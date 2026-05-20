होर्मुज से गुजरने वाले इंटरनेट केबलों पर ईरान ने दिया है शुल्क लगाने का प्रस्ताव, जानें क्या होगा असर IIT ISM के प्रोफेसर की जुबानी
होर्मुज से गुजरने वाले इंटरनेट केबलों पर ईरान ने शुल्क का प्रस्ताव दिया है. जानें इसका क्या असर होगा IIT ISM के प्रोफेसर की जुबानी.
Published : May 20, 2026 at 7:08 PM IST
धनबाद:दुनिया का अधिकांश अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबलों के जरिए संचालित होता है. अब ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाली इन अंडरसी इंटरनेट केबलों पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है. पहली नजर में यह एक तकनीकी विषय लग सकता है, लेकिन इसका सीधा संबंध हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी से है. क्या इससे भारत में इंटरनेट सेवाओं पर असर पड़ सकता है? क्या Google, YouTube, WhatsApp और ChatGPT जैसी सेवाएं धीमी हो सकती हैं? क्या UPI और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभावित हो सकती है? इन सभी सवालों पर आईआईटी आईएसएम के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉ. निखिल त्रिपाठी ने अपनी बातें रखी हैं.
ईरान द्वारा समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबलों पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है. यह केवल एक तकनीकी या प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू-राजनीति से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है.
समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल काफी अहम
आईआईटी आईएसएम के प्रोफेसर डॉ. निखिल त्रिपाठी बताते हैं कि आम लोगों को लगता है कि इंटरनेट केवल मोबाइल टावर, वाई-फाई या सैटेलाइट के जरिए चलता है, जबकि वास्तविकता यह है कि देशों के बीच डेटा का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबलों के माध्यम से भेजा जाता है. यही केबल दुनिया के डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विस, बैंकिंग नेटवर्क, वेबसाइट, सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ती हैं.
विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया के लगभग 95 से 99 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय डेटा ट्रैफिक का आदान-प्रदान इन्हीं अंडरसी केबलों के जरिए होता है. इसलिए यदि किसी रणनीतिक क्षेत्र से गुजरने वाली केबलों पर आर्थिक शुल्क लगाया जाए, नियंत्रण बढ़ाया जाए, या उनकी मरम्मत और रखरखाव में बाधा डाली जाए, तो इसका प्रभाव केवल एक देश तक सीमित नहीं रहेगा.
अंडरसी केबलों पर शुल्क या नियंत्रण संबंधी प्रस्ताव
ईरान का प्रस्ताव Strait of Hormuz से गुजरने वाली अंडरसी केबलों पर शुल्क या नियंत्रण से संबंधित है. यह क्षेत्र पहले से ही तेल और गैस आपूर्ति के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में गिना जाता है. अब डिजिटल युग में यही क्षेत्र इंटरनेट डेटा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है.
ईरान का प्रस्ताव डिजिटल टोल टैक्स की तरह
डॉ. त्रिपाठी के अनुसार इसे डिजिटल टोल टैक्स की तरह समझा जा सकता है. इसका अर्थ यह नहीं है कि ईरान सीधे इंटरनेट बंद कर देगा, लेकिन वह इस मार्ग का उपयोग आर्थिक और राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में कर सकता है.
शुल्क लगा तो क्या होगा असर
यदि केवल शुल्क लगाया जाता है तो आम उपभोक्ताओं पर इसका असर तुरंत दिखाई नहीं देगा. हालांकि टेलीकॉम कंपनियों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और क्लाउड कंपनियों की परिचालन लागत बढ़ सकती है, लेकिन यदि मामला शुल्क से आगे बढ़कर मरम्मत में देरी, अनुमति में बाधा या क्षेत्रीय तनाव तक पहुंचता है, तो इंटरनेट ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों से भेजना पड़ सकता है.
