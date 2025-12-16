ETV Bharat / bharat

आईआईटी मद्रास की स्टडी में भारत में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के खोजे गए तरीके

इस रिसर्च के बारे में बताते हुए, प्रोफेसर सत्यनारायणन शेषाद्रि, जो आईआईटी मद्रास के एनर्जी कंसोर्टियम के हेड भी हैं, ने कहा कि यह रिसर्च भारत में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक पूरा रोडमैप देती है. उन्होंने आगे कहा कि, अलग-अलग टेक्नोलॉजी के एनवायरनमेंटल और मटीरियल पर पड़ने वाले असर को समझकर, हम सोच-समझकर ऐसे फैसले ले सकते हैं जो एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी दोनों पक्का करें.

रिसर्चर्स ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बढ़ाने से जुड़े असर और मटीरियल की जरूरतों की स्टडी की, जिससे भारत के बड़े क्लाइमेट और एनर्जी टारगेट के लिए जरूरी गाइडेंस मिली. ये नतीजे अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के जाने-माने, पीयर-रिव्यूड जर्नल एनर्जी एंड फ्यूल्स में पब्लिश हुए. रिसर्च पेपर को पीटर वैयाकी, रामप्रसाद थेक्केथिल, मुरली अनंतकुमार और प्रो. सत्यनारायणन शेषाद्रि ने मिलकर लिखा था.

कम एमिशन और कई तरह से इस्तेमाल होने वाला एनर्जी कैरियर देकर, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत कर सकता है, फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम कर सकता है, और देश के सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्यों को सपोर्ट कर सकता है. आईआईटी मद्रास के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह स्टडी एप्लाइड मैकेनिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के रिसर्चर्स ने सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी (CSTEP) के साथ मिलकर की थी.

ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी से बना एक साफ फ्यूल है जो कि, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग जैसे उन सेक्टर से एमिशन कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है. जिन्हें पारंपरिक रूप से डीकार्बनाइज करना मुश्किल होता है.

चेन्नई: भारत 2070 तक नेट-जीरो कार्बन एमिशन पाने के लक्ष्य के साथ साथ 2030 तक अपनी आधी बिजली नॉन-फॉसिल फ्यूल सोर्स से बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसी क्रम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास (IIT मद्रास) ने देश में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक पूरी स्टडी की है.

प्रोफेसर शेषाद्रि के मुताबिक, यह स्टडी टेक्नोलॉजी चुनने और पर्यावरण के नतीजों के बीच जरूरी लिंक को दिखाती है, जो पॉलिसी बनाने वालों और इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी होगा क्योंकि भारत अपने हाइड्रोजन सेक्टर को बढ़ा रहा है.

आईआईटी मद्रास के रिसर्च स्कॉलर पीटर वैयाकी ने कहा कि यह रिसर्च एक तरह के इलेक्ट्रोलाइजर पर फोकस करती है जिसे ‘प्रोटॉन-एक्सचेंज मेम्ब्रेन’ (PEM) सिस्टम कहते हैं. वैयाकी ने कहा कि PEM इलेक्ट्रोलाइजर पारंपरिक एल्कलाइन सिस्टम की तुलना में ज्यादा कुशल हैं और बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन बनाने के लिए सही हैं, जिससे वे भारत के क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाने के प्लान के लिए आइडियल हैं.

जनवरी 2023 में लॉन्च हुए भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मकसद 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है. यह मिशन इलेक्ट्रोलाइज़र का घरेलू प्रोडक्शन भी बढ़ाना चाहता है. ये खास मशीनें हैं जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटने के लिए बिजली का इस्तेमाल करती हैं.

आईआईटी मद्रास की स्टडी के मुख्य नतीजे बताते हैं कि PEM इलेक्ट्रोलाइजर के अलग-अलग कॉन्फिगरेशन से पर्यावरण पर काफी अलग असर पड़ता है. उदाहरण के लिए, बाइपोलर प्लेट्स पर इलेक्ट्रोकैटलिस्ट की कोटिंग करने से इलेक्ट्रोलाइजर की लाइफटाइम और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है.

हालांकि इससे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एमिशन बढ़ता है, लेकिन सिस्टम की लाइफटाइम में बनने वाला हाइड्रोजन काफी साफ होता है, जिससे पता चलता है कि सस्टेनेबल स्केल-अप के लिए टेक्नोलॉजी का सावधानी से चुनाव करना बहुत जरूरी है. स्टडी ग्रीन हाइड्रोजन क्लासिफिकेशन को स्टैंडर्ड बनाने के महत्व पर भी जोर देती है. टेक्नोलॉजी में बदलाव से हाइड्रोजन के एमिशन फुटप्रिंट अलग-अलग होते हैं, भले ही सारा हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया गया हो.

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक मॉडल (IIT Madras)

रिसर्च में हाइड्रोजन की पर्यावरण क्वालिटी के हिसाब से एक टियर वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम— 'प्लैटिनम,' 'गोल्ड,' 'सिल्वर,' और 'ब्रॉन्ज'—प्रस्तावित किया गया है, जिससे पॉलिसी बनाने वालों, निवेशकों और इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी मिलती है.

स्टडी PEM इलेक्ट्रोलाइजर के लिए जरूरी कच्चे माल को सुरक्षित करने के लिए गाइडेंस भी देती है, जिससे सप्लाई के जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है और यह पक्का होता है कि भारत का ग्रीन हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर भरोसेमंद तरीके से बढ़ सके. यह रिसर्च आगे की स्टडीज के लिए नींव रखती है, जिसमें बेहतर लाइफ़ साइकिल डेटा, प्रोडक्शन पाथवे का ज़्यादा डिटेल्ड असेसमेंट, और मटीरियल की उपलब्धता का मजबूत एनालिसिस शामिल है.

