सड़क की सफाई के दौरान उड़ने वाली धूल से अब मिलेगी मुक्ति! IIT मद्रास की नई 'रोबोटिक मशीन'
यह, सड़कों से न केवल सामान्य कचरा, बल्कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक महीन धूल के कणों को भी प्रभावी ढंग से साफ कर सकती है.
Published : December 7, 2025 at 6:55 PM IST
एस. रविचंद्रन
चेन्नई: देश में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या और सफाई कर्मचारियों की चुनौतियों से निपटने के लिए आईआईटी मद्रास ने एक महत्वपूर्ण और अभिनव खोज की है. संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक छोटे आकार की, बैटरी-संचालित रोबोटिक मशीन बनाया है. यह, सड़कों से न केवल सामान्य कचरा, बल्कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक महीन धूल के कणों को भी प्रभावी ढंग से साफ कर सकती है.
आईआईटी मद्रास के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर शिव नागेंद्र ने इस मशीन का आविष्कार किया है. उनका कहना है कि यह शहर की सड़कों को साफ रखने और हवा से हानिकारक धूल को हटाने में मदद करेगी. अगले साल फरवरी 2026 तक व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है.
ईटीवी भारत से बात करते हुए, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर शिव नागेंद्र ने कहा, "हमने आईआईटी मद्रास की ओर से न केवल चेन्नई जैसे बड़े शहरों में, बल्कि उपनगरों की संकरी गलियों में भी धूल और गंदगी के कणों को साफ करने के लिए एक नई मशीन डिजाइन की है."
सड़कों की धूल वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है. ऐसा इसलिए है क्योंकि हवा में 50 प्रतिशत प्रदूषण धूल और गंदगी के माध्यम से फैलता है. लोग इसे सांस के जरिए अंदर लेते हैं और अस्थमा और खांसी सहित फेफड़ों की समस्याओं से पीड़ित होते हैं.
प्रोफेसर शिव नागेंद्र कहते हैं- "भारत में, सड़कों की सफाई के लिए ज्यादातर लंबी झाडू का उपयोग किया जाता है. यह काम न केवल शारीरिक रूप से थकाऊ है बल्कि सफाई कर्मचारियों के लिए जोखिम भरा भी है. इसलिए हमारा लक्ष्य ऐसी तकनीक विकसित करना है जो हाथ से सफाई करने वाले कर्मचारियों के जीवन को सुरक्षित और आसान बनाएगी."
प्रोफेसर शिव नागेंद्र ने मशीन की उपयोगिता के बारे में बताते हुए कहा कि वर्तमान में, नगर निगम क्षेत्रों में सफाई के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन बड़े होते हैं. इसलिए वे छोटी गलियों में जाकर सफाई नहीं कर पाते हैं.
लेकिन, उन्होंने जो रोबोट तैयार किया है वह उपयोग में आसान होगी. धूल को अलग करने के लिए एक अद्वितीय 'सेपरेटर सिस्टम' है. यह महीन और मोटे धूल कणों को इकट्ठा करता है और उन्हें अलग-अलग टैंकों में संग्रहीत करता है. इस महीन धूल का उपयोग मिट्टी के बर्तन जैसे उत्पाद बनाने के लिए किया जा सकता है.
उन्होंने कहा, "सड़क पर सफाई करते समय इस मशीन में लगा ब्रश ऊबड़-खाबड़ और खांचों (बम्प्स और ग्रूव्स) के अनुसार खुद को समायोजित कर लेगा. इसलिए यह असमान और ढलान वाली सड़कों पर भी सफाई कर सकती है. बैटरी से चलने वाला एक छोटा पंखा इस उपकरण को ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बनाता है. यह मशीन बैटरी पर भी काम करती है. इसे चार्ज करते समय भी इस्तेमाल किया जा सकता है."
प्रोफेसर ने बताया कि यह नई तकनीक धूल प्रदूषण और श्वसन संबंधी बीमारियों के जोखिम को कम करके सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी सुधार करेगी. इस मशीन की वर्तमान कीमत 1 लाख रुपये है. लेकिन जब इसका बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाएगा तो कीमत निश्चित रूप से कम हो जाएगी. उन्होंने कहा कि नगर पालिकाओं से भी इस मशीन का उपयोग करने का अनुरोध किया है.
बता दें कि चेन्नई जैसे शहरों और नगर पालिकाओं में सड़कों की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर मशीनों का उपयोग किया जाता है. जब ये मशीनें सड़कों की सफाई करती हैं, तो सड़क पर मौजूद मिट्टी के कण उड़कर हवा में मिल जाते हैं, जिससे और भी प्रदूषण होता है.