इंटरनेट पूरी तरह बंद होने की संभावना बेहद कम
ऐसी स्थिति में इंटरनेट पूरी तरह बंद होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन कई विदेशी सेवाएं धीमी हो सकती हैं. वीडियो स्ट्रीमिंग में बफरिंग बढ़ सकती है, ऑनलाइन मीटिंग में विलंब हो सकता है और क्लाउड आधारित सेवाओं की प्रतिक्रिया समय बढ़ सकता है.
भारत पर क्या पड़ सकता है प्रभाव
भारत पर प्रभाव की बात करें तो देश कई अंतरराष्ट्रीय समुद्री केबलों से जुड़ा है. मुंबई, चेन्नई, कोच्चि और अन्य तटीय शहरों में केबल लैंडिंग स्टेशन मौजूद हैं. भारत पश्चिम की ओर मध्य पूर्व और यूरोप से तथा पूर्व की ओर सिंगापुर, दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया से जुड़ा हुआ है. इसका अर्थ है कि भारत किसी एक मार्ग पर पूरी तरह निर्भर नहीं है. यदि एक रूट प्रभावित होता है, तो डेटा को अन्य रूटों से भेजा जा सकता है. हालांकि ऐसा करने से स्पीड में कमी, लेटेंसी में वृद्धि और लागत बढ़ने की संभावना रहती है.
नेटवर्क पर दबाव बढ़ा तो क्या होगा
Google, YouTube, WhatsApp, Instagram और ChatGPT जैसी सेवाओं के पूरी तरह बंद होने की संभावना बेहद कम है. बड़ी तकनीकी कंपनियों के पास विभिन्न देशों में डेटा सेंटर और बैकअप नेटवर्क उपलब्ध रहते हैं, लेकिन नेटवर्क पर दबाव बढ़ने की स्थिति में YouTube पर वीडियो बफर हो सकते हैं, Instagram पर रील अपलोड में देरी हो सकती है, WhatsApp पर फोटो और वीडियो भेजने में समय लग सकता है, ChatGPT जैसी क्लाउड आधारित सेवाओं का रिस्पॉन्स धीमा हो सकता है.
भारत में घरेलू डिजिटल भुगतान प्रणाली पर असर नहीं
डॉ. त्रिपाठी स्पष्ट करते हैं कि भारत की घरेलू डिजिटल भुगतान प्रणाली, विशेष रूप से National Payments Corporation of India द्वारा संचालित UPI मुख्य रूप से देश के भीतर कार्य करती है. इसलिए ईरान के इस प्रस्ताव से UPI के बंद होने की आशंका नहीं है.
विदेशी बैंकिंग नेटवर्क हो सकता है प्रभावित
हालांकि यदि वैश्विक नेटवर्क में गंभीर व्यवधान उत्पन्न होता है, तो अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणालियां, SWIFT संदेश व्यवस्था, क्रॉस-बॉर्डर ट्रांजैक्शन और विदेशी बैंकिंग नेटवर्क प्रभावित हो सकते हैं.
विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रस्ताव केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए. आज डेटा और इंटरनेट कनेक्टिविटी उतनी ही महत्वपूर्ण हो चुकी है जितनी तेल, गैस और समुद्री व्यापार. जो देश महत्वपूर्ण वैश्विक मार्गों पर प्रभाव रखते हैं, वह उनका उपयोग रणनीतिक दबाव बनाने के लिए कर सकते हैं.
पूरी दुनिया का इंटनेट नहीं बंद कर सकता एक देश
उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का इंटरनेट कोई एक देश अकेले बंद नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेट एक वितरित और बहु-स्तरीय वैश्विक नेटवर्क है, लेकिन यदि कोई देश ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां से महत्वपूर्ण केबल गुजरती हैं, तो वह कुछ प्रमुख मार्गों को प्रभावित जरूर कर सकता है.
डॉ. त्रिपाठी इसे शहर के ट्रैफिक से जोड़कर समझाते हैं. यदि किसी शहर का महत्वपूर्ण पुल बंद हो जाए, तो पूरी यातायात अन्य मार्गों पर स्थानांतरित हो जाती है. ट्रैफिक चलता रहता है, लेकिन गति धीमी हो जाती है और जाम लग जाता है. इंटरनेट में भी यही सिद्धांत लागू होता है.
