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होर्मुज से गुजरने वाले इंटरनेट केबलों पर ईरान ने दिया है शुल्क लगाने का प्रस्ताव, जानें क्या होगा असर IIT ISM के प्रोफेसर की जुबानी

धनबाद का आईआईटी आईएसएम और प्रोफेसर डॉ. निखिल त्रिपाठी. ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )

धनबाद:दुनिया का अधिकांश अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबलों के जरिए संचालित होता है. अब ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाली इन अंडरसी इंटरनेट केबलों पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है. पहली नजर में यह एक तकनीकी विषय लग सकता है, लेकिन इसका सीधा संबंध हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी से है. क्या इससे भारत में इंटरनेट सेवाओं पर असर पड़ सकता है? क्या Google, YouTube, WhatsApp और ChatGPT जैसी सेवाएं धीमी हो सकती हैं? क्या UPI और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभावित हो सकती है? इन सभी सवालों पर आईआईटी आईएसएम के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉ. निखिल त्रिपाठी ने अपनी बातें रखी हैं.

ईरान द्वारा समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबलों पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है. यह केवल एक तकनीकी या प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू-राजनीति से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है.

जानकारी देते आईआईटी आईएसएम के प्रोफेसर डॉ. निखिल त्रिपाठी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल काफी अहम

आईआईटी आईएसएम के प्रोफेसर डॉ. निखिल त्रिपाठी बताते हैं कि आम लोगों को लगता है कि इंटरनेट केवल मोबाइल टावर, वाई-फाई या सैटेलाइट के जरिए चलता है, जबकि वास्तविकता यह है कि देशों के बीच डेटा का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबलों के माध्यम से भेजा जाता है. यही केबल दुनिया के डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विस, बैंकिंग नेटवर्क, वेबसाइट, सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ती हैं.

विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया के लगभग 95 से 99 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय डेटा ट्रैफिक का आदान-प्रदान इन्हीं अंडरसी केबलों के जरिए होता है. इसलिए यदि किसी रणनीतिक क्षेत्र से गुजरने वाली केबलों पर आर्थिक शुल्क लगाया जाए, नियंत्रण बढ़ाया जाए, या उनकी मरम्मत और रखरखाव में बाधा डाली जाए, तो इसका प्रभाव केवल एक देश तक सीमित नहीं रहेगा.

अंडरसी केबलों पर शुल्क या नियंत्रण संबंधी प्रस्ताव

ईरान का प्रस्ताव Strait of Hormuz से गुजरने वाली अंडरसी केबलों पर शुल्क या नियंत्रण से संबंधित है. यह क्षेत्र पहले से ही तेल और गैस आपूर्ति के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में गिना जाता है. अब डिजिटल युग में यही क्षेत्र इंटरनेट डेटा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है.

ईरान का प्रस्ताव डिजिटल टोल टैक्स की तरह

डॉ. त्रिपाठी के अनुसार इसे डिजिटल टोल टैक्स की तरह समझा जा सकता है. इसका अर्थ यह नहीं है कि ईरान सीधे इंटरनेट बंद कर देगा, लेकिन वह इस मार्ग का उपयोग आर्थिक और राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में कर सकता है.

शुल्क लगा तो क्या होगा असर

यदि केवल शुल्क लगाया जाता है तो आम उपभोक्ताओं पर इसका असर तुरंत दिखाई नहीं देगा. हालांकि टेलीकॉम कंपनियों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और क्लाउड कंपनियों की परिचालन लागत बढ़ सकती है, लेकिन यदि मामला शुल्क से आगे बढ़कर मरम्मत में देरी, अनुमति में बाधा या क्षेत्रीय तनाव तक पहुंचता है, तो इंटरनेट ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों से भेजना पड़ सकता है.

इंटरनेट पूरी तरह बंद होने की संभावना बेहद कम

ऐसी स्थिति में इंटरनेट पूरी तरह बंद होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन कई विदेशी सेवाएं धीमी हो सकती हैं. वीडियो स्ट्रीमिंग में बफरिंग बढ़ सकती है, ऑनलाइन मीटिंग में विलंब हो सकता है और क्लाउड आधारित सेवाओं की प्रतिक्रिया समय बढ़ सकता है.

भारत पर क्या पड़ सकता है प्रभाव

भारत पर प्रभाव की बात करें तो देश कई अंतरराष्ट्रीय समुद्री केबलों से जुड़ा है. मुंबई, चेन्नई, कोच्चि और अन्य तटीय शहरों में केबल लैंडिंग स्टेशन मौजूद हैं. भारत पश्चिम की ओर मध्य पूर्व और यूरोप से तथा पूर्व की ओर सिंगापुर, दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया से जुड़ा हुआ है. इसका अर्थ है कि भारत किसी एक मार्ग पर पूरी तरह निर्भर नहीं है. यदि एक रूट प्रभावित होता है, तो डेटा को अन्य रूटों से भेजा जा सकता है. हालांकि ऐसा करने से स्पीड में कमी, लेटेंसी में वृद्धि और लागत बढ़ने की संभावना रहती है.

नेटवर्क पर दबाव बढ़ा तो क्या होगा

Google, YouTube, WhatsApp, Instagram और ChatGPT जैसी सेवाओं के पूरी तरह बंद होने की संभावना बेहद कम है. बड़ी तकनीकी कंपनियों के पास विभिन्न देशों में डेटा सेंटर और बैकअप नेटवर्क उपलब्ध रहते हैं, लेकिन नेटवर्क पर दबाव बढ़ने की स्थिति में YouTube पर वीडियो बफर हो सकते हैं, Instagram पर रील अपलोड में देरी हो सकती है, WhatsApp पर फोटो और वीडियो भेजने में समय लग सकता है, ChatGPT जैसी क्लाउड आधारित सेवाओं का रिस्पॉन्स धीमा हो सकता है.

भारत में घरेलू डिजिटल भुगतान प्रणाली पर असर नहीं

डॉ. त्रिपाठी स्पष्ट करते हैं कि भारत की घरेलू डिजिटल भुगतान प्रणाली, विशेष रूप से National Payments Corporation of India द्वारा संचालित UPI मुख्य रूप से देश के भीतर कार्य करती है. इसलिए ईरान के इस प्रस्ताव से UPI के बंद होने की आशंका नहीं है.

विदेशी बैंकिंग नेटवर्क हो सकता है प्रभावित