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घुटने बदलने का झंझट खत्म! IIT कानपुर ने बनाया दुनिया का दूसरा 'कार्टिलेज'

कानपुर: देश और दुनिया में 65 साल वाले हर दूसरे व्यक्ति को जोड़ों के भयंकर दर्द के लक्षण वाली बीमारी ओस्टियोआर्थराइटिस से जूझना पड़ता है. इसके इलाज के लिए चिकित्सक कुछ समय तक पेन किलर देते हैं, जो शरीर को बहुत नुकसान करती हैं. फिर, एक ऐसी स्थिति आती है जब सर्जरी से ज्वाइंट्स को रिप्लेस कर दिया जाता है पर, अब ऐसा नहीं होगा. आईआईटी कानपुर की लैबोरेट्री में दुनिया का ऐसा दूसरा कार्टिलेज बन गया है, जिसे लगाने के बाद मरीज की स्थिति सामान्य व्यक्ति के पैरों जैसी हो जाएगी. उसके शरीर में व्याप्त ओस्टियोआर्थराइटिस से उसे पूरी तरह से छुटकारा मिल सकेगा.

ओस्टियोआर्थराइटिस मरीजों के लिए वरदान (Video Credit: ETV Bharat)

IIT कानपुर की ऐतिहासिक खोज!: इस कार्टिलेज को आईआईटी कानपुर के सीनियर प्रोफेसर अमिताभ बंदोपाध्याय और आईआईटी दिल्ली के प्रो.सौरभ घोष ने मिलकर बनाया है. आईआईटी कानपुर में बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर अमिताभ बंदोपाध्याय ने बताया, कि अभी तक ओस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित मरीज जब अपना इलाज कराते रहे हैं, तो उन्हें अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौटने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी है. इलाज के बावजूद जब वह जमीन पर बैठकर उठते, तो ठीक से नहीं उठ पाते. हालांकि, आईआईटी की लैबोरेट्री में जो कार्टिलेज बना है, उसमें ये समस्या बिल्कुल नहीं आएगी. मरीज बीमारी से पहले जैसा था, ठीक वैसे ही आसानी से चल फिर सकेगा.