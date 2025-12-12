उत्तराखंड में भूकंप को लेकर IIT कानपुर की बड़ी रिसर्च, बदला जाएगा इस क्षेत्र का नक्शा!
वैज्ञानिकों ने साल 2014 में कालाढूंगी फॉल्ट लाइन को चिन्हित किया गया था, तभी से उस क्षेत्र में लगातार रिसर्च हो रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 12, 2025 at 8:07 PM IST
रोहित सोनी
देहरादून: देश की हिमालयन रीजन में पिछले कई दशकों से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, जिसके चलते वैज्ञानिक यह आशंका जता रहे है कि हिमालयन रीजन में कभी भी कोई बड़ा भूकंप आ सकता है. इसको लेकर न सिर्फ वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों के साथ ही देश के अन्य तमाम संस्थान भी अध्ययन कर रहे हैं.
कोसी में मिल जाएगी दाबका नदी: इसी क्रम में आईआईटी कानपुर के पृथ्वी विज्ञान विभाग के विशेषज्ञों ने उत्तराखंड में बड़े भूकंप की आशंका को लेकर अध्ययन किया है. आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक डॉ जावेद मलिक के अनुसार कालाढूंगी फॉल्ट लाइन में अगर कोई बड़ा भूकंप आता है तो उसे लैंडस्केप में बदलाव होगा और दाबका नदी, कोसी नदी से मिल जाएगी.
कालाढूंगी फॉल्ट लाइन को चिन्हित किया गया: ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक डॉ जावेद मलिक ने कहा कि हिमालय फ्रंटल थ्रस्ट एक फॉल्ट लाइन है, जो काफी बड़ी है. ऐसे में इंडिया और तिब्बत के बीच में जो बाउंड्री मार्क की जाती है, उसे हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट कहा जाता है. इसी का ऑफ सूट है कालाढूंगी फॉल्ट. इसी कालाढूंगी फॉल्ट लाइन को चिन्हित किया गया, जिस पर वैज्ञानिक साल 2014 से काम कर रहे हैं.
हाल ही में पब्लिश हुआ रिसर्च पेपर: इसी बीच मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का सपोर्ट मिलने के बाद कालाढूंगी फॉल्ट लाइन पर बेहतर ढंग से काम किया गया. इस फॉल्ट लाइन पर हिस्टोरिकल अर्थक्वेक को डेट किया गया है, जिसका रिसर्च पेपर भी हाल ही में पब्लिश हुआ है.
|अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, कालाढूंगी फॉल्ट लाइन (पृथ्वी की परत में एक दरार का क्षेत्र होता है, जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट एक-दूसरे के सापेक्ष खिसकती या टूटती है, जिससे अचानक ऊर्जा निकलती है) पर साल 1505 और 1803 में भूकंप आया था. वर्तमान समय में कालाढूंगी फॉल्ट लाइन का जितना दायरा है, वो भविष्य में और अधिक स्प्रेड (फैलेगा) होगा. अध्ययन में सिर्फ ये नहीं देखा कि इस फॉल्ट लाइन पर कब और कितने भूकंप आए, बल्कि किस तरह से लैंडस्केप चेंज करता है उस पर भी ध्यान दिया गया है.
इंडो जेनेटिक प्लेन में सिविलाइजेशन: उन्होंने साथ ही कहा कि इंडो जेनेटिक प्लेन में सिविलाइजेशन थी, वो नदियों का बहाव बंद होने और नदियों के शिफ्ट होने से हुई है. ऐसे में सिविलाइजेशन के शिफ्ट होने से जो प्रभाव पड़ा, वह हिमालयन टेक्निक और हिमालय में भूकंप आने की वजह से लैंडस्केप चेंज होने की वजह से हुआ है.
साथ ही बताया कि कालाढूंगी में दो नदियां हैं, जिसमें रामनगर से निकलने वाली कोसी नदी के साथ ही ईस्ट की ओर दबका (Dabka) और बौर (Baur) नदी है. अध्ययन में यह पता चला कि वर्तमान समय में दबका और बौर नदी जहां से बह रही है, पहले वहा से नहीं बहती थी, बल्कि कहीं ओर से बहती थी. आज भी कालाढूंगी क्षेत्र में उनकी हैंगिंग वैली दिखाई देती है. ऐसे में हर भूकंप इन दोनों नदियों को दूर करता है.
उनके रिसर्च के अनुसार, भविष्य में अगर भूकंप आएगा तो दबका नदी, कोसी नदी से मिल जाएगी. भविष्य में अगर ऐसा होता है तो उसके आसपास रह रहे लोग कितना प्रभावित होगा, तराई क्षेत्रों के साथ ही साउथ के क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर भी अध्ययन करने की जरूरत है.
