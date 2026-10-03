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Special: बेकार N95 मास्क से बना एयर क्लीनर, खनन और धूल वाले इलाकों के लिए IIT-ISM की कम लागत वाली तकनीक

धनबाद: कोरोना महामारी के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए N95 मास्क का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ. लेकिन एक बार इस्तेमाल के बाद बड़ी संख्या में ये मास्क कचरे में फेंके जाने लगे. आईआईटी (आईएसएम) धनबाद ने इसी समस्या को एक नए प्रयोग का आधार बनाया.

इस उपकरण की सबसे बड़ी खासियत इसका सरल डिजाइन है. इसकी बॉडी मेटल की है और इसके एक हिस्से में सक्शन फैन लगाया गया है. फैन कमरे की हवा को अपनी तरफ खींचता है. दूसरी तरफ फिल्टर फ्रेम लगाया गया है. हवा फिल्टर से होकर गुजरती है और धूल के कण फिल्टर सामग्री में रुक जाते हैं.

प्रयोग के बाद जब यह स्पष्ट हुआ कि विचार काम कर रहा है, तब इसे और छोटा, मजबूत, कम लागत वाला और आसानी से इस्तेमाल होने वाला बनाने पर काम किया गया. इसी प्रक्रिया में तैयार हुआ एम्बिएंट एयर क्लीनर का प्रोटोटाइप.

एक तरफ कृत्रिम रूप से धूल की मात्रा ज्यादा रखी गई और दूसरी तरफ फिल्टर लगाया गया. इसके बाद यह देखा गया कि जब धूल वाली हवा सक्शन फैन के जरिए फिल्टर से होकर गुजरती है, तो दूसरी तरफ पहुंचने वाली हवा में धूल कितनी कम होती है.

विचार को सिर्फ कागज पर नहीं छोड़ा गया. प्रोफेसरों ने इसका प्रयोगात्मक सेटअप तैयार किया. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सक्शन फैन का इस्तेमाल किया गया और एक साधारण लकड़ी का ढांचा बनाया गया. इस ढांचे में हवा के आने-जाने के लिए अलग-अलग चैनल बनाए गए.

आईआईटी (आईएसएम) के प्रोफेसर पंकज कुमार जैन और प्रो. कौशल रवि ने मिलकर इस विचार पर काम शुरू किया. शुरुआती स्तर पर पुराने N95 मास्क लिए गए और उनके फिल्टर मटेरियल को एक शीट की तरह तैयार किया गया. इसके बाद इस फिल्टर को एक ऐसे उपकरण में इस्तेमाल करने की योजना बनी, जो कमरे की हवा को अपने अंदर खींचे और धूल के कणों को फिल्टर करके साफ हवा बाहर निकाले.

N95 मास्क का फिल्टर मटेरियल सिर्फ कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से बचाव में ही उपयोगी नहीं है, बल्कि यह हवा में मौजूद कई तरह के धूल और सूक्ष्म कणों को रोकने की क्षमता भी रखता है. खासकर धूल भरे इलाके में काम करने या जाने वाले लोग इसी वजह से N95 मास्क का इस्तेमाल करते हैं. यहीं से एक विचार ने जन्म लिया क्यों न N95 मास्क के फिल्टर कपड़े को ही एयर फिल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए.

आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के प्रोफेसर ने इसी समस्या को एक तकनीकी चुनौती के तौर पर देखा. सवाल था कि एक तकनीकी संस्थान होने के नाते इस बेकार हो रहे फिल्टर मटेरियल का दोबारा इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है.

प्रोफेसर ने बताया कि कोरोना का दौर था. हर तरफ संक्रमण का खतरा था और N95 मास्क लोगों की सुरक्षा का अहम हिस्सा बन चुका था. लेकिन इसी दौरान सामने एक दूसरी समस्या भी आई. इस्तेमाल के बाद बड़ी संख्या में N95 मास्क डिस्कार्ड यानी कचरे में फेंके जा रहे थे.

आईआईटी (आईएसएम) के प्रोफेसर का दावा है कि प्रयोग के दौरान कृत्रिम धूल के बीच इस उपकरण की कार्यक्षमता जांची गई और परिणाम उत्साहजनक रहे. खनन, हाईवे, निर्माण और धूल भरे इलाकों में बंद कमरों की हवा में मौजूद धूल के कणों को कम करने के लिए यह तकनीक उपयोगी हो सकती है. इस तकनीक को भारत में पेटेंट भी मिल चुका है.

करीब 1500 रुपये की लागत में तैयार प्रोटोटाइप में सक्शन फैन और फिल्टर कपड़े का इस्तेमाल किया गया है. खास बात यह है कि इसमें पुराने N95 मास्क के फिल्टर कपड़े को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है. फिल्टर को निकालकर साफ करने और फिर इस्तेमाल करने की सुविधा भी रखी गई है. आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के फ्यूल, मिनरल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रो. पंकज कुमार जैन और प्रो. केशवन रवी ने मिलकर बेकार N95 मास्क के फिल्टर कपड़े से यह उपकरण तैयार किया है.