क्या होंगे दूरगामी परिणाम
यदि स्थिति लंबे समय तक गंभीर बनी रहती है, तो भारत के आईटी उद्योग, बीपीओ सेक्टर, क्लाउड सेवाओं, रिमोट वर्क और वैश्विक ग्राहक सेवा पर असर पड़ सकता है. भारत की आईटी कंपनियां दुनिया भर के ग्राहकों के लिए डेटा ट्रांसफर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तकनीकी सहायता और क्लाउड संचालन पर निर्भर है. छोटे व्यवधान की स्थिति में केवल स्पीड और विलंब की समस्या दिखेगी, लेकिन बड़े व्यवधान की स्थिति में लागत, उत्पादकता और सेवा गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है.
सबसे खराब स्थिति में क्या हो सकता है
सबसे खराब स्थिति में कुछ अंडरसी केबल क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, उनकी मरम्मत में देरी हो सकती है, ट्रैफिक को लंबा मार्ग अपनाना पड़ सकता है, क्लाउड सेवाएं और अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रभावित हो सकता है और वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है.
आम नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं
हालांकि डॉ. त्रिपाठी का स्पष्ट कहना है कि आम नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है. इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और बड़ी तकनीकी कंपनियों के पास बैकअप नेटवर्क और वैकल्पिक रूट उपलब्ध होते हैं.
उन्होंने कहा कि यह मामला केवल इंटरनेट स्पीड या लेटेंसी तक सीमित नहीं है. यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और भू-राजनीतिक रणनीति से जुड़ा हुआ विषय है. आज बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सोशल मीडिया, सरकारी सेवाएं और व्यापार सभी इंटरनेट पर निर्भर हैं. इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री इंटरनेट केबलों की सुरक्षा भविष्य की डिजिटल स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.
भारत के पास वैकल्पिक मार्ग
भारत के पास अनेक वैकल्पिक मार्ग और केबल लैंडिंग स्टेशन होना एक सकारात्मक स्थिति है, लेकिन आने वाले समय में देश को और अधिक रूट डायवर्सिटी, घरेलू डेटा सेंटर, क्लाउड क्षमता और साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता होगी.
कुल मिलाकर, ईरान का यह प्रस्ताव हमें यह याद दिलाता है कि हमारी डिजिटल दुनिया अदृश्य, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण भौतिक ढांचे पर टिकी है. फिलहाल घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सरकार, इंटरनेट कंपनियों और तकनीकी संस्थानों के लिए यह एक गंभीर रणनीतिक संकेत जरूर है.
डॉ. निखिल त्रिपाठी का संक्षिप्त परिचय
डॉ. निखिल वर्तमान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी आईएसएम धनबाद के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे Fraunhofer Institute for Secure Information Technology, जर्मनी में पोस्टडॉक्टोरल सुरक्षा शोधकर्ता के रूप में कार्य कर चुके हैं, जहां उन्होंने Technische Universität Darmstadt के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा से जुड़े उन्नत शोध कार्य किए. उन्होंने वर्ष 2019 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की.
डॉ. निखिल के शोध के प्रमुख क्षेत्र इंटरनेट सुरक्षा, सिस्टम सुरक्षा, कंप्यूटर नेटवर्क और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है. वे विशेष रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल की सुरक्षा कमजोरियों (CWEs), वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एवं पेनिट्रेशन टेस्टिंग, अगली पीढ़ी के DoS/DDoS हमलों, नई इंटरनेट संरचनाओं तथा रियल-टाइम साइबर थ्रेट मिटिगेशन रणनीतियों पर कार्य कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें-
IIT ISM और आईकेएन इनोवेशन फाउंडेशन के बीच एमओयू, दोनों मिलकर देंगे स्टार्टअप्स को नई उड़ान
IIT-ISM में सेमिनार, रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स पर राष्ट्रीय मंथन
AI से दिल की जांच! हृदय रोगियों की समय से होगी पहचान, IIT ISM ने विकसित की 'इकोपल्स' तकनीक