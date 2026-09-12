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Special: माइनिंग 4.0 AI से बदलेगी कोयला खनन की तकनीक, हादसों से लेकर मशीनों की खराबी तक पर लगेगी लगाम

मशीनों का अचानक खराब होना खनन उद्योग के लिए बड़ी समस्या है. एक बड़ी मशीन के खराब होने पर पूरी उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. अगर एआई पहले ही यह बता दे कि मशीन में खराबी आने वाली है, तो निर्धारित समय पर उसका रखरखाव किया जा सकता है. इससे अचानक होने वाला ब्रेकडाउन कम होगा. ब्रेकडाउन कम होगा तो डाउनटाइम यानी मशीन के बंद रहने का समय भी कम होगा. मशीन ज्यादा समय तक उपलब्ध रहेगी तो उसका उपयोग बढ़ेगा और इससे उत्पादन क्षमता में भी सुधार हो सकता है. यानी तकनीक का असर केवल मशीन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा प्रभाव कार्यक्षमता, उत्पादकता और लाभ पर पड़ सकता है.

खनन में मशीनों का महत्व बेहद ज्यादा है. भारी मशीनों के खराब होने से उत्पादन प्रभावित होता है और काम रुकने से कंपनी को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है.यहीं पर पूर्वानुमान आधारित विश्लेषण यानी प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स (Predictive Analytics) महत्वपूर्ण हो जाता है.इसके जरिए मशीनों से लगातार आंकड़े लिए जाएंगे. मशीन कितने घंटे चली, उसका तापमान क्या है, उसकी गति कैसी है, कंपन कितना है, मशीन से किसी तरह की असामान्य आवाज तो नहीं आ रही,इन तमाम जानकारियों का विश्लेषण किया जा सकता है.अगर आंकड़ों से पता चलता है कि मशीन में किसी तरह की खराबी आने की संभावना है, तो मशीन के पूरी तरह खराब होने से पहले ही उसका रखरखाव किया जा सकता है.इसे रोकथाम आधारित रखरखाव यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस (Preventive Maintenance) कहा जाता है.इससे मशीन अचानक खराब होने से बच सकती है. मशीन के बंद रहने का समय कम होगा और उसका उपयोग बढ़ेगा.

भूमिगत खदानों में खतरे का स्वरूप अलग होता है. यहां गैस रिसाव, छत गिरने और पानी भरने जैसी परिस्थितियां गंभीर समस्या पैदा कर सकती हैं.आधुनिक तकनीक के जरिए इन खतरों की पहले पहचान करने की संभावनाओं पर काम हो रहा है.गैस सेंसर से लगातार आंकड़े लिए जा सकते हैं. इन आंकड़ों का विश्लेषण करके यह पता लगाने की कोशिश की जा सकती है कि किसी क्षेत्र में गैस का स्तर असामान्य तो नहीं हो रहा.इसी तरह चित्र प्रसंस्करण यानी इमेज प्रोसेसिंग (Image Processing) और एआई के माध्यम से खदान की छत और चट्टानों की स्थिति का विश्लेषण कर संभावित खतरे की पहचान की दिशा में काम किया जा सकता है.भूमिगत खदानों में पानी भरने यानी जलभराव (Inundation) की स्थिति भी बड़ी चुनौती है. पुराने आंकड़ों और वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण करके भविष्य की योजना को बेहतर बनाने में डिजिटल तकनीक मदद कर सकती है.

खनन क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सुरक्षा का है. खुली खदान हो या भूमिगत खदान, दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है.ऐसे में एआई का इस्तेमाल संभावित दुर्घटनाओं की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.खुली खदानों में एआई आधारित कैमरों और टक्कर रोधी प्रणाली यानी एंटी-कॉलिजन सिस्टम (Anti-Collision System) का इस्तेमाल किया जा सकता है. ये प्रणालियां भारी वाहनों और मशीनों की गतिविधियों पर नजर रख सकती हैं और संभावित टक्कर की स्थिति में चेतावनी देने में मदद कर सकती हैं.अगर दो भारी वाहन एक-दूसरे की ओर तेजी से बढ़ रहे हों या किसी मशीन और कर्मचारी के बीच खतरनाक दूरी बन रही हो, तो एआई आधारित प्रणाली उस स्थिति को पहचानकर चेतावनी दे सकती है.इसका उद्देश्य दुर्घटना होने के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि दुर्घटना की संभावना को पहले ही पहचानकर उसे रोकना है.

