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हर पांच में से एक भारतीय कॉलेज स्टूडेंट ने शुरू किया बिज़नेस, सरकारी या बड़ी कंपनी में नौकरी का क्रेज घटा: रिपोर्ट

कॉलेज के बाद स्टार्ट-अप शुरू करना चाहते हैं ज़्यादा स्टूडेंट्स ( Concept @Canva )

By PTI 4 Min Read

शिमला: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT) मंडी ने REVA यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु के साथ पार्टनरशिप में GUESSS इंडिया 2025 नेशनल सर्वे रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक, हर पांच में से एक भारतीय कॉलेज स्टूडेंट (लगभग 22 परसेंट) ने पहले ही बिज़नेस शुरू कर दिया है. बुधवार, 21 अक्टूबर को जारी एक बयान में कहा गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1,200 से ज़्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के 25,783 स्टूडेंट्स के सर्वे में पाया गया कि 100 में से 43 भारतीय स्टूडेंट्स बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, जो ग्लोबल एवरेज 23 परसेंट के बराबर है.

सरकारी या बंड़ी कंपनी में नौकरी का क्रेज घटा! अब ज़्यादा स्टूडेंट्स कॉलेज के तुरंत बाद स्टार्ट-अप शुरू करना चाहते हैं. पढ़ाई के तुरंत बाद अपना खुद का बिज़नेस चलाने की चाहत रखने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 2023 के सर्वे में 14 परसेंट से बढ़कर 2025 में 16.2 परसेंट हो गई. इसी दौरान, पढ़ाई के तुरंत बाद सरकारी नौकरी की तरफ झुकाव 12.7 से घटकर 10.1 परसेंट हो गया और बड़ी कंपनी में नौकरी की तरफ झुकाव 31.3 से घटकर 27.4 परसेंट हो गया.