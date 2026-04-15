IIT Jodhpur : अगली पीढ़ी की ऊर्जा तकनीक पर शोध, होगा ये क्रांतिकारी बदलाव...
सौर उर्जा का संग्रहण व भंडारण एक ही डिवाइस में करने के लिए बनाई बैटरी. भविष्य में हो सकते हैं बड़े बदलाव. यहां जानिए...
Published : April 15, 2026 at 5:49 PM IST
जोधपुर: भविष्य की ऊर्जा चुनौतियों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, आईआईटी जोधपुर के भौतिकी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शाहब अहमद उन्नत ऊर्जा सामग्री (Advanced Energy Materials) पर अभिनव शोध की जा रही है, जो भविष्य में ऊर्जा उत्पादन और भंडारण के तरीकों को पूरी तरह बदल सकता है. आईआईटी में 2019 में स्थापित एडवांस्ड एनर्जी मैटेरियल्स लैब में डॉ. अहमद और उनकी टीम भौतिकी, सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग के संगम पर कार्य करते हुए अगली पीढ़ी के लिए ऊर्जा का समाधान विकसित किया जा रहा है.
इसमें बहुत उन्नत सोलर सामग्री व ऐसी बैटरियां भी शामिल हैं जो एक ही उपकरण में सौर ऊर्जा स्टोर कर सकेंगी. यहां उर्जा के संग्रहण व भंडारण का एक ही डिवाइस हो सके, इस पर काम हुआ है. यह काम आईआईटी के इस शोध केंद्र पर कुछ सवालों के साथ काम शुरू हुआ है. क्या सॉल्यूशन-प्रोसेसेबल सेमीकंडक्टर का उपयोग कर उच्च दक्षता वाले सोलर सेल बनाए जा सकते हैं? क्या सौर ऊर्जा को एक ही सामग्री में उत्पादन और भंडारण किया जा सकता है? क्या पारंपरिक बैटरियों को वर्तमान तकनीकों की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है?
इस शोध के माध्यम से डॉ. अहमद का शोध इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर खोज रहे हैं. डॉ. शाहब अहमद ने बताया कि हमारा लक्ष्य ऐसी ऊर्जा प्रौद्योगिकियां विकसित करना है जो न केवल दक्ष हों, बल्कि स्केलेबल, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल भी हों. हम ऐसे समाधान विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों को ऊर्जा प्रदान कर सकें, पोर्टेबल उपकरणों को सक्षम बना सकें और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम कर सकें.
उन्नत सामग्रियों के माध्यम से सौर प्रौद्योगिकी में क्रांति : इस शोध का एक प्रमुख क्षेत्र मेटल हैलाइड पेरोव्स्काइट्स पर केंद्रित है, जो सौर ऊर्जा और ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में तेजी से उभरती हुई क्रांतिकारी सामग्री है. ये सामग्री उत्कृष्ट प्रकाश अवशोषण क्षमता प्रदान करती हैं और कम लागत वाली सॉल्यूशन तकनीकों से तैयार की जा सकती हैं, जिससे ये भविष्य के सोलर सेल, फोटोडिटेक्टर, एलईडी और लेजर तकनीकों के लिए अत्यंत उपयुक्त बनती हैं.
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आईआईटी जोधपुर की टीम क्वासी-डायमेंशनल पेरोव्स्काइट्स विकसित कर रही है, जो उच्च दक्षता के साथ बेहतर स्थिरता प्रदान करती हैं. यह वर्तमान बल्क फेज पेरोव्स्काइट्स की एक बड़ी चुनौती को हल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
ऊर्जा की बढ़ती मांग के लिए अगली पीढ़ी की बैटरियां : इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों और ग्रिड सिस्टम्स में ऊर्जा भंडारण की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, डॉ. अहमद की प्रयोगशाला उच्च प्रदर्शन वाली बैटरियों के विकास पर भी कार्य कर रही है. इसके तहत उन्नत नैनोस्ट्रक्चर्ड सामग्रियों के माध्यम से लिथियम-आयन बैटरियों में सुधार, लिथियम-सल्फर (Li-S) और जिंक-आयन जैसी अगली पीढ़ी की प्रणालियों का अन्वेषण और वियरेबल और पोर्टेबल उपकरणों के लिए लचीली (फ्लेक्सिबल) बैटरियों का विकास करना है.
एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, टीम ने कार्बन नैनोट्यूब आधारित माइक्रोस्ट्रक्चर का उपयोग कर सल्फर कैथोड विकसित किए हैं, जो Li-S बैटरियों में लंबे समय से चली आ रही 'शटल इफेक्ट' समस्या को कम करते हैं. जिससे उनकी दक्षता और उपयोग अवधि में उल्लेखनीय वृद्धि होती है.
फोटो बैटरी क्रांतिकारी इनोवेशन : लैब में अग्रीम पहल के तहत फोटो-बैटरियों का विकास कर रही है. ऐसे कॉम्पैक्ट उपकरण जो एक साथ सौर ऊर्जा को संग्रहित और उसे इलेक्ट्रोकेमिकल ऊर्जा के रूप में संग्रहीत कर सकते हैं. पारंपरिक प्रणालियों के विपरीत, जिनमें सोलर पैनल और बैटरियां अलग-अलग होती हैं, यह एकीकृत प्रणाली जटिलता, लागत और वजन को कम करती है.
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यह तकनीक विशेष रूप वियरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑफ-ग्रिड IoT डिवाइस और सेंसर, ड्रोन और पोर्टेबल सिस्टम और अंतरिक्ष एवं दूरस्थ अनुप्रयोग जैसे क्षेत्रों के लिए उपयोगी है. डॉ. शाहब अहदम ने बताया कि सौर ऊर्जा के संग्रहण और भंडारण को एक ही प्लेटफॉर्म में संयोजित करने का विचार तकनीकी रूप से परिवर्तनकारी होने के साथ-साथ वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि यह तकनीक अभी प्रारंभिक अवस्था में है और इसके लिए उपयुक्त सामग्रियों के चयन, निर्माण प्रक्रियाओं के विकास और वास्तविक उपयोग के अनुकूल उपकरण डिजाइन पर व्यापक कार्य की आवश्यकता है.
शोध सतत ऊर्जा भविष्य की ओर : डॉ. अहमद की यह शोध ऊर्जा सुरक्षा और सतत भविष्य के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. मौलिक विज्ञान को व्यावहारिक अनुप्रयोगों से जोड़ते हुए, आईआईटी जोधपुर में किया जा रहा यह कार्य वैश्विक ऊर्जा प्रणालियों को नई दिशा देने की क्षमता रखता है. नवाचार, बहु-विषयक सहयोग और सामाजिक प्रभाव पर विशेष ध्यान के साथ, एडवांस्ड एनर्जी मटेरियल्स लैब स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में नई संभावनाओं की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ा रही है.