संस्थान के शोधकर्ताओं ने सोचा कि जिस N95 मास्क का फिल्टर कपड़ा हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों को रोक सकता है, उसका इस्तेमाल कमरे की हवा को साफ करने में क्यों न किया जाए. इसी सोच से तैयार हुआ एम्बिएंट एयर क्लीनर.

डिवाइस में फिल्टर फ्रेम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसे आसानी से निकाला और दोबारा लगाया जा सके. इसके लिए जटिल व्यवस्था की जगह साधारण पुश-फिट और क्लिप आधारित व्यवस्था का इस्तेमाल किया गया है.

यानी अगर कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद फिल्टर गंदा हो जाता है, तो पूरे उपकरण को बदलने की जरूरत नहीं है. फिल्टर को निकालकर साफ किया जा सकता है और फिर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है. यही वजह है कि उपकरण को कम लागत, आसान रखरखाव और दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले फिल्टर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

सिर्फ पुराने मास्क ही नहीं, अन्य विकल्प भी

फिल्टर के लिए सिर्फ पुराने N95 मास्क का कपड़ा ही जरूरी नहीं है. वैज्ञानिकों के मुताबिक बाजार में उपलब्ध N95 फिल्टर कपड़े का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा ऐसी फिल्टर सामग्री भी इस्तेमाल की जा सकती है, जो हवा में मौजूद धूल और सूक्ष्म कणों को रोकने में सक्षम हो. पेटेंट दस्तावेज में N95 के साथ N99 और N100 जैसी फिल्टर सामग्री के इस्तेमाल की संभावना भी बताई गई है.

काम करते शोधकर्ता (ETV Bharat)

पुराने N95 मास्क के इस्तेमाल के लिए वैज्ञानिकों ने उसकी स्वच्छता और डिसइन्फेक्शन का भी ध्यान रखा है. इस्तेमाल किए गए मास्क से फिल्टर मटेरियल निकालने से पहले उसे करीब 60 से 80 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में 30 से 60 मिनट तक डिसइन्फेक्ट किया जाता है. इसके बाद इसे करीब 50 से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुखाया जाता है. इसके बाद फिल्टर मटेरियल को उपकरण में इस्तेमाल किया जा सकता है. इस तरह तकनीक सिर्फ हवा को फिल्टर करने तक सीमित नहीं है, बल्कि कोरोना काल में पैदा हुए मास्क वेस्ट को दोबारा उपयोग में लाने की कोशिश भी है.

कहां सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है

अब सवाल है कि यह उपकरण कहां ज्यादा उपयोगी हो सकता है? प्रोफेसरों के मुताबिक ऐसे इलाके जहां हवा में धूल की मात्रा ज्यादा है, वहां इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. खासकर खनन क्षेत्र, ओपनकास्ट माइंस, ब्लास्टिंग वाले इलाके, डंपर और भारी वाहनों की आवाजाही वाले क्षेत्र, निर्माण स्थल और हाईवे के आसपास के इलाके इसके संभावित उपयोग क्षेत्र हैं.

काम करते शोधकर्ता (ETV Bharat)

धनबाद जैसे कोयला क्षेत्र में इसकी उपयोगिता इसलिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि यहां कई इलाकों में खनन गतिविधियों के कारण हवा में धूल की समस्या रहती है. ओपनकास्ट खदानों में खुदाई, ब्लास्टिंग, कोयला परिवहन और डंपरों की आवाजाही के दौरान धूल उड़ती है. इसका असर आसपास के क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है. ऐसे में जिन घरों या कमरों में बाहर से धूल ज्यादा आती है, वहां इस तरह के एयर क्लीनर का इस्तेमाल किया जा सकता है.

प्रोफेसरों ने धनबाद के अलग-अलग इलाकों के संदर्भ में भी इस समस्या को देखा है. खनन गतिविधियों वाले क्षेत्रों में धूल की मात्रा सामान्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा महसूस की जाती है.

सिर्फ धनबाद तक सीमित नहीं

लेकिन इस उपकरण की उपयोगिता सिर्फ धनबाद या कोयला क्षेत्र तक सीमित नहीं है. प्रो. कौशल रवि के मुताबिक ऐसे कई शहर और औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहां हवा में सूक्ष्म धूल कण मौजूद रहते हैं. हैदराबाद और भिलाई जैसे औद्योगिक क्षेत्रों से लेकर बड़े शहरों तक, जहां सड़क यातायात, निर्माण और दूसरी गतिविधियों के कारण हवा में सूक्ष्म कण मौजूद रहते हैं, वहां भी इस तरह की तकनीक के इस्तेमाल की संभावना है. यानी इसका उद्देश्य किसी एक जगह के प्रदूषण को खत्म करना नहीं, बल्कि ऐसे बंद कमरों में धूल के कणों को कम करना है जहां बाहर की हवा के साथ धूल अंदर पहुंचती है.

