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धनबाद में जल संकट! पीने के लायक नहीं बचा पानी, फ्लोराइड और फिनोल सबसे बड़ा खतरा

शोध में धनबाद के भूजल की रासायनिक प्रकृति का अध्ययन करने के बाद पाया गया कि कई जगह पानी की गुणवत्ता पर चट्टान और पानी के बीच होने वाली यह प्रक्रिया प्रमुख रूप से प्रभाव डालती है. यानी फ्लोराइड प्रदूषण की पूरी कहानी को सिर्फ औद्योगिक प्रदूषण मान लेना सही नहीं होगा.

शोधकर्ताओं के मुताबिक धनबाद के भूजल में फ्लोराइड की मौजूदगी का एक बड़ा कारण भूगर्भीय प्रकृति है. धनबाद के कई हिस्सों में ऐसी चट्टानें मौजूद हैं, जिनमें फ्लोराइड वाले खनिज पाए जाते हैं. जब बारिश का पानी जमीन में जाता है और लंबे समय तक चट्टानों के संपर्क में रहता है, तो चट्टानों में मौजूद कुछ खनिज धीरे-धीरे घुल सकते हैं. इसी प्रक्रिया के दौरान फ्लोराइड पानी में पहुंच सकता है.

धनबाद में हुई जांच में पानी के नमूनों में फ्लोराइड की मात्रा 0.27 से लेकर 12.20 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पाई गई. पेयजल की गुणवत्ता के मूल्यांकन में करीब 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर की सीमा को महत्वपूर्ण माना गया है. यानी कुछ नमूनों में फ्लोराइड की मात्रा इस सीमा से कई गुना अधिक थी.

इस पूरे अध्ययन में सबसे ज्यादा चिंता फ्लोराइड और फिनोल को लेकर सामने आई है. दिलचस्प बात यह है कि दोनों प्रदूषकों की कहानी एक जैसी नहीं है. फ्लोराइड का नाम सुनते ही आमतौर पर दांतों से जुड़ी बात सामने आती है. कम मात्रा में फ्लोराइड शरीर के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक अधिक मात्रा में फ्लोराइड वाला पानी पीने से स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है. शोध में बताया गया है कि लंबे समय तक अधिक फ्लोराइड के संपर्क से दांतों और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

शोधकर्ताओं ने पानी की गुणवत्ता को एक समग्र सूचकांक के जरिए परखा. इसे जल गुणवत्ता सूचकांक, यानी ईडब्ल्यूक्यूआई कहा गया. इसमें पानी को पांच श्रेणियों में बांटा गया, बहुत अच्छी गुणवत्ता, अच्छी गुणवत्ता, खराब गुणवत्ता, बेहद खराब गुणवत्ता और पीने के लिए अनुपयुक्त. 262 नमूनों की जांच के बाद जो तस्वीर सामने आई, वह चिंता बढ़ाने वाली है. 54.96 प्रतिशत पानी पीने के लिए अनुपयुक्त पाया गया. वहीं सिर्फ 3.05 प्रतिशत नमूने बहुत अच्छी गुणवत्ता की श्रेणी में रहे. करीब 6.49 प्रतिशत नमूने अच्छी गुणवत्ता वाले पाए गए. जबकि 17.94 प्रतिशत नमूने खराब और 17.56 प्रतिशत बेहद खराब गुणवत्ता की श्रेणी में रहे.

जनवरी 2025 में जिले के अलग-अलग हिस्सों में जल नमूना संग्रह अभियान चलाया गया. डगवेल, हैंडपंप, ट्यूबवेल, तालाब और दूसरे जलस्रोतों से कुल 262 नमूने लिए गए. इन नमूनों में पानी की अम्लीयता, घुले हुए पदार्थ, लवण, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, फिनोल और कई भारी धातुओं की जांच की गई. यह सामान्य पानी की जांच नहीं थी. यह धनबाद के पानी की रासायनिक प्रकृति और उसके पीछे छिपे संभावित कारणों को समझने की विस्तृत वैज्ञानिक कोशिश थी.

