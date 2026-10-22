हर पांच में से एक भारतीय कॉलेज स्टूडेंट ने शुरू किया बिज़नेस, सरकारी या बड़ी कंपनी में नौकरी का क्रेज घटा: रिपोर्ट
GUESSS इंडिया 2025 रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि किन स्टूडेंट्स में वेंचर शुरू करने की संभावना तीन गुना ज़्यादा होती है.
By PTI
Published : October 22, 2026 at 7:56 AM IST
शिमला: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT) मंडी ने REVA यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु के साथ पार्टनरशिप में GUESSS इंडिया 2025 नेशनल सर्वे रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक, हर पांच में से एक भारतीय कॉलेज स्टूडेंट (लगभग 22 परसेंट) ने पहले ही बिज़नेस शुरू कर दिया है. बुधवार, 21 अक्टूबर को जारी एक बयान में कहा गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1,200 से ज़्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के 25,783 स्टूडेंट्स के सर्वे में पाया गया कि 100 में से 43 भारतीय स्टूडेंट्स बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, जो ग्लोबल एवरेज 23 परसेंट के बराबर है.
सरकारी या बंड़ी कंपनी में नौकरी का क्रेज घटा!
अब ज़्यादा स्टूडेंट्स कॉलेज के तुरंत बाद स्टार्ट-अप शुरू करना चाहते हैं. पढ़ाई के तुरंत बाद अपना खुद का बिज़नेस चलाने की चाहत रखने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 2023 के सर्वे में 14 परसेंट से बढ़कर 2025 में 16.2 परसेंट हो गई. इसी दौरान, पढ़ाई के तुरंत बाद सरकारी नौकरी की तरफ झुकाव 12.7 से घटकर 10.1 परसेंट हो गया और बड़ी कंपनी में नौकरी की तरफ झुकाव 31.3 से घटकर 27.4 परसेंट हो गया.
ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट स्टूडेंट्स सर्वे (GUESSS) स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप पर दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स में से एक है. रिपोर्ट के मुताबिक, रेगुलर सेल्स वाले 31 फीसदी स्टूडेंट बिज़नेस अकेले 2025 में शुरू हुए थे, जबकि उनके 41 परसेंट फाउंडर्स ने पहले ही कोई बिज़नेस बंद करके फिर से शुरू कर दिया है और 42 फीसदी दो या उससे ज़्यादा बिज़नेस चलाते हैं.
बड़ी कंपनियों में भी झुकाव कम
IIT मंडी के स्कूल ऑफ़ मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफ़ेसर और GUESSS इंडिया के कंट्री डेलीगेट, जिन्होंने रिपोर्ट को लीड किया, डॉ. पूरन सिंह ने कहा, "इंडिया के स्टूडेंट्स दुनिया के किसी भी देश जितने ही एम्बिशियस हैं, और जो शुरू करते हैं वे असली बिज़नेस बना रहे हैं जो पहले से ही लोगों को हायर करते हैं."
"कोर्स, डेडिकेटेड प्रोग्राम और कैंपस इनक्यूबेटर साफ़ तौर पर काम कर रहे हैं. अब मौका है कि स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में ज़्यादा फाउंडर्स को लाया जाए और उन्हें शुरू में ही असली पहला कदम उठाने में मदद की जाए. फिर हम गिनते हैं कि कितने स्टूडेंट्स एम्बिशन से एक्शन की ओर बढ़ते हैं; सिर्फ़ यह नहीं कि कितने स्टार्टअप बनाने की बात करते हैं."
उन्होंने आगे कहा. नतीजों से पता चलता है कि IT, AI और डिजिटल स्टूडेंट फाउंडर्स के सबसे आम प्लान हैं, लेकिन स्टूडेंट बिज़नेस चलाने वाले 10 में से सिर्फ़ एक ही डिजिटल है. इसके अलावा, जिन स्टूडेंट्स के सर्कल में फाउंडर्स (रिश्तेदार, दोस्त, क्लासमेट, टीचर) हैं, उनके वेंचर शुरू करने की संभावना तीन गुना ज़्यादा होती है.
GUESSS इंडिया 2025' की रिपोर्ट बड़ी बातें
- 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1,200 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थानों के 25,783 छात्रों पर सर्वे
- REVA यूनिवर्सिटी (बेंगलुरु) के साथ पार्टनरशिप में GUESSS इंडिया 2025 नेशनल सर्वे रिपोर्ट
- पढ़ाई के फौरन बाद सरकारी नौकरी चाहने वालों का आंकड़ा 12.7% से घटकर 10.1%
- बड़ी कंपनियों में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले छात्रों की संख्या में भी भारी गिरावट, 31.3% से 27.4% पर आया
- करीब 43% भारतीय छात्र भविष्य में बनना चाहते हैं उद्यमी
- 41 फीसदी ऐसे छात्र-संस्थापक जो एक पुराना आइडिया या बिजनेस बंद कर दोबारा नए सिरे से कर चुके हैं शुरुआत
कॉलेज के बाद स्टार्टअप की चाहत
रिपोर्ट, "हम स्टूडेंट को एंटरप्रेन्योर कैसे बनाते हैं?" इसे डॉ. पूरन सिंह और प्रेरक शर्मा ने लिखा है, और यह सर्वे सितंबर और दिसंबर 2025 के बीच किया गया था. GUESSS इंडिया 2025 के नेशनल पार्टनर, REVA यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉ. पी श्यामा राजू ने कहा, "एक यूनिवर्सिटी का काम अब सिर्फ़ स्टूडेंट्स को नौकरी के लिए पढ़ाना नहीं है. उन्हें बिज़नेस के लिए पढ़ाना है, ताकि वे नौकरियां पैदा करें."
IIT मंडी के स्पॉन्सर्ड रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी (SRIC) के डीन प्रो. श्याम कुमार मसाकापल्ली ने कहा, "एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है सॉल्यूशन, मौके और असर पैदा करना."
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