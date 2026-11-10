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IIT Jodhpur : रक्षा-एयरोस्पेस और हाइपरसोनिक तकनीक के क्षेत्र में मिल सकती है बड़ी मदद, शोधकर्ताओं ने विकसित की ये खास धातु

IIT जोधपुर ने विकसित की हल्की और मजबूत धातु मिश्रधातु... ( Source : IIT Jodhpur )

जोधपुर: भारत के रक्षा, अंतरिक्ष और विमानन क्षेत्र के लिए उन्नत तकनीक विकसित करने की दिशा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर (IIT Jodhpur) के शोधकर्ताओं ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. संस्थान के मैटेरियल्स इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सौरभ नेने के नेतृत्व में शोध दल ने एक नई पीढ़ी की हल्की और मजबूत धातु मिश्रधातु (मेटल अलॉय) विकसित की है, जो 1,000 डिग्री सेल्सियस तक के अत्यधिक तापमान पर भी ऑक्सीकरण से बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है.

इस शोध दल में डॉ. धर्मेंद्र यादव (पोस्टडॉक्टोरल फेलो), डॉ. अक्षत दत्ता (पोस्टडॉक्टोरल फेलो) और श्री आदित्य बालपांडे (पीएचडी शोधार्थी) शामिल हैं. आईआईटी जोधपुर की शोध अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका Materials & Design (Elsevier) में प्रकाशित हुआ है. इस शोध का उद्देश्य ऐसी धातु विकसित करना है, जो अत्यधिक तापमान सहन कर सके, वजन में हल्की हो, मजबूत हो और सामान्य तापमान पर भी आसानी से आकार देने और ढालने योग्य हो.

शोधकर्ताओं की महत्वपूर्ण उपलब्धि, सुनिए डॉ. सौरभ नेने ने क्या कहा... (Source : IIT Jodhpur) ऐसी धातुओं की जरूरत भविष्य के विमानों, हाइपरसोनिक वाहनों, रॉकेट इंजन और आधुनिक रक्षा प्रणालियों में होती है. यह शोध पूरी तरह से स्वदेशी हैं. इस हल्के धातु के संभावित उपयोगों में हाइपरसोनिक और पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने वाले वाहन (Re-entry Vehicles), रॉकेट इंजन और आधुनिक रक्षा प्रणालियां शामिल हैं. कम वजन, अधिक मजबूती और बेहतर ताप प्रतिरोध का अनूठा मेल : आमतौर पर अत्यधिक तापमान पर काम आने वाली धातुएं काफी मजबूत होती हैं, लेकिन उनमें कुछ बड़ी चुनौतियां भी होती हैं. उनका वजन अधिक होता है, सामान्य तापमान पर उन्हें मनचाहा आकार देना मुश्किल होता है और अधिक तापमान पर हवा के संपर्क में आने से उनकी सतह पर ऑक्सीकरण होने लगता है, जिससे उनकी गुणवत्ता और मजबूती प्रभावित हो सकती है. पढ़ें : IIT Jodhpur : अगली पीढ़ी की ऊर्जा तकनीक पर शोध, होगा ये क्रांतिकारी बदलाव... इस नई मिश्रधातु को नायोबियम (Niobium) आधारित रिफ्रैक्टरी कॉम्प्लेक्स लीन अलॉय (RCLA) कहा गया है. इसे विशेष रूप से ऐसे कठिन वातावरण में काम करने के लिए तैयार किया गया है, जहां बहुत अधिक तापमान और ऑक्सीकरण जैसी चुनौतियां होती हैं. यह मिश्रधातु पहले से इस्तेमाल हो रही पारंपरिक उच्च तापमान वाली धातुओं की कई सीमाओं को दूर करने की क्षमता रखती है. इनमें C-103 नाम से जानी जाने वाली नायोबियम आधारित मिश्रधातु भी शामिल है. अपनी टीम के साथ डॉ. सौरभ नेने (Source : IIT Jodhpur) नई तकनीक से विमान का वजन कम हो सकता है : IIT जोधपुर की शोध टीम ने इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक नई तकनीक अपनाई, जिसे कॉम्प्लेक्स लीन अलॉय (CLA) डिजाइन कहा जाता है. इसमें महंगे और भारी तत्वों का अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने के बजाय अलग-अलग तत्वों का सही अनुपात तय करके बेहतर गुणों वाली मिश्रधातु तैयार की जाती है. नई विकसित मिश्रधातु का घनत्व लगभग 7.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है.