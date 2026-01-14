IIT खड़गपुर के प्रो. अभिजीत मुखर्जी को अंतरराष्ट्रीय ‘एप्लाइड हाइड्रोजियोलॉजी पुरस्कार’, अवॉर्ड पाने वाले पहले भारतीय
प्रो. मुखर्जी यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय हो गए हैं. इससे आईआईटी खड़गपुर में हर्ष है.
Published : January 14, 2026 at 9:54 PM IST
खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर के भूविज्ञान एवं भूभौतिकी विभाग के वरिष्ठ और प्रख्यात प्रोफेसर अभिजीत मुखर्जी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का मान बढ़ाया है.
अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट्स (IAH) द्वारा वर्ष 2025 के ‘एप्लाइड हाइड्रोजियोलॉजी अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया है. इस सम्मान को प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय वैज्ञानिक बन गए हैं.
उन्हें यह सम्मान ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक समारोह में प्रदान किया गया. आईआईटी खड़गपुर के अधिकारी उनकी इस उपलब्धि से बहुत खुश हैं.
बता दें कि यूनाइटेड किंगडम स्थित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट्स विश्व की सबसे बड़ी भूजल विशेषज्ञ संस्था मानी जाती है, जिसका नेटवर्क 135 से अधिक देशों में फैला हुआ है. यह संस्था हर वर्ष उस वैज्ञानिक को यह सम्मान प्रदान करती है, जिसने भूजल प्रबंधन, जल संसाधनों के सतत उपयोग और वैश्विक जल संकट से निपटने के लिए उल्लेखनीय एवं व्यावहारिक योगदान दिया हो.
संस्था की ओर से जारी प्रशस्ति-पत्र में प्रो. अभिजीत मुखर्जी को एक उत्कृष्ट शिक्षाविद्, शोधकर्ता और वैश्विक दृष्टि रखने वाला वैज्ञानिक बताया. आईएएच के मुताबिक, प्रो. मुखर्जी का शोध विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मौजूद गंभीर हाइड्रोजियोलॉजिकल (भूजल संबंधी) समस्याओं पर केंद्रित रहा है, जिनके समाधान से करोड़ों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है. इसके अलावा प्रो.मुखर्जी के शोध कार्यों का प्रभाव न केवल शैक्षणिक जगत तक सीमित है, बल्कि नीति निर्माण और जल प्रबंधन योजनाओं में भी इसका व्यापक रूप से देखा गया है.
प्रो. अभिजीत मुखर्जी को इससे पूर्व भी कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्रदान किए जा चुके हैं. वर्ष 2014 में उन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार दिया गया था. इसके बाद वर्ष 2020 में उन्हें विज्ञान के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान माने जाने वाले शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इसके अलावा, वे जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका और अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन—दोनों के ‘फेलो’ चुने जाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक भी हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है.
₹75 करोड़ का एंडोमेंट फंड लॉन्च किया गया
टेक्नोलॉजी पर आधारित देश बनाने के मकसद से एक ऐतिहासिक पहल के तहत, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT) खड़गपुर में 75 करोड़ रुपये का टेक जंक्शन एंडोमेंट फंड लॉन्च किया गया है. यह पहल इंस्टीट्यूशन के 2001 बैच के पुराने स्टूडेंट्स ने की थी.
आईआईटी खड़गपुर ने टेक जंक्शन एंडोमेंट फंड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MOU) साइन करके इसकी स्थापना की आधिकारिक घोषणा की.
एमओयू पर इंस्टीट्यूट के ग्लोबल एलुमनाई मीट के दौरान साइन किए गए. साइन करने वालों में एलुमनाई अफेयर्स के डीन प्रोफेसर सिद्धार्थ मुखर्जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डीन प्रोफेसर सूर्यकांत पाल, साथ ही समीर कुमार, के.वी. प्रशांत और 2001 बैच के दूसरे एलुमनाई शामिल थे.
इस प्रोसेस को साकेत कुमार ने कोऑर्डिनेट किया, जो अभी डायरेक्टर के चीफ ऑफ स्टाफ हैं. उनके साथ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स जिमखाना (TSG) को रिप्रेजेंट करने वाले जनरल सेक्रेटरी (टेक्नोलॉजी) प्रथम अग्रवाल और प्रेम पस्तागिया भी थे.
यह 75 करोड़ रुपये का एंडोमेंट फंड 2001 बैच के पुराने स्टूडेंट्स के 75 लाख रुपये के योगदान से शुरू किया गया है. इस फंड का मुख्य मकसद आईआईटी खड़गपुर टेक्नोलॉजी जंक्शन को लंबे समय तक वित्तीय स्थिरता देना और रिसर्च, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और उद्यमशीलता (RISE) को बढ़ावा देकर प्रौद्योगिकी शिक्षा का लोकतंत्रीकरण पक्का करना है.