कीमत कम रखने का खास ध्यान

इस उपकरण में एयर क्वालिटी मीटर को जानबूझकर शामिल नहीं किया गया है. इसकी वजह है इसकी कीमत को कम रखना. अगर उपकरण में अलग से प्रदूषण मापने वाला मीटर लगाया जाता, तो इसकी लागत बढ़ जाती. वैज्ञानिकों का विचार है कि जिस व्यक्ति को अपने इलाके में धूल की समस्या महसूस होती है, वह इस उपकरण को कमरे में इस्तेमाल कर सकता है.

डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूल मिनरल्स एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग (ETV Bharat)

प्रयोग के दौरान इसे करीब आधे घंटे से एक घंटे या जरूरत के अनुसार कुछ समय तक चलाकर कमरे में मौजूद धूल के स्तर में कमी का परीक्षण किया गया. सक्शन फैन को इस तरह चुना गया है कि उपकरण लगातार चलने के दौरान बहुत ज्यादा शोर न करे.

हालांकि वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि यह उपकरण किसी कमरे को पूरी तरह प्रदूषण-मुक्त करने का दावा नहीं करता. इसका उद्देश्य हवा में मौजूद धूल और सूक्ष्म कणों को फिल्टर करना है.

लागत और बड़े पैमाने पर उत्पादन की उम्मीद

आईआईटी (आईएसएम) में तैयार किए गए प्रोटोटाइप की लागत करीब 1500 रुपये के आसपास आई है. चूंकि यह अभी प्रोटोटाइप स्तर पर तैयार किया गया है, इसलिए प्रयोग के दौरान इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमत बाजार में बड़े पैमाने पर तैयार होने वाले उत्पाद से ज्यादा हो सकती है. प्रोफेसरों का कहना है कि अगर इसे भविष्य में बड़े पैमाने पर बनाया जाता है तो इसकी लागत को और कम करने की कोशिश की जाएगी. यानी लक्ष्य सिर्फ तकनीक विकसित करना नहीं है, बल्कि इसे इतना सस्ता बनाना है कि आम लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकें.

सर्कुलर इकोनॉमी का सुंदर उदाहरण

इस तकनीक की एक और खासियत है सर्कुलर इकोनॉमी. जिस N95 मास्क को एक समय इस्तेमाल के बाद कचरे में फेंक दिया जाता था, उसके फिल्टर मटेरियल को एयर क्लीनर के फिल्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. फिल्टर गंदा होने पर उसे निकालकर साफ किया जा सकता है और दोबारा लगाया जा सकता है. जरूरत के मुताबिक नया फिल्टर कपड़ा भी लगाया जा सकता है. इससे एक तरफ मास्क वेस्ट का दोबारा इस्तेमाल होता है, वहीं दूसरी तरफ कम लागत में एयर फिल्ट्रेशन की व्यवस्था तैयार होती है.

पेटेंट भी मिल चुका है

आईआईटी (आईएसएम) की इस तकनीक को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से पेटेंट भी मिल चुका है. पेटेंट नंबर 508409 है, जबकि आवेदन संख्या 202131012695 है. पेटेंट के लिए आवेदन 24 मई 2021 को किया गया था और इसकी अवधि 20 वर्ष है. पेटेंट दस्तावेज में उपकरण के साथ-साथ इसके फिल्टर फ्रेम, सक्शन फैन, फिल्टर सामग्री को लगाने की व्यवस्था और पुराने N95 मास्क के फिल्टर मटेरियल को दोबारा उपयोग करने की प्रक्रिया को शामिल किया गया है. यानी कोरोना काल में सामने आई एक समस्या से शुरू हुआ विचार अब पेटेंट तक पहुंच चुका है.

भविष्य की राह

एक तरफ कोरोना काल की यादें और दूसरी तरफ उसी दौर में पैदा हुआ मास्क का कचरा. आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के प्रोफेसरों ने इसी कचरे को एक उपयोगी संसाधन में बदलने की कोशिश की है.

बेकार N95 मास्क के फिल्टर कपड़े से बना एयर क्लीनर, करीब 1500 रुपये का प्रोटोटाइप, आसान रखरखाव और दोबारा इस्तेमाल होने वाला फिल्टर—इन खूबियों के साथ तैयार की गई यह तकनीक खास तौर पर उन इलाकों के लिए उपयोगी हो सकती है जहां खनन, निर्माण, यातायात या दूसरी गतिविधियों के कारण धूल की समस्या ज्यादा है.

फिलहाल यह तकनीक प्रोटोटाइप स्तर पर है और इसे बाजार में उतारा नहीं गया है. लेकिन वैज्ञानिकों का लक्ष्य स्पष्ट है—कम लागत में ऐसा उपकरण तैयार करना, जिसे आम लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकें और जरूरत पड़ने पर उसका फिल्टर भी खुद बदल या साफ कर सकें.

कोरोना काल में फेंका जाने वाला N95 मास्क अब हवा को साफ करने के काम आ सकता है आईआईटी (आईएसएम) धनबाद का यह प्रयोग इसी सोच को तकनीक में बदलने की कोशिश है.

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