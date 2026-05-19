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आईआईटी कानपुर की प्रोफेसर ने खोजा एक ऐसा प्रोटीन, जो आंतों के कैंसर के असर को करेगा बेअसर

आईआईटी कानपुर की प्रोफेसर बुशरा अतीक ने खोजा एक ऐसा प्रोटीन, जो आंतों के कैंसर के असर को करेगा बेअसर. ( मीडिया सेल, आईआईटी कानपुर )

कानपुर: आईआईटी कानपुर से फिर एक बार ऐसी जानकारी सामने आई है, जिसने सभी को चौंका दिया है. लम्बे समय से कैंसर के क्षेत्र में शोध कार्य कर रहीं वरिष्ठ प्रो. बुशरा अतीक ने अब आंतों के कैंसर को लेकर एक ऐसा प्रोटीन खोजा है. जो उसके असर को बेअसर कर देगा. आईआईटी कानपुर बायोलॉजिकल साइंस और बायोइंजीनियरिंग की प्रोफेसर बुशरा अतीक ने कोलोरेक्टल कैंसर (आंत का कैंसर) को बढ़ाने वाले और इसके इलाज को बेअसर करने वाले प्रोटीन पर अपना शोध कर रही थीं. प्रो. अतीक के शोध के अनुसार डीकेसी1 नाम का एक प्रोटीन कैंसर कोशिकाओं को न सिर्फ तेजी से बढ़ने में मदद करता है, बल्कि इसके इलाज को भी बेअसर करता है. हालांकि इस खोज की मदद से गंभीर बीमारी के इलाज की दिशा बदल सकती है. उनके इस अध्ययन को नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में जगह भी मिली है. दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा आंतों का कैंसर: प्रो. बुशरा अतीक ने बताया दुनिया में आंतों का कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है. यह एक बेहद गंभीर बीमारी है. कई मामलों में मरीज इलाज के बावजूद ठीक नहीं हो पाते. इस तरह की खोज से उम्मीद जगी है कि अब भविष्य में अधिक सटीक और प्रभावी इलाज संभव हो सकेगा. प्रो. बुशरा के शोध के अनुसार डीकेसी1 प्रोटीन शरीर में स्फिंगोलिपिड नामक फैट (लिपिड) के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है. स्फिंगोलिपिड कोशिकाओं की संरचना, सिग्नलिंग और कोशिका मृत्यु (अपोप्टोसिस) में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन जब डीकेसी1 का स्तर बढ़ जाता है, तो यह इस प्रक्रिया को बिगाड़ देता है, जिससे कैंसर कोशिकाएं अधिक मजबूत और आक्रामक हो जाती हैं.