारी एडवाइजपी में संस्थान के उन नियमों का जिक्र किया गया है जो विद्यार्थियों को ऐसा कोई भी बयान देने से रोकते हैं जिससे ‘‘संस्थान और सरकार के बीच संबंध खराब हो सकते हैं’’.

इस नये परामर्श ने सोशल मीडिया पर विवाद उत्पन्न कर दिया. कई यूजर्स ने इसे ‘‘मुंह बंद करने वाला आदेश’’ करार दिया. हालांकि संस्थान ने स्पष्ट किया है कि यह मौजूदा नियमों के अनुसार है. इसे संदर्भ से हटकर नहीं देखा जाना चाहिए.

आईआईटी रजिस्ट्रार ने 20 जुलाई को जारी परामर्श में कहा, ‘‘इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह देखा गया है कि परिसर में रहने वाले कुछ लोगों ने राजनीतिक आंदोलन से अपना जुड़ाव प्रदर्शित किया है. जिनकी अभी चर्चा और आलोचना हो रही है. सभी छात्रों, कर्मचारियों और हितधारकों को विनम्रतापूर्वक याद दिलाया जाता है कि आईआईटी में छात्रों को दाखिला और कर्मचारियों की नियुक्ति इसलिए की जाती है, ताकि वे अभियंत्रण, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और कला के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान, ज्ञान को आगे बढ़ाने और उसके प्रसार का काम कर सकें.

संस्थान का पक्ष (ETV Bharat)

परामर्श में यह भी कहा गया है, ‘‘अधिसूचित आचरण नियमों में यह स्पष्ट रूप से दर्ज है कि कोई भी छात्र या कर्मचारी संस्थान की अनुमति के बिना राजनीतिक चर्चाओं में शामिल नहीं हो सकेगा और न ही किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग ले सकेगा. इसके अलावा कोई भी छात्र या कर्मचारी मीडिया में सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई बयान या राय व्यक्त नहीं कर सकेगा, जिससे संस्थान और केंद्र सरकार या किसी अन्य संगठन के बीच संबंधों में असहज स्थिति पैदा हो सकती हो''.