IIT जोधपुर बना CERN CMS कोलैबोरेशन का पूर्ण सदस्य, ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिशों में होगा शामिल
आईआईटी जोधपुर ने CERN के CMS कोलैबोरेशन का पूर्ण सदस्य बनकर भारत की वैश्विक पार्टिकल फिजिक्स में मजबूत उपस्थिति दर्ज की है.
Published : July 1, 2026 at 5:36 PM IST
जोधपुर: ग्लोबल मेगा-साइंस कोलैबोरेशन में भारत के बढ़ते योगदान के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर (IIT जोधपुर) CERN (जिनेवा, स्विट्जरलैंड) में कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनॉइड (CMS) कोलैबोरेशन का पूर्ण सदस्य बन गया है. CERN पार्टिकल फिजिक्स के लिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है और यहीं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) स्थित है, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलेरेटर है.
इस प्रतिष्ठित सदस्यता के साथ IIT जोधपुर प्रमुख विश्वविद्यालयों और रिसर्च संस्थानों के उस खास अंतरराष्ट्रीय समुदाय में शामिल हो गया है, जो मानवता के कुछ सबसे बड़े वैज्ञानिक सवालों के जवाब खोजने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं. इसमें ब्रह्मांड किससे बना है? इसकी शुरुआत कैसे हुई? और पदार्थ के सबसे छोटे और मूलभूत कण कौन-से हैं?, जैसे सवाल शामिल हैं.
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पूर्ण सदस्यता के साथ बढ़ी जिम्मेदारी: पूर्ण सदस्य के तौर पर IIT जोधपुर अब CMS कोलैबोरेशन के लंबे समय तक चलने वाले वैज्ञानिक कार्यक्रम में सीधे तौर पर हिस्सा लेगा. संस्थान के रिसर्चर पार्टिकल फिजिक्स में अत्याधुनिक रिसर्च में योगदान देंगे. अगली पीढ़ी की डिटेक्टर तकनीकें विकसित करेंगे और लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पर पार्टिकल टकराव से पैदा होने वाले भारी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने के लिए एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे.
IIT जोधपुर के CMS कार्यक्रम का नेतृत्व संस्थान के फैकल्टी सदस्य डॉ. लता पंवार और डॉ. जितेंद्र कुमार करेंगे, जिन्हें CERN का काफी अनुभव है. दोनों ने पहले CERN में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर ATLAS, ALICE और CMS कोलैबोरेशन में रिसर्चर के तौर पर काम किया है और एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल फिजिक्स में अहम योगदान दिया है. उनके बेहतरीन वैज्ञानिक काम को 2025 के 'ब्रेकथ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स' से भी मान्यता मिली, जो CERN के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर कोलैबोरेशन से जुड़े रिसर्चर्स को दिया गया था.
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बढ़ेगी भारत की लीडरशिप: आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल ने बताया कि CERN में CMS कोलैबोरेशन का फ़ुल मेंबर बनना ग्लोबल साइंटिफिक एक्सीलेंस की दिशा में IIT जोधपुर के सफर का एक अहम पड़ाव है. यह उपलब्धि संस्थान की उस प्रतिबद्धता को दिखाती है जिसके तहत वह ऐसी अत्याधुनिक रिसर्च को आगे बढ़ा रहा है, जो विज्ञान के सबसे बुनियादी सवालों के जवाब खोजने के साथ-साथ तकनीकी इनोवेशन को भी बढ़ावा देती है.
प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साइंटिफिक कोलैबोरेशन में हमारी भागीदारी हमारे फैकल्टी, रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स को दुनिया के जाने-माने वैज्ञानिकों के साथ काम करने और ऐसी खोजों में योगदान देने के बेमिसाल मौके देगी, जो ब्रह्मांड के बारे में इंसान की समझ को आकार देंगी. यह ग्लोबल साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़ती लीडरशिप को भी मज़बूत करता है.
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यह है सीईआरएन: CERN (यूरोपियन आर्गेनाइजेशन आफ न्यूक्लियर रिसर्च) को लंबे समय से क्रांतिकारी वैज्ञानिक इनोवेशन के केंद्र के तौर पर पहचाना जाता रहा है. पार्टिकल फिजिक्स में जबरदस्त खोजों के अलावा इस संस्था को वर्ल्ड वाइड वेब (World Wide Web) की शुरुआत करने का श्रेय भी जाता है, जो यह दिखाता है कि कैसे जिज्ञासा से प्रेरित बुनियादी रिसर्च ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकती है, जो समाज को गहराई से बदल देती है. इस अहम उपलब्धि के साथ IIT जोधपुर ने अत्याधुनिक विज्ञान के ग्लोबल मंच पर एक बड़ा कदम उठाया है.
यह है सीएमएस: CMS (कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनॉइड) प्रयोग, CERN के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के प्रमुख प्रयोगों में से एक है. यह 2012 में हिग्स बोसोन (जिसे आमतौर पर गॉड पार्टिकल कहा जाता है) की ऐतिहासिक खोज के लिए दुनिया भर में मशहूर है. यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोजों में से एक थी.
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