आज खदानों में कई काम मशीनों के जरिए होते हैं, लेकिन मशीनों से निकलने वाले आंकड़ों का इस्तेमाल अभी भी पूरी क्षमता से नहीं हो पा रहा है. माइनिंग 4.0 का उद्देश्य इन्हीं आंकड़ों का इस्तेमाल करके खदानों की योजना, उत्पादन, सुरक्षा और निगरानी को बेहतर बनाना है. सेंसर मशीनों और खदान की गतिविधियों से आंकड़े जुटाएंगे. इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन उपकरणों को आपस में जोड़ने में मदद करेगा. कृत्रिम बुद्धिमत्ता इन आंकड़ों का विश्लेषण कर संभावित स्थिति का अनुमान लगाने में मदद कर सकती है.

माइनिंग 4.0 को सरल भाषा में समझें तो यह खनन क्षेत्र में आधुनिक डिजिटल तकनीकों के व्यापक इस्तेमाल की दिशा है. जिस तरह उद्योग के दूसरे क्षेत्रों में मशीनों, सेंसर, इंटरनेट, आंकड़ों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उसी तरह खनन क्षेत्र में भी इन तकनीकों को शामिल किया जा रहा है.

प्रशिक्षण कार्यक्रम में तकनीक के साथ पर्यावरण और स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी (Sustainability) पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है. खनन उद्योग के सामने एक तरफ बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी है. ऐसे में अधिकारियों को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि उत्पादन और विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी समान महत्व देना होगा. यानी आने वाले समय में खनन की ऐसी व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है, जिसमें उत्पादन बढ़े, कंपनी की कार्यक्षमता बेहतर हो, लागत कम हो, लेकिन पर्यावरण और सुरक्षा से समझौता न किया जाए. प्रशिक्षण में अधिकारियों को यही समझाया जा रहा है कि बदलती तकनीक का इस्तेमाल केवल उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए भी किया जाना चाहिए.

कोयला क्षेत्र में विविधीकरण यानी डायवर्सिफिकेशन (Diversification), कोल बेड मीथेन (Coal Bed Methane), सौर ऊर्जा (Solar Energy) और नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) जैसे क्षेत्रों में भी काम बढ़ रहा है. ऐसे में मध्यम स्तर के अधिकारियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है. उन्हें इन बदलावों को समझने और अपनी-अपनी कंपनियों में लागू करने की दिशा में योगदान देना होगा.

दरअसल, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कोल इंडिया की पहल का हिस्सा है. प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल अधिकारियों को कोयला खनन में हो रहे तकनीकी बदलाव के साथ-साथ कोल इंडिया के बदलते स्वरूप की भी जानकारी दी जा रही है. अधिकारियों को बताया जा रहा है कि आज कोल इंडिया की भूमिका सिर्फ कोयला निकालने तक सीमित नहीं है.

प्रशिक्षण में खनन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी (Internet of Things), डिजिटल ट्विन (Digital Twin), पूर्वानुमान आधारित विश्लेषण (Predictive Analytics), सेंसर तकनीक और डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल की जानकारी दी जा रही है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल अधिकारियों को नई तकनीक के बारे में जानकारी देना नहीं है, बल्कि उन्हें यह समझाना भी है कि इन तकनीकों को अपनी-अपनी कंपनियों और खदानों में किस तरह लागू किया जा सकता है.

इसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए कोल इंडिया की पहल पर आईआईटी-आईएसएम धनबाद के टेक्समिन में अधिकारियों के लिए पांच दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है. जिसका नेतृत्व टेक्समिन के निदेशक प्रो धीरज कुमार कर रहे हैं. कार्यक्रम के पहले बैच में कोल इंडिया की अलग-अलग अनुषंगी कंपनियों से 31 अधिकारी शामिल हुए हैं.

खदान में कोई मशीन कब खराब हो सकती है, कहां दुर्घटना का खतरा बन सकता है, किस क्षेत्र में गैस रिसाव की संभावना है या किस मशीन के रखरखाव की जरूरत पड़ने वाली है, इन सवालों के जवाब आने वाले समय में आंकड़ों और आधुनिक तकनीक के माध्यम से पहले ही हासिल करने की कोशिश होगी.