ग्रामीणों के मुताबिक, पानी को बाल्टी में रखने पर लाल रंग की परत जम जाती है. फिल्टर किया हुआ पानी नियमित रूप से नहीं मिल रहा है और कई बार नदी के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है. गांव में पानी की टंकी तो बनी हुई है, लेकिन उससे भी नियमित आपूर्ति नहीं हो रही है. किशन मुखर्जी ने बताया कि इलाके के बड़ी संख्या में लोग पानी की समस्या से प्रभावित हैं. उनका कहना है कि शारीरिक कमजोरी के कारण लोग खेती-बाड़ी और मेहनत-मजदूरी तक ठीक से नहीं कर पा रहे हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से साफ पानी की नियमित आपूर्ति तथा पानी की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है.

वहीं, बलियापुर प्रभावित क्षेत्र घड़बड़ गांव के स्थानीय लोगों ने पानी की समस्या और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की. पवन सरकार ने बताया कि इलाके में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है. पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति भी महीनों से बंद है. मजबूरी में लोग उपलब्ध पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं. उनका कहना है कि पानी के सेवन के बाद लोगों को हड्डी और कमर दर्द, दांतों से जुड़ी परेशानी और सिरदर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

बलियापुर के ग्रामीण किशन मुखर्जी बताते हैं कि इलाके के बड़ी संख्या में लोग पानी की समस्या से प्रभावित हैं. शारीरिक कमजोरी के कारण लोग खेती-बाड़ी और मेहनत-मजदूरी तक ठीक से नहीं कर पा रहे हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से साफ पानी की नियमित आपूर्ति और पानी की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है.

बलियापुर के घड़बड़ गांव में पवन सरकार रोज एक ही शिकायत दोहराते हैं. पाइपलाइन महीनों से बंद है. मजबूरी में जो पानी मिलता है, वही पीना पड़ता है. पानी बाल्टी में रखने पर लाल परत जम जाती है. इलाके में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है. पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति महीनों से बंद है. मजबूरी में लोग उपलब्ध पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस पानी के सेवन के बाद लोगों को हड्डी और कमर दर्द, दांतों से जुड़ी परेशानी और सिरदर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. पानी को बाल्टी में रखने पर लाल रंग की परत जम जाती है. फिल्टर किया हुआ पानी नियमित रूप से नहीं मिल रहा है और कई बार नदी के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है. गांव में पानी की टंकी तो बनी हुई है, लेकिन उससे भी नियमित आपूर्ति नहीं हो रही है.

आईआईटी आईएसएम के पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग के एचओडी प्रो. आलोक कुमार सिन्हा के नेतृत्व में हुए शोध ने जिले के अलग-अलग इलाकों से लिए गए 262 पानी के नमूनों की जांच की. 54.96 प्रतिशत नमूने पीने के लिए उपयुक्त नहीं हैं. यानी जिन जलस्रोतों पर लोग रोजमर्रा की जिंदगी के लिए निर्भर हैं, उनमें से आधे से ज्यादा पानी वैज्ञानिक जांच के आधार पर सीधे पीने के लिए सुरक्षित नहीं माना जा सकता.

धनबाद: देश की कोयला राजधानी धनबाद. जिसके जमीन के नीचे कोयले का अथाह भंडार और ऊपर खनन गतिविधियों से भागती जिंदगी है. लेकिन अब इसी जमीन के नीचे मौजूद पानी को लेकर एक वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने आई है, जो चिंता बढ़ाने वाली है.

शोध में फ्लोराइड के भौगोलिक फैलाव का नक्शा भी तैयार किया गया. इस नक्शे में धनबाद के अलग-अलग इलाकों में फ्लोराइड की मात्रा का अंतर दिखाई देता है. खास तौर पर दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी धनबाद के कुछ हिस्सों में फ्लोराइड की मात्रा अधिक दिखाई दी. बलियापुर के आसपास ऐसे क्षेत्र सामने आए जहां फ्लोराइड की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक दर्ज की गई.

