मेक इन इंडिया: आईआईटी जोधपुर ने बनाया 'अल्ट्रा लाइट,अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग सुपर मेटल', एयरोस्पेस इंजन में होगा उपयोगी

आईआईटी जोधपुर के एडवांस्ड मटेरियल्स डिजाइन एंड प्रोसेसिंग ग्रुप, मटेरियल्स इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एसएस नैने और उनके शोधार्थी एआर बालपांडे और ए दत्ता द्वारा विकसित इस नए मिश्र धातु की खासियत है कि यह 900°C तापमान पर भी गीगापास्कल (GPa) स्तर की यील्ड स्ट्रेंथ बनाए रखता है. जबकि मौजूदा दौर के विकल्प इस स्तर को सहन नहीं कर पाते हैं. इसके अलावा, इस नई धातु की उत्कृष्ट as-cast विशेषताएं इसे उन्नत 3D प्रिंटिंग तकनीकों जैसे इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग (EBM) और लेजर पाउडर बेड फ्यूजन (LPBF) के लिए भी यह कारगर होगी.

जोधपुर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जोधपुर के शोधकर्ताओं ने मेक इन इंडिया के तहत एक क्रांतिकारी टाइटेनियम-एल्युमिनाइड (TiAl) मिश्र धातु विकसित की है, जो एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में उपयोग की जा रही धातुओं को नई परिभाषा देने जा रही है. यह नया पदार्थ, जिसे TiAl-CA नाम दिया गया है. यह हल्की धातुओं के विकास से जुड़ी दशकों पुरानी चुनौतियों को हल करता है और कम वजन के साथ उच्च तापमान पर भी अभूतपूर्व मजबूती प्रदान करता है. वर्तमान में विमान इंजनों में प्रयुक्त धातुएं या तो बहुत भारी होती हैं या अत्यधिक तापमान पर अपनी मजबूती खो देती हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए शोध किया गया, जो विश्व प्रसिद्ध जर्नल Materials Horizons में प्रकाशित हुआ है.

उच्च तापमान पर भी उत्कृष्ट ऑक्सीकरण प्रतिरोध: प्रो नैने ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मिश्र धातु उच्च तापमान पर भी उत्कृष्ट ऑक्सीकरण प्रतिरोध बनाए रखती है, जो एक बड़ा इंजीनियरिंग नवाचार है. TiAl-CA की विशेषता इसकी अनूठी संरचना में है. पूर्व में विकसित TiAl मिश्र धातुओं में बोरोन या कार्बन जैसे तत्वों को जोड़ना पड़ता था, जिससे वे भंगुर (brittle) और कठिन-संसाध्य हो जाती थीं. आईआईटी जोधपुर की टीम ने बिना बोरोन के यह मिश्र धातु तैयार किया है. उन्होंने बताया कि हम इसके क्रीप एवं फटीग (creep and fatigue) परीक्षणों की तैयारी कर रहे हैं ताकि इस अगली पीढ़ी के पदार्थ को वास्तविक उपयोग में लाया जा सके.

टीम के साथ चर्चा करते प्रो. नैने (Courtesy-IIT Jodhpur)

यह कंपोनेंट है इस धातु में: उन्होंने बताया कि इसमें नियोबियम (Nb), मोलिब्डेनम (Mo), टैंटलम (Ta), टंगस्टन (W) और वैनाडियम (V) जैसे धात्विक तत्वों को सटीक अनुपात में TiAl मैट्रिक्स में मिलाया गया है. यह संयोजन इस मिश्र धातु को अत्यधिक मजबूत और साथ ही लचीला बनाया है. इस नई धातु की कार्यक्षमता असाधारण है. यह कमरे के तापमान पर लगभग 1.1 GPa की यील्ड स्ट्रेंथ रखती है और 900°C पर भी यह मजबूती बनाए रखती है.

हल्का वजन, एयरो इंजन में होगा उपयोगी: वजन की तुलना में यह पारंपरिक निकेल-आधारित सुपरएलॉय से लगभग आधी घनत्व (4.13 g/cc) रखती है, जबकि पारंपरिक सुपरएलॉय की घनत्व 7.75 से 9.25 g/cc तक होती है. इस अल्ट्रा लाइट और अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग सुपर मेटल का सफल विकास ईंधन-कुशल एयरोइंजन निर्माण के लिए एक बड़ा लाभ सिद्ध होगा. इसका उपयोग एयरोस्पेस और रक्षा उपकरणों में करने से उनके घटकों का वजन कम होगा, ऊर्जा की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन भी घटेगा.