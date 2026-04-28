डिजिटल शिक्षा की नई क्रांति, NDLI बना एक देश, एक लाइब्रेरी का आधार
आईआईआटी खड़गपुर ने डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. जहां पर एक साथ हर विषय और क्लास के किताब मौजूद हैं.
Published : April 28, 2026 at 5:17 PM IST
धनबाद: गूगल पर सर्च करने पर अक्सर जानकारी की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं. क्योंकि वहां हर तरह के स्रोत मौजूद होते हैं. जिनमें सही और भ्रामक दोनों तरह की सामग्री शामिल हो सकती है. लेकिन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां उपलब्ध कंटेंट विश्वसनीय और प्रमाणिक स्रोतों से लिया गया है.
देश में शिक्षा को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल ने अब मजबूत रूप ले लिया है. नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यानी NDLI आज करोड़ों छात्रों, शोधार्थियों और शिक्षकों के लिए ज्ञान का एक विशाल भंडार बन चुका है. यह केवल एक लाइब्रेरी नहीं, बल्कि शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की एक क्रांति है, जहां हर वर्ग तक ज्ञान की समान पहुंच सुनिश्चित की जा रही है.
NDLI में 13 करोड़ से अधिक मौजूद है संसाधन
डिजिटल इंडिया के दौर में जहां हर चीज तेजी से ऑनलाइन हो रही है, वहीं शिक्षा भी अब किताबों की सीमाओं से निकलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी है. इसी दिशा में NDLI एक ऐसा मंच बनकर उभरा है, जो देश के हर कोने में बैठे छात्र को विश्वस्तरीय अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा रहा है. शिक्षा मंत्रालय के सहयोग और IIT खड़गपुर द्वारा विकसित NDLI में 13 करोड़ से अधिक डिजिटल संसाधन मौजूद हैं. यह प्लेटफॉर्म 400 से ज्यादा भाषाओं में सामग्री उपलब्ध कराता है.
वेबसाइट में किताबों के अलावा वीडियो लेक्चर भी हैं मौजूद
वेबसाइट में केवल किताबें ही नहीं, बल्कि वीडियो लेक्चर, शोध पत्र, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सामग्री, ऑडियो कंटेंट, थीसिस और केस स्टडी जैसे संसाधन भी शामिल हैं. NDLI स्कूल से लेकर रिसर्च स्तर तक हर वर्ग के शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करता है. NDLI की सबसे बड़ी खासियत यह है कि शिक्षा को सुलभ और समान बनाता है. चाहे ग्रामीण क्षेत्र का छात्र हो या किसी बड़े शहर का, हर किसी को एक ही प्लेटफॉर्म पर समान गुणवत्ता की सामग्री मिलती है.
उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरी की भी कर सकते हैं तैयारी
देशभर में 6500 से ज्यादा NDLI क्लब बनाए गए हैं, जो छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने का काम कर रहे हैं. इन क्लब्स के माध्यम से छात्रों में पढ़ने की आदत, रिसर्च की सोच और नई स्किल्स विकसित की जा रही है. NDLI सिर्फ अकादमिक पढ़ाई तक सीमित नहीं है. यह छात्रों को JEE, NEET, UPSC, SSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद करती है. साथ ही करियर डेवलपमेंट से जुड़ी सामग्री उपलब्ध कराकर युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करती है.
ज्ञान के साथ-साथ NDLI भारतीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने में भी अहम भूमिका निभा रहा है. इसके डिजिटल आर्काइव में प्राचीन ग्रंथ, ऐतिहासिक दस्तावेज और दुर्लभ सामग्री भी शामिल है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर है. NDLI में न्यूजपेपर आर्काइव, पेटेंट और मानक दस्तावेज, न्यायिक संसाधन जैसे विशेष सेक्शन भी उपलब्ध हैं
वेबसाइट में पढ़ सकते हैं पूराने अखबार
NDLI के माध्यम से छात्र इतिहास के पुराने अखबार पढ़ सकते हैं. रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक तेजी से बदलती तकनीक के साथ लगातार अपडेट हो रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट फिल्टरिंग सिस्टम के जरिए यूजर्स को उनकी जरूरत के मुताबिक कंटेंट आसानी से मिल जाता है. NDLI का उपयोग करना बेहद आसान है. छात्र इसकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए कभी भी, कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं. खास बात यह है कि यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह मुफ्त है. आज NDLI में 95 लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़े हुए हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है.
ऐसे करें इस्तेमाल
पहला कदम– NDLI ऐप डाउनलोड करके ऐप या सीधे वेबसाइट www.ndl.gov.in पर जा सकते हैं. उसके बाद रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल नंबर या ईमेल से कर सकते हैं. इसके बाद अपने हिसाब से ऑप्शन चुनें. जैसे स्कूली पढ़ाई, नौकरी की तैयारी या रिसर्च जैसे ऑप्शन मौजूद हैं. उसके बाद सर्च ऑप्शन में विषय, किताब या टॉपिक सर्च करके पढ़ाई कर सकते हैं. यूजर ऑनलाइन या डाउनलोड करके सुविधा के अनुसार भी पढ़ाई कर सकते हैं.
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