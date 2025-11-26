एक ही DNA वाले लोग दवाइयों पर अलग-अलग क्यों रिएक्ट करते हैं? जवाब जानने में जुटा IIT जोधपुर
प्रोफेसर मिताली रेगिस्तान और आयुर्वेद से इसका जवाब ढूंढ रही हैं कि एक ही DNA वाले लोग दवा पर अलग-अलग रिस्पॉन्ड क्यों करते हैं.
Published : November 26, 2025 at 5:10 PM IST
जोधपुर: कोविड महामारी के दौरान दुनिया भर के डॉक्टरों ने एक हैरान करने वाला सवाल देखा कि एक ही परिवार के लोग, जिनका DNA लगभग एक जैसा होता है, एक ही बीमारी और एक ही दवा पर बिल्कुल अलग-अलग तरीके से रिस्पॉन्ड क्यों करते हैं? कुछ जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ को भयानक साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो कुछ पर दवा असर ही नहीं करती. इस ज्वलंत सवाल का जवाब अब राजस्थान के जोधपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT Jodhpur) में ढूंढा जा रहा है.
IIT जोधपुर के बायोसाइंस एंड बायोइंजीनियरिंग विभाग की प्रोफेसर मिताली मुखर्जी अपनी टीम के साथ इस रहस्य को सुलझाने में जुटी हैं. प्रो. मिताली जीनोमिक्स, प्रिसिजन मेडिसिन, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और खास तौर पर आयुर्जेनोमिक्स की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जानी-पहचानी वैज्ञानिक हैं. उनका कहना है कि मानव स्वास्थ्य सिर्फ हमारे जीन से नहीं बनता. यह जीन, पर्यावरण, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं और विकासवादी इतिहास इन सबके संयुक्त प्रभाव का नतीजा है. हम इन सभी परतों को जीनोमिक्स, आयुर्जेनोमिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पारिस्थितिक विज्ञान के जरिए एक साथ जोड़ रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति के लिए सटीक, वैज्ञानिक और उसके संदर्भ से जुड़ा स्वास्थ्य समाधान बनाया जा सके.
रेगिस्तान की कठिन जिंदगी से सीख: प्रो. मिताली थार DESIGNS (Desert Ecosystem Innovation Guided by Nature and Selection) नाम के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की प्रमुख हैं. यह दुनिया का पहला ऐसा इनिशिएटिव है जो थार रेगिस्तान जैसे अत्यधिक कठिन माहौल (तपती गर्मी, तेज UV किरणें, पानी की भयानक कमी) में इंसानी शरीर किस तरह ढलता है. सूखे और गर्मी में जेनेटिक बदलाव कैसे मदद करते हैं. स्थानीय लोगों की सदियों पुरानी जीवनशैली और खान-पान कैसे जैविक मजबूती देते हैं और रेगिस्तानी इकोसिस्टम और इंसानी सेहत का गहरा आपसी रिश्ता, इन सबकी गहराई से पड़ताल की जा रही है.
आयुर्वेद और टेक्नोलॉजी का अनोखा संगम: प्रो. मिताली का दूसरा बड़ा काम है AyurTech, जिसमें आयुर्वेद को जीनोमिक्स, AI, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और सिस्टम बायोलॉजी के साथ जोड़ा जा रहा है. इसकी नींव है Ayurgenomics, यानी आधुनिक जेनेटिक टूल्स से आयुर्वेद के प्रकृति (वात-पित्त-कफ) सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार देना. IIT जोधपुर में अब इस ज्ञान को क्लिनिकल और टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में बदला जा रहा है, जैसे AI आधारित आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक टूल्स और पर्सनलाइज़्ड दवा सुझाव सिस्टम.
बना रहे एआई हेल्थ टूल: IIT जोधपुर एक खास हब के तौर पर उभर रहा है, जहां साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर और इकोलॉजी एक साथ आते हैं. हेल्थ में होने वाले बदलावों को समझने से लेकर रेगिस्तान में ढलने वाली मज़बूती को समझने और AI से जुड़े आयुर्वेदिक टूल बनाने पर काम हो रहा है, जिससे पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन, क्लाइमेट-रेज़िलिएंट हेल्थकेयर स्ट्रैटेजी, मुश्किल माहौल में बीमारियों का सस्टेनेबल मैनेजमेंट, साइंटिफिक वैलिडेशन से सपोर्टेड इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर काम हो सके.