पानी के जांच की प्रक्रिया (ETV Bharat)

शोधकर्ताओं के अनुसार इन इलाकों की भूगर्भीय संरचना, कठोर चट्टानें, उनमें मौजूद दरारें और पानी के साथ चट्टानों की लंबे समय तक होने वाली रासायनिक क्रिया फ्लोराइड की मात्रा बढ़ाने में भूमिका निभा सकती है. इसलिए फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों के लिए केवल सामान्य जलापूर्ति पर्याप्त नहीं होगी. जरूरत होगी फ्लोराइड की नियमित जांच, सुरक्षित वैकल्पिक पेयजल और जहां जरूरी हो वहां फ्लोराइड हटाने की व्यवस्था की.

फिनोल की अलग कहानी, खनन और उद्योग का असर

फ्लोराइड के बाद दूसरा बड़ा नाम है फिनोल और फिनोल की कहानी फ्लोराइड से काफी अलग है. पानी के नमूनों में फिनोल की मात्रा 0.001 से 0.22 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पाई गई. शोध में पेयजल के मूल्यांकन के लिए 0.002 मिलीग्राम प्रति लीटर के स्तर को संदर्भित किया गया है. यानी कुछ नमूनों में फिनोल की मात्रा इस स्तर से काफी अधिक थी.

फिनोल को लेकर सबसे बड़ी चिंता यह है कि इसका फैलाव उन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ दिखाई देता है जहां कोयला खनन और औद्योगिक गतिविधियां ज्यादा हैं. शोध में फिनोल की अधिक मात्रा वाले क्षेत्रों का संबंध कोयला खनन, कोक ओवन और औद्योगिक गतिविधियों से दिखाई दिया है. शोधकर्ताओं ने कोयले के कार्बनीकरण, कोक निर्माण और औद्योगिक अपशिष्ट को फिनोल के संभावित स्रोतों के रूप में चिन्हित किया है.

किन इलाकों में ज्यादा फिनोल?

शोध के भौगोलिक विश्लेषण में फिनोल का अधिक फैलाव धनबाद, बाघमारा-कतरास, गोविंदपुर, बलियापुर और चिरकुंडा-निरसा जैसे क्षेत्रों में दिखाई दिया. इन क्षेत्रों में कई जगह कोयला खनन और औद्योगिक गतिविधियां मौजूद हैं. शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि अधिक फिनोल वाले क्षेत्र कई जगह कोयला खनन, कोक ओवन और औद्योगिक गतिविधियों के आसपास दिखाई देते हैं. फिनोल सतह पर मौजूद पानी तक सीमित नहीं रहता. वह रिसाव के जरिए जमीन के नीचे पहुंच सकता है और फिर भूजल का हिस्सा बन सकता है.

लैब में पानी की जांच करते शोधकर्ता (ETV Bharat)

जमीन के ऊपर प्रदूषण, जमीन के नीचे असर

धनबाद की कई खदानों और औद्योगिक इलाकों में बेकार सामग्री के ढेर दिखाई देते हैं. बारिश के दौरान इन इलाकों से पानी बहता है. यह पानी अपने साथ अलग-अलग घुले हुए पदार्थ लेकर आगे बढ़ सकता है. जहां जमीन में दरारें, छिद्र या कमजोर हिस्से मौजूद हों, वहां प्रदूषित पानी नीचे तक पहुंच सकता है. शोध में भी बताया गया है कि धनबाद की भूगर्भीय संरचना में दरारें, भ्रंश और अपक्षय वाले क्षेत्र भूजल के प्रवाह के रास्ते बनाते हैं. यानी अगर किसी खनन या औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषित पानी जमीन में प्रवेश करता है तो उसके नीचे मौजूद भूजल तक पहुंचने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

