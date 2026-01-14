ETV Bharat / bharat

IIT खड़गपुर के प्रो. अभिजीत मुखर्जी को अंतरराष्ट्रीय ‘एप्लाइड हाइड्रोजियोलॉजी पुरस्कार’, अवॉर्ड पाने वाले पहले भारतीय

खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर के भूविज्ञान एवं भूभौतिकी विभाग के वरिष्ठ और प्रख्यात प्रोफेसर अभिजीत मुखर्जी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का मान बढ़ाया है.

अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट्स (IAH) द्वारा वर्ष 2025 के ‘एप्लाइड हाइड्रोजियोलॉजी अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया है. इस सम्मान को प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय वैज्ञानिक बन गए हैं.

उन्हें यह सम्मान ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक समारोह में प्रदान किया गया. आईआईटी खड़गपुर के अधिकारी उनकी इस उपलब्धि से बहुत खुश हैं.

बता दें कि यूनाइटेड किंगडम स्थित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट्स विश्व की सबसे बड़ी भूजल विशेषज्ञ संस्था मानी जाती है, जिसका नेटवर्क 135 से अधिक देशों में फैला हुआ है. यह संस्था हर वर्ष उस वैज्ञानिक को यह सम्मान प्रदान करती है, जिसने भूजल प्रबंधन, जल संसाधनों के सतत उपयोग और वैश्विक जल संकट से निपटने के लिए उल्लेखनीय एवं व्यावहारिक योगदान दिया हो.

संस्था की ओर से जारी प्रशस्ति-पत्र में प्रो. अभिजीत मुखर्जी को एक उत्कृष्ट शिक्षाविद्, शोधकर्ता और वैश्विक दृष्टि रखने वाला वैज्ञानिक बताया. आईएएच के मुताबिक, प्रो. मुखर्जी का शोध विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मौजूद गंभीर हाइड्रोजियोलॉजिकल (भूजल संबंधी) समस्याओं पर केंद्रित रहा है, जिनके समाधान से करोड़ों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है. इसके अलावा प्रो.मुखर्जी के शोध कार्यों का प्रभाव न केवल शैक्षणिक जगत तक सीमित है, बल्कि नीति निर्माण और जल प्रबंधन योजनाओं में भी इसका व्यापक रूप से देखा गया है.

प्रो. अभिजीत मुखर्जी को इससे पूर्व भी कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्रदान किए जा चुके हैं. वर्ष 2014 में उन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार दिया गया था. इसके बाद वर्ष 2020 में उन्हें विज्ञान के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान माने जाने वाले शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इसके अलावा, वे जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका और अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन—दोनों के ‘फेलो’ चुने जाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक भी हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है.