धनबाद: कोयला खनन क्षेत्र अब धीरे-धीरे उस दौर की ओर बढ़ रहा है, जहां खदानों की सुरक्षा, उत्पादन, मशीनों की निगरानी और कामगारों की सुरक्षा में इंसानी निगरानी के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई (Artificial Intelligence) की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी.

डिजिटल ट्विन से खदान का डिजिटल मॉडल

माइनिंग 4.0 में डिजिटल ट्विन भी एक महत्वपूर्ण तकनीक है. डिजिटल ट्विन के जरिए वास्तविक खदान का एक डिजिटल मॉडल तैयार किया जा सकता है. इस मॉडल में खदान की विभिन्न गतिविधियों और आंकड़ों को शामिल किया जा सकता है. भविष्य में इसका इस्तेमाल खदान की गतिविधियों को समझने और उसकी निगरानी के लिए किया जा सकता है. इसका फायदा यह होगा कि अधिकारी किसी खदान की स्थिति को केवल मौके पर जाकर ही नहीं, बल्कि डिजिटल माध्यम से भी समझ सकेंगे. अगर किसी खदान का डिजिटल मॉडल तैयार है और उसमें लगातार नए आंकड़े जुड़ रहे हैं, तो अधिकारी उत्पादन, मशीनों और सुरक्षा से जुड़े कई पहलुओं पर बेहतर निर्णय ले सकते हैं.

एआई तकनीक से माइन्स को जांचते हुए (ईटीवी भारत)

कार्यालय से पूरी खदान की निगरानी का लक्ष्य

विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले वर्षों में ऐसी स्थिति बन सकती है कि किसी अधिकारी को खदान की हर गतिविधि देखने के लिए हर समय मौके पर मौजूद रहने की जरूरत न पड़े. एक नियंत्रण कक्ष या कार्यालय से खदान की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी संभव हो सकती है. कहां मशीन चल रही है, कौन-सी मशीन बंद है, कौन-सा क्षेत्र संवेदनशील है, कर्मचारी कहां काम कर रहे हैं और उत्पादन की स्थिति क्या है, इन तमाम जानकारियों को एक डिजिटल मंच पर देखा जा सकेगा. यही स्मार्ट खनन की दिशा है.

कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की निगरानी

खनन क्षेत्र में कामगारों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है. एआई और सेंसर तकनीक के जरिए कामगारों की स्थिति की निगरानी करने की भी संभावनाएं हैं. विशेष रूप से भूमिगत खदानों में काम कर रहे कर्मचारियों की स्थिति और स्थान की जानकारी तकनीक के जरिए ऊपर तक पहुंचाई जा सकती है. अगर कोई कर्मचारी किसी जोखिम वाले क्षेत्र में पहुंचता है या किसी आपात स्थिति में फंस जाता है, तो उसकी स्थिति का पता लगाने में डिजिटल प्रणाली मदद कर सकती है. कामगारों के स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़ों की निगरानी भी भविष्य में एआई के जरिए संभव हो सकती है. इससे किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के गंभीर होने से पहले संकेत मिलने की संभावना है.

आईआईटी-आईएसएम में विकसित तकनीक का भी होगा इस्तेमाल

टेक्समिन में सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि खनन क्षेत्र की समस्याओं के तकनीकी समाधान पर भी काम किया जा रहा है. टेक्समिन में कई तकनीकी उत्पाद विकसित किए जा रहे हैं. कोशिश है कि इन तकनीकों को भविष्य में कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में इस्तेमाल किया जा सके. इससे एक तरफ स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है. स्वदेशी तकनीक के विकास से लागत को नियंत्रित करने की संभावना भी बढ़ सकती है.

भारत में अपनी एआई तकनीक विकसित करने की जरूरत

खनन क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल के साथ उसकी लागत भी एक महत्वपूर्ण सवाल है. दुनिया की कई बड़ी तकनीकी कंपनियां पहले से एआई के क्षेत्र में काम कर रही हैं. भारतीय कंपनियां भी ऐसी तकनीकी कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही हैं. लेकिन भविष्य में अगर भारत अपनी जरूरत के अनुसार एआई तकनीक और बड़े भाषा मॉडल (Large Language Model) विकसित करने में सक्षम होता है, तो विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम की जा सकती है. इससे लागत कम करने के साथ-साथ खनन क्षेत्र के लिए देश की जरूरत के मुताबिक तकनीकी समाधान तैयार करने में मदद मिल सकती है.