पानी में सिर्फ फ्लोराइड और फिनोल नहीं सीसा और आर्सेनिक भी

इस अध्ययन में सिर्फ फ्लोराइड और फिनोल की जांच नहीं हुई. शोधकर्ताओं ने पानी में सीसा, आर्सेनिक, लोहा और कई अन्य भारी धातुओं की भी जांच की. इसके अलावा पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट जैसे तत्वों का भी अध्ययन किया गया. पानी में विद्युत चालकता यानी ईसी की मात्रा 172 से 3273 माइक्रोसीमेंस प्रति सेंटीमीटर के बीच मिली.

कहां-कहां से लिए गए पानी के सैंपल (ETV Bharat)

कुल घुले हुए पदार्थ यानी टीडीएस 106 से 1620 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पाया गया. क्लोराइड की मात्रा करीब 54.98 से 729.77 मिलीग्राम प्रति लीटर और सल्फेट की मात्रा 4.13 से 224.34 मिलीग्राम प्रति लीटर तक दर्ज हुई. ये आंकड़े बताते हैं कि धनबाद के कुछ हिस्सों में पानी में घुले पदार्थों और लवणों की मात्रा काफी अधिक है.

शोधकर्ताओं ने पानी की रासायनिक प्रकृति समझने के लिए विशेष वैज्ञानिक चित्रों और गणनाओं का इस्तेमाल किया. इनमें पाइपर और गिब्स चित्र प्रमुख हैं. अधिकांश नमूनों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और सल्फेट की प्रधानता दिखाई दी. शोध के अनुसार धनबाद के भूजल की रासायनिक प्रकृति पर चट्टान और पानी के बीच होने वाली क्रिया का प्रभाव प्रमुख है.

फ्लोराइड और फिनोल हटते ही तस्वीर बदल गई

पानी की गुणवत्ता को समझने के लिए शोधकर्ताओं ने कुल 16 अलग-अलग मानकों को ध्यान में रखा. इनमें पीएच, ईसी, टीडीएस, क्लोराइड, कुल क्षारीयता, कुल कठोरता, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट, फ्लोराइड, सल्फेट, फिनोल, सोडियम और कुछ भारी धातुएं शामिल थीं. हर मानक को उसके महत्व के आधार पर अलग-अलग वजन दिया गया. इसके बाद पानी की समग्र गुणवत्ता का सूचकांक तैयार किया गया.

यह पूरे अध्ययन का शायद सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है. सभी प्रदूषकों को शामिल करने पर 54.96 प्रतिशत नमूने पीने के लिए अनुपयुक्त पाए गए. लेकिन जब शोधकर्ताओं ने ईडब्ल्यूक्यूआई की गणना से फ्लोराइड और फिनोल को बाहर कर दिया, तो पीने के लिए अनुपयुक्त नमूनों की संख्या का अनुपात घटकर 3.44 प्रतिशत रह गया. यानी पानी की खराब गुणवत्ता में इन दोनों प्रदूषकों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है. अगर धनबाद में सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना है तो फ्लोराइड और फिनोल के स्रोतों की पहचान और नियंत्रण प्राथमिकता में होना चाहिए.

डॉक्टर की चेतावनी

एसएनएमएमसीएच के वरीय प्रबंधक डॉ. सुमन कुमार ने बताया कि पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा एक निश्चित सीमा में होना जरूरी है. सामान्य तौर पर 0.5 से 1 मिलीग्राम प्रति लीटर यानी पीपीएम तक की मात्रा को उपयुक्त माना जाता है. लेकिन यदि पानी में फ्लोराइड की मात्रा इससे अधिक हो जाए और लंबे समय तक इसका सेवन किया जाए, तो इसका प्रतिकूल असर हड्डियों और दांतों पर पड़ सकता है.

