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IIT Jodhpur : रीयल-टाइम स्वास्थ्य निगरानी करने वाले सेमीकंडक्टर सेंसर, कैंसर का पता लग सकेगा

हमारा लक्ष्य ऐसे सेमीकंडक्टर उपकरण विकसित करना है, जो शरीर के संकेतों की लगातार और आरामदायक निगरानी कर सकें, जिससे समय रहते चेतावनी संकेतों की पहचान की जा सके. आईआईटी जोधपुर में विकसित इन प्रोटोटाइप्स ने प्रयोगशाला परीक्षणों में उत्साहजनक परिणाम दिखाए हैं.

इससे कैंसर की भी प्राथमिक स्थिति में पता चल सकेगा. ये वियरेबल सेंसर हार्ट रेट, मसल सिग्नल, बॉडी टेम्परेचर तथा स्किन प्रेशर जैसे पैरामीटर्स को मापने में सक्षम हैं. साथ ही लंबे समय तक उपयोग में भी आरामदायक रहते हैं. डॉ. अक्षय मौदगिल ने बताया कि भारत सहित विश्व भर में कई बीमारियों का पता देर से चलता है, क्योंकि निरंतर निगरानी केवल विशेष चिकित्सा सुविधाओं तक सीमित है.

आईआईटी की HESTECH लैब में विकसित वियरेबल सेमीकंडक्टर डिवाइस स्वास्थ्य निदान में क्रांति लाने और कठिन परिस्थितियों में सैनिकों की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. यह शोध कार्य इलेक्ट्रिक विभाग के सहायक आचार्य डॉ. अक्षय मौदगिल की अगुवाई में हो रहे हैं. डॉ. अक्षय मौदगिल ने बताया कि यह शोध ऐसे सॉफ्ट, लचीले एवं स्मार्ट सेमीकंडक्टर उपकरणों पर केंद्रित हैं, जो मानव शरीर से महत्वपूर्ण फिजियोलॉजिकल एवं बायोकेमिकल संकेतों की रीयल-टाइम निगरानी कर सकते हैं.

जोधपुर: आईआईटी जोधपुर में स्वास्थ्य को तकनीक से जोड़ने के लिए कई आयामों पर काम हो रहे हैं. इसके तहत अब यहां पर सेमीकंडक्टर डिवाइस यानी चिप विकसित किए जा रहे हैं. यह ऐसे डिवाइस हैं, जिनसे प्रारंभिक कैंसर पहचान एवं रीयल-टाइम स्वास्थ्य निगरानी की जा सकती है. यह बहुत लचीले डिवाइस हैं.

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डॉ. मौदगिल ने बताया कि हम यह अध्ययन कर रहे हैं कि क्या एक ही सेमीकंडक्टर प्लेटफॉर्म शरीर की इलेक्ट्रिकल गतिविधियों और रोग से जुड़े बायोकेमिकल संकेतों दोनों को एक साथ माप सकता है. साथ ही OECT तकनीक के माध्यम से हम हार्ट एक्टिविटी, मसल रिस्पॉन्स और रोग से जुड़े बायोमार्कर्स की निगरानी के लिए कॉम्पैक्ट वियरेबल डिवाइस विकसित कर रहे हैं. इस तकनीक का एक महत्वपूर्ण उपयोग प्रारंभिक रोग का पता लगाना है.

शोध टीम ऐसे बायोकेमिकल सेंसर विकसित कर रही है, जो लार (Saliva), सीरम और रक्त जैसे बायोफ्लूड्स में मौजूद क्लिनिकली महत्वपूर्ण बायोमार्कर्स की पहचान कर सके. भविष्य में यह पोर्टेबल सिस्टम डेंटल क्लीनिक्स, ग्रामीण स्वास्थ्य शिविरों और मोबाइल डायग्नोस्टिक सेवाओं में उपयोगी हो सकता है. साथ ही, लैब शारीरिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए भी विभिन्न वियरेबल सेंसर विकसित कर रही है, जिनमें कार्डियक मॉनिटरिंग हेतु सॉफ्ट ECG पैच, मसल एक्टिविटी ट्रैकिंग के लिए EMG सेंसर तथा प्रेशर और टेम्परेचर सेंसर शामिल हैं, जो संवेदनशील मरीजों में प्रेशर अल्सर और केंसर के शुरुआती संकेतों का पता लगा सकते हैं.

लचीले इसलिए कि त्वचा के नीचे लग सके : इस शोध का एक प्रमुख घटक (OECT) Organic Electrochemical Transistor है, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस की एक उन्नत श्रेणी है और जैविक संकेतों तथा द्रवों के साथ इंटरफेस करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है. पारंपरिक कठोर इलेक्ट्रॉनिक्स के विपरीत, OECT आधारित प्लेटफॉर्म लचीले प्रारूप में इलेक्ट्रिकल और बायोकेमिकल दोनों प्रकार की सेंसिंग को सक्षम बनाते हैं. इससे ये डिवाइस त्वचा के अनुरूप फिट होकर निरंतर और नॉन-इनवेसिव मॉनिटरिंग के लिए उपयुक्त बनते हैं. यह शोध AIIMS जोधपुर के सहयोग से जैव-इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए कार्बनिक विद्युत-रासायनिक ट्रांजिस्टर प्लेटफॉर्म का विकास परियोजना के तहत किया जा रहा है.

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सैनिकों के लिए भी होंगे कारगर : डॉ. मौदगिल ने बताया कि यह तकनीक रक्षा क्षेत्र और अत्यधिक कठिन वातावरणों में भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है. इन लचीले सेमीकंडक्टर सेंसर को यूनिफॉर्म या वियरेबल पैच में एकीकृत कर सैनिकों के शारीरिक तनाव जैसे कार्डियक लोड, डिहाइड्रेशन, थकान, हीट स्ट्रेस और मसल स्ट्रेन की निगरानी की जा सकती है. रक्षा क्षेत्र में ऐसे उपकरण फील्ड में कार्यरत कर्मियों की रीयल-टाइम फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग में सहायक हो सकते हैं. इससे निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी, तनावजनित चोटों में कमी आएगी और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में मिशन की तैयारी मजबूत होगी.