स्वचालित खनन की ओर बढ़ेगा कदम

दुनिया के कई देशों में स्वचालित यानी ऑटोनॉमस माइनिंग (Autonomous Mining) की दिशा में काम हो रहा है. भारत में भी भविष्य में खनन की कई प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाने की संभावनाएं हैं. हालांकि इसे किस स्तर तक लागू किया जाएगा, यह तकनीकी क्षमता के साथ-साथ नीतिगत फैसलों, मंजूरियों और निवेश पर भी निर्भर करेगा. फिलहाल अधिकारियों को इसकी संभावनाओं और चुनौतियों से परिचित कराया जा रहा है.

माइनिंग 4.0 के बाद माइनिंग 5.0

विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीकी बदलाव यहीं रुकने वाला नहीं है. माइनिंग 4.0 के बाद आने वाले समय में माइनिंग 5.0 की दिशा में भी बढ़ना होगा.आज जिस तरह स्मार्टफोन हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है, उसी तरह भविष्य में खदानों में सेंसर और बुद्धिमान तकनीकें सामान्य हो सकती हैं. मशीनें खुद अपनी स्थिति बताएंगी. सेंसर खदान के वातावरण की जानकारी देंगे. एआई आंकड़ों का विश्लेषण करेगा और संभावित खतरे की चेतावनी देगा. इस तरह खनन क्षेत्र धीरे-धीरे अधिक स्वचालित और डेटा आधारित हो सकता है.

दस साल में बदल सकती है खनन की तस्वीर

विशेषज्ञों के अनुसार अगर आधुनिक तकनीकों को सही तरीके से लागू किया जाता है तो आने वाले दस वर्षों में भारतीय कोयला खनन उद्योग में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.एक ऐसा समय आ सकता है जब किसी कार्यालय में बैठकर पूरी खदान की निगरानी संभव हो. मशीन खराब होने से पहले उसकी जानकारी मिले.संभावित दुर्घटना से पहले खतरे का संकेत मिले.कामगारों की स्थिति की निगरानी हो.उत्पादन की वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध हो और खदान से जुड़े तमाम आंकड़ों के आधार पर बेहतर निर्णय लिए जा सकें. इससे सुरक्षा और उत्पादन के बीच बेहतर संतुलन बनाया जा सकता है.

अधिकारियों की भूमिका होगी अहम

इस पूरी तकनीकी बदलाव की सफलता में मध्यम स्तर के अधिकारियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी. क्योंकि यही अधिकारी तकनीकी निर्णयों और जमीन पर काम करने वाले कर्मचारियों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं. आईआईटी-आईएसएम में प्रशिक्षण लेने वाले अधिकारी अगर यहां से मिली जानकारी को अपनी-अपनी कंपनियों में लागू करने की दिशा में काम करते हैं, तो तकनीकी बदलाव को तेजी मिल सकती है.प्रशिक्षण में शामिल अधिकारियों का कहना है कि यहां उन्हें कोल इंडिया में हो रहे बदलाव, विविधीकरण, नई सरकारी नीतियों, पर्यावरण, स्थिरता और आधुनिक तकनीकों से जुड़ी कई नई जानकारियां मिल रही हैं. उनका प्रयास होगा कि इस सीख को अपनी कंपनियों के दूसरे कर्मचारियों तक भी पहुंचाया जाए.

पहले बैच के बाद कई और बैच

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सिर्फ एक बैच तक सीमित नहीं रहेगा. पहले बैच के बाद आने वाले समय में कई और बैच आयोजित किए जाने की योजना है.पहले बैच में शामिल 31 अधिकारियों की भागीदारी से भी प्रशिक्षण के प्रति उत्साह का अंदाजा लगाया जा सकता है. अधिकारियों की ओर से कई विषयों पर अतिरिक्त जानकारी और कक्षाओं की जरूरत भी जताई गई है.इससे साफ है कि खनन क्षेत्र में काम कर रहे अधिकारी भी नई तकनीकों को समझने और उन्हें अपने काम में लागू करने के लिए उत्सुक हैं.