उन्होंने बताया कि फ्लोराइड की अधिकता से डेंटल फ्लोरोसिस और स्केलेटल फ्लोरोसिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं. अधिक फ्लोराइड के लगातार संपर्क में रहने से हड्डियों की घनत्व बढ़ने के साथ उनमें संरचनात्मक बदलाव और नुकसान की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है. वरीय प्रबंधक ने कहा कि कोलियरी और खनन क्षेत्रों में भूजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाए जाने की संभावना रहती है. ऐसे क्षेत्रों में पेयजल की नियमित जांच जरूरी है.

पानी में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित सुरक्षित सीमा के भीतर रखने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए, ताकि लोगों को लंबे समय तक अधिक फ्लोराइड के सेवन से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाया जा सके.

वहीं, पानी में फिनोल की अधिकता से पेट संबंधी समस्याएं जैसे मतली, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, मुंह में छाले हो सकते हैं. इसके अलावा सिरदर्द, थकान, कमजोरी और बेचैनी भी हो सकती है. लंबे समय तक संपर्क में रहने पर लीवर और किडनी पर असर पड़ने की आशंका रहती है.

कोयले के खनन से पड़ रहा असर

धनबाद की पहचान कोयले से है. दशकों से यहां जमीन के नीचे मौजूद कोयले की परतों को निकालने का काम चल रहा है. खुली खदानें, भूमिगत खदानें, कोयले का भंडारण, ढुलाई, कोक निर्माण, औद्योगिक इकाइयां और उनसे जुड़ी गतिविधियां धनबाद के आर्थिक जीवन का हिस्सा हैं. लेकिन खनन सिर्फ जमीन की ऊपरी सतह को नहीं बदलता. जमीन के नीचे मौजूद चट्टानों, मिट्टी, जलस्तर और पानी के बहाव पर भी इसका असर पड़ता है. आईआईटी-आईएसएम के शोधकर्ताओं ने इसी जटिल स्थिति को वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश की. और नतीजे साफ हैं फ्लोराइड और फिनोल दो ऐसे नाम हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

BIS और WHO मानकों से तुलना

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के IS 10500:2012 के अनुसार पेयजल में फ्लोराइड की स्वीकार्य सीमा 1.0 मिलीग्राम प्रति लीटर और वैकल्पिक स्रोत के अभाव में अनुमेय सीमा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर है. फिनोलिक यौगिकों के लिए स्वीकार्य सीमा 0.001 मिलीग्राम प्रति लीटर और अनुमेय सीमा 0.002 मिलीग्राम प्रति लीटर निर्धारित है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भी फ्लोराइड के लिए 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर की दिशानिर्देश सीमा सुझाता है. धनबाद के शोध में कुछ नमूनों में फ्लोराइड 12.20 मिलीग्राम प्रति लीटर तक और फिनोल 0.22 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पाया गया, जो दोनों मानकों की सीमा से कई गुना अधिक है. इससे साफ है कि प्रभावित क्षेत्रों का पानी इन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से सीधे पीने योग्य नहीं माना जा सकता.

फ्लोराइड/फिनोल हटाने के उपाय और सरकारी योजनाएं

फ्लोराइड हटाने के लिए सक्रिय एल्युमिना फिल्टर, रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ), नालगोंडा तकनीक (एलम और लाइम का उपयोग) तथा इलेक्ट्रोकोएगुलेशन जैसे तरीके उपलब्ध हैं. फिनोल के लिए सक्रिय कार्बन अवशोषण, उन्नत ऑक्सीकरण प्रक्रिया और जैविक उपचार प्रभावी माने जाते हैं. सरकारी स्तर पर जल जीवन मिशन (JJM) के तहत फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों को प्राथमिकता दी जाती है और सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (CWPP) लगाए जाते हैं. साथ ही राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम (NPPCF) के माध्यम से जांच, जागरूकता और उपचार की व्यवस्था की जाती है. झारखंड सहित कई राज्यों में इन योजनाओं के जरिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयास चल रहे हैं.

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