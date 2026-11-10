IIT Jodhpur : रक्षा-एयरोस्पेस और हाइपरसोनिक तकनीक के क्षेत्र में मिल सकती है बड़ी मदद, शोधकर्ताओं ने विकसित की ये खास धातु
1000°C तापमान पर भी ऑक्सीकरण से बचाने में सक्षम. कम वजन, अधिक मजबूती और बेहतर ताप प्रतिरोध इसकी प्रमुख विशेषताएं.
Published : November 10, 2026 at 6:56 PM IST
जोधपुर: भारत के रक्षा, अंतरिक्ष और विमानन क्षेत्र के लिए उन्नत तकनीक विकसित करने की दिशा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर (IIT Jodhpur) के शोधकर्ताओं ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. संस्थान के मैटेरियल्स इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सौरभ नेने के नेतृत्व में शोध दल ने एक नई पीढ़ी की हल्की और मजबूत धातु मिश्रधातु (मेटल अलॉय) विकसित की है, जो 1,000 डिग्री सेल्सियस तक के अत्यधिक तापमान पर भी ऑक्सीकरण से बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है.
इस शोध दल में डॉ. धर्मेंद्र यादव (पोस्टडॉक्टोरल फेलो), डॉ. अक्षत दत्ता (पोस्टडॉक्टोरल फेलो) और श्री आदित्य बालपांडे (पीएचडी शोधार्थी) शामिल हैं. आईआईटी जोधपुर की शोध अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका Materials & Design (Elsevier) में प्रकाशित हुआ है. इस शोध का उद्देश्य ऐसी धातु विकसित करना है, जो अत्यधिक तापमान सहन कर सके, वजन में हल्की हो, मजबूत हो और सामान्य तापमान पर भी आसानी से आकार देने और ढालने योग्य हो.
ऐसी धातुओं की जरूरत भविष्य के विमानों, हाइपरसोनिक वाहनों, रॉकेट इंजन और आधुनिक रक्षा प्रणालियों में होती है. यह शोध पूरी तरह से स्वदेशी हैं. इस हल्के धातु के संभावित उपयोगों में हाइपरसोनिक और पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने वाले वाहन (Re-entry Vehicles), रॉकेट इंजन और आधुनिक रक्षा प्रणालियां शामिल हैं.
कम वजन, अधिक मजबूती और बेहतर ताप प्रतिरोध का अनूठा मेल : आमतौर पर अत्यधिक तापमान पर काम आने वाली धातुएं काफी मजबूत होती हैं, लेकिन उनमें कुछ बड़ी चुनौतियां भी होती हैं. उनका वजन अधिक होता है, सामान्य तापमान पर उन्हें मनचाहा आकार देना मुश्किल होता है और अधिक तापमान पर हवा के संपर्क में आने से उनकी सतह पर ऑक्सीकरण होने लगता है, जिससे उनकी गुणवत्ता और मजबूती प्रभावित हो सकती है.
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इस नई मिश्रधातु को नायोबियम (Niobium) आधारित रिफ्रैक्टरी कॉम्प्लेक्स लीन अलॉय (RCLA) कहा गया है. इसे विशेष रूप से ऐसे कठिन वातावरण में काम करने के लिए तैयार किया गया है, जहां बहुत अधिक तापमान और ऑक्सीकरण जैसी चुनौतियां होती हैं. यह मिश्रधातु पहले से इस्तेमाल हो रही पारंपरिक उच्च तापमान वाली धातुओं की कई सीमाओं को दूर करने की क्षमता रखती है. इनमें C-103 नाम से जानी जाने वाली नायोबियम आधारित मिश्रधातु भी शामिल है.
नई तकनीक से विमान का वजन कम हो सकता है : IIT जोधपुर की शोध टीम ने इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक नई तकनीक अपनाई, जिसे कॉम्प्लेक्स लीन अलॉय (CLA) डिजाइन कहा जाता है. इसमें महंगे और भारी तत्वों का अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने के बजाय अलग-अलग तत्वों का सही अनुपात तय करके बेहतर गुणों वाली मिश्रधातु तैयार की जाती है. नई विकसित मिश्रधातु का घनत्व लगभग 7.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है.
यह कई पारंपरिक उच्च तापमान वाली मिश्रधातुओं की तुलना में काफी हल्की है, जिनका घनत्व सामान्यतः 10 से 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है. यह C-103 और WC3009 जैसी पारंपरिक नायोबियम आधारित मिश्रधातुओं से भी हल्की है, जिनका घनत्व लगभग 9 से 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है. विमानन और रक्षा क्षेत्र में कम वजन वाली सामग्री का विशेष महत्व है. इससे विमानों और अन्य उपकरणों का कुल वजन कम किया जा सकता है, ईंधन की बचत हो सकती है और अधिक वजन या उपकरण ले जाने की क्षमता बढ़ सकती है.
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1,000 डिग्री तापमान पर भी ऑक्सीकरण से बेहतर सुरक्षा : इस शोध की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है नई मिश्रधातु की अत्यधिक तापमान पर भी ऑक्सीकरण का सामना करने की क्षमता. शोध के दौरान इस मिश्रधातु को लगातार 24 घंटे तक 1,000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा गया. परीक्षण में इसकी सतह पर ऑक्सीकरण के कारण वजन में केवल 43.48 मिलीग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई. वहीं, समान परिस्थितियों में पारंपरिक C-103 मिश्रधातु में यह वृद्धि 258 मिलीग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर रही, यानी कि नई विकसित मिश्रधातु ने समान तापमान और समय में पारंपरिक C-103 की तुलना में ऑक्सीकरण के प्रति कहीं बेहतर प्रतिरोध दिखाया.
अधिक तापमान पर इस धातु की सतह पर एक सघन और सुरक्षात्मक परत बन जाती है. यह परत ऑक्सीजन को धातु के अंदर पहुंचने से रोकती है और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर देती है. परीक्षण के दौरान इसमें ऑक्सीकरण से होने वाली पेस्टिंग (Pesting) नामक समस्या के भी कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले. -डॉ. सौरभ नेने.
मजबूत होने के साथ सामान्य तापमान पर भी आकार देना आसान : नई मिश्रधातु की खासियत केवल इसका कम वजन और तापमान सहने की क्षमता ही नहीं है, बल्कि सामान्य तापमान पर भी इसके बेहतर यांत्रिक गुण सामने आए हैं. परीक्षण में इस मिश्रधातु ने लगभग 29 प्रतिशत तक दबाव के कारण होने वाले आकार परिवर्तन (Compressive Strain) को सहन किया. इसकी सामान्य तापमान पर यील्ड स्ट्रेंथ (Yield Strength) 1.13 GPa दर्ज की गई.
इसका अर्थ है कि यह काफी अधिक दबाव सहने के बाद भी अपनी मजबूती बनाए रखने की क्षमता रखती है. डॉ. नेने के अनुसार इस शोध की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि धातु की परिकल्पना और डिजाइन से लेकर उसके निर्माण, प्रसंस्करण और परीक्षण तक का पूरा काम IIT जोधपुर में ही किया गया है. यह भारत की रणनीतिक और उन्नत तकनीकी जरूरतों के लिए नई सामग्री विकसित करने की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करता है. इस शोध को किसी विदेशी संस्थान के सहयोग के बिना पूरा किया गया है. यह उन्नत सामग्री के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भर शोध और निर्माण क्षमता को दर्शाता है.