टेक्समिन बनेगा तकनीकी मार्गदर्शन का केंद्र

आईआईटी-आईएसएम खनन क्षेत्र में लंबे समय से विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है. ऐसे में टेक्समिन के माध्यम से खनन उद्योग और तकनीकी संस्थान के बीच सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है. लक्ष्य यह है कि भविष्य में Mining 4.0 और Mining 5.0 से जुड़े तकनीकी बदलावों में आईआईटी-आईएसएम उद्योग को मार्गदर्शन और विशेषज्ञता उपलब्ध कराए. कोल इंडिया की खनन संबंधी समस्याओं के तकनीकी समाधान तलाशने से लेकर नए उत्पाद विकसित करने और अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तक टेक्समिन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है.

तकनीक का असली फायदा तभी माना जाएगा, जब उससे दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिले और खदान में काम करने वाले लोगों का जीवन ज्यादा सुरक्षित हो. एआई आधारित कैमरे, सेंसर, डिजिटल ट्विन, पूर्वानुमान आधारित विश्लेषण और वास्तविक समय की निगरानी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं. अगर तकनीक संभावित खतरे को पहले पहचानने में सक्षम होती है तो प्रबंधन को समय रहते कार्रवाई करने का मौका मिलेगा.

खनन की प्रक्रिया को जोड़ने का हो रहा है काम

उत्पादन से लेकर पर्यावरण तक, हर क्षेत्र में तकनीक माइनिंग 4.0 का प्रभाव सिर्फ उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा. इसका इस्तेमाल खदान की योजना बनाने, मशीनों की निगरानी, कामगारों की सुरक्षा, कोयले के नमूने का विश्लेषण, स्वास्थ्य निगरानी, जल प्रबंधन, पर्यावरणीय निगरानी और खदान के बाद की गतिविधियों में भी किया जा सकता है. यानी खनन की पूरी प्रक्रिया को आंकड़ों और तकनीक से जोड़ने की दिशा में काम हो रहा है.

आईआईटी-आईएसएम में पांच दिनों तक चल रहे इस प्रशिक्षण से अधिकारियों को तकनीक की जानकारी तो मिल रही है, लेकिन असली चुनौती इसके बाद शुरू होगी. जब अधिकारी अपनी-अपनी कंपनियों में लौटेंगे, तब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशिक्षण में मिली जानकारी को किस तरह जमीन पर उतारा जाता है. कौन-सी तकनीक किस खदान में लागू हो सकती है. उसके लिए कितने निवेश की जरूरत होगी, उससे कितना लाभ मिलेगा और उसे लागू करने में कौन-कौन सी तकनीकी तथा प्रशासनिक चुनौतियां आएंगी. इन तमाम सवालों पर आगे काम करना होगा.

कोयला खनन बढ़ रहा है डिजिटल तकनीक की ओर

कोयला खनन का भविष्य अब धीरे-धीरे पारंपरिक तरीकों से निकलकर डिजिटल तकनीक की ओर बढ़ रहा है. कोल इंडिया की पहल पर आईआईटी-आईएसएम में शुरू हुआ यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. पहले बैच के 31 अधिकारी यहां से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल ट्विन, पूर्वानुमान आधारित विश्लेषण और दूसरी आधुनिक तकनीकों की जानकारी लेकर अपनी-अपनी कंपनियों में लौटेंगे. अगर इन तकनीकों को सही योजना और चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है, तो आने वाले वर्षों में खदानों की सुरक्षा बढ़ सकती है.

इस तकनीक से मशीनों का अनावश्यक बंद रहना कम हो सकता है, उत्पादन और कार्यक्षमता में सुधार हो सकता है और पर्यावरणीय प्रबंधन को भी बेहतर बनाया जा सकता है. सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि भविष्य की खदान ऐसी हो, जहां हादसे से पहले खतरे का संकेत मिले, मशीन खराब होने से पहले उसकी जानकारी मिले और अधिकारी दूर बैठे खदान की गतिविधियों पर नजर रख सकें. यही माइनिंग 4.0 का लक्ष्य है. कोयला खनन को अधिक सुरक्षित, अधिक स्मार्ट और अधिक आत्मनिर्भर बनाना.

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