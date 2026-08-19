घुटने बदलने का झंझट खत्म! IIT कानपुर ने बनाया दुनिया का दूसरा 'कार्टिलेज'
ओस्टियोआर्थराइटिस मरीजों के लिए वरदान, 9 साल की रिसर्च का नतीजा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 9:59 AM IST
कानपुर: देश और दुनिया में 65 साल वाले हर दूसरे व्यक्ति को जोड़ों के भयंकर दर्द के लक्षण वाली बीमारी ओस्टियोआर्थराइटिस से जूझना पड़ता है. इसके इलाज के लिए चिकित्सक कुछ समय तक पेन किलर देते हैं, जो शरीर को बहुत नुकसान करती हैं. फिर, एक ऐसी स्थिति आती है जब सर्जरी से ज्वाइंट्स को रिप्लेस कर दिया जाता है पर, अब ऐसा नहीं होगा. आईआईटी कानपुर की लैबोरेट्री में दुनिया का ऐसा दूसरा कार्टिलेज बन गया है, जिसे लगाने के बाद मरीज की स्थिति सामान्य व्यक्ति के पैरों जैसी हो जाएगी. उसके शरीर में व्याप्त ओस्टियोआर्थराइटिस से उसे पूरी तरह से छुटकारा मिल सकेगा.
IIT कानपुर की ऐतिहासिक खोज!: इस कार्टिलेज को आईआईटी कानपुर के सीनियर प्रोफेसर अमिताभ बंदोपाध्याय और आईआईटी दिल्ली के प्रो.सौरभ घोष ने मिलकर बनाया है. आईआईटी कानपुर में बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर अमिताभ बंदोपाध्याय ने बताया, कि अभी तक ओस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित मरीज जब अपना इलाज कराते रहे हैं, तो उन्हें अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौटने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी है. इलाज के बावजूद जब वह जमीन पर बैठकर उठते, तो ठीक से नहीं उठ पाते. हालांकि, आईआईटी की लैबोरेट्री में जो कार्टिलेज बना है, उसमें ये समस्या बिल्कुल नहीं आएगी. मरीज बीमारी से पहले जैसा था, ठीक वैसे ही आसानी से चल फिर सकेगा.
नौ सालों में पूरा हुआ शोध कार्य: प्रो.अमिताभ बंदोपाध्याय ने बताया, उन्हें अपना यह शोध कार्य पूरा करने में कुल नौ सालों का समय लगा. कई चरणों में प्रो.सौरभ घोष संग मिलकर आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली की लैब में इसे बनाया गया. इस शोध को अंतरराष्ट्रीय जर्नल- एडवांस हेल्थ मैटीरियल ने प्रकाशित भी किया है. उन्होंने बताया कि, यह दुनिया का दूसरा ऐसा कार्टिलेज है जो ओस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित मरीजों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होगा.
हमने सबसे पहले चूहों के अंदर ओस्टियोआर्थराइटिस बीमारी को जन्म दिया. जब चूहे उस बीमारी से पीड़ित हो गए, तो फिर हमने आईआईटी कानपुर में तैयार कार्टिलेज को उनके शरीर में लगाया. कुछ समय बाद देखा गया, तो चूहों के शरीर से वह बीमारी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और वह आराम से चल फिर रहे थे.- प्रो. अमिताभ बंदोपाध्याय, बीएसबीई विभाग, आईआईटी कानपुर
सस्ता और अचूक इलाज!: प्रो. अमिताभ बंदोपाध्याय ने बताया, कि जैसे ही यह कार्टिलेज भारतीय बाजारों में आएगा तो मरीजों को कुछ हजार रुपये ही खर्च करने होंगे. जबकि अभी मरीज जब सर्जरी कराते हैं, तो उन्हें लाखों रुपये खर्च करने होते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि यह कार्टिलेज मरीजों के लिए बहुत अधिक प्रभावी है. उनकी सेहत पर किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा. इसका क्लिनिकल ट्रायल भी किया जा चुका है. यह कार्टिलेज मरीज के शरीर में आसानी से हील हो जाएगा.
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