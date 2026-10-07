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SPECIAL: जमीन के नीचे छिपी ऊर्जा की तलाश में IIT-ISM, जियोलॉजिक हाइड्रोजन पर विशेषज्ञों का बड़ा रिसर्च मिशन

धनबाद: जरा सोचिए जिस जमीन पर हम खड़े हैं, उसके कई मीटर नीचे ऐसी ऊर्जा छिपी हो, जो आने वाले समय में देश की तेल और गैस पर निर्भरता को कम करने में मदद कर सकती है. एक ऐसी गैस, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के भीतर प्राकृतिक भू-रासायनिक प्रक्रियाओं के जरिए बन सकती है. नाम है- जियोलॉजिक हाइड्रोजन . दुनिया के कई हिस्सों में अब इस प्राकृतिक हाइड्रोजन की तलाश तेज हो चुकी है.

जियोलॉजिक हाइड्रोजन के लिए भी इन तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन हाइड्रोजन तेल और गैस से अलग है. यह बेहद हल्का अणु है और तेजी से फैल सकता है, इसलिए इसे जमीन के नीचे से निकालकर सुरक्षित तरीके से सतह तक लाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है.

यहीं पर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की भूमिका सामने आती है. तेल और गैस उद्योग में सालों से जमीन के नीचे मौजूद जलाशयों की पहचान, कुओं की योजना, तरल और गैस के प्रवाह, उत्पादन क्षमता और जलाशय के व्यवहार का अध्ययन किया जाता रहा है.

पहले तकनीकी रूप से यह देखना होगा कि हाइड्रोजन किस मात्रा में मौजूद है, उसका संचयन किस तरह हुआ है और क्या वहां से उसे निकाला जा सकता है. इसके बाद आर्थिक व्यवहार्यता देखी जाएगी यदि तकनीकी और आर्थिक दोनों पहलू अनुकूल होते हैं, तभी आगे उत्पादन की दिशा में बढ़ा जा सकता है.

IIT (ISM) की टीम ने भारत के लौह अयस्क भंडारों में जियोलॉजिकल हाइड्रोजन की संभावनाओं पर शोध पत्र भी प्रकाशित किया है, लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि किसी क्षेत्र में हाइड्रोजन का संकेत मिल जाना यह साबित नहीं करता कि वहां व्यावसायिक मात्रा में हाइड्रोजन उपलब्ध है. इसके लिए आगे कई स्तरों पर जांच करनी होगी.

यदि इन सभी परिस्थितियों का सही मेल किसी क्षेत्र में मिलता है, तो वहां हाइड्रोजन की संभावना का अध्ययन आगे बढ़ाया जा सकता है. IIT (ISM) धनबाद की टीम पिछले 2 सालों से इस क्षेत्र में शोध कर रही है. टीम के अनुसार, भारत के कुछ हिस्सों में शुरुआती संकेत उत्साह बढ़ाने वाले हैं. राजमहल ट्रैप क्षेत्र, अहमदाबाद के आसपास के इलाके और राजस्थान के कुछ हिस्सों में जियोलॉजिक हाइड्रोजन की संभावनाओं को लेकर अध्ययन किया जा रहा है.

जियोलॉजिक हाइड्रोजन की संभावनाओं को समझने में चट्टानों की प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है. लौह-समृद्ध चट्टानें, बेसाल्ट जैसी आग्नेय चट्टानें और उनमें होने वाली कुछ विशेष रासायनिक प्रक्रियाएं हाइड्रोजन निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं. इसके अलावा कुछ भारी खनिज और ताजे पानी की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण हो सकती है.

किस क्षेत्र में कौन-सी चट्टान है, कहां चट्टानों में बदलाव हो रहा है, कहां पानी की मौजूदगी या उसका संपर्क है और कहां ऐसी भूगर्भीय परिस्थितियां हैं, जहां हाइड्रोजन बनने की संभावना हो सकती है. इन तमाम संकेतों को एक साथ जोड़कर संभावित क्षेत्र की पहचान की जाती है. इसके बाद ही आगे की जांच और ड्रिलिंग की योजना बनाई जा सकती है. इससे न सिर्फ खर्च कम करने में मदद मिल सकती है, बल्कि गलत जगह ड्रिलिंग के जोखिम को भी कम किया जा सकता है.

इन आंकड़ों का विस्तृत प्रसंस्करण और विश्लेषण करने के बाद जमीन के नीचे मौजूद चट्टानों और उनकी विशेषताओं को समझने की कोशिश की जाती है. इसके बाद भूगर्भीय मॉडल तैयार किया जाता है और देखा जाता है कि हाइड्रोजन बनने तथा उसके जमा होने के लिए जरूरी परिस्थितियां वहां मौजूद हैं या नहीं यानी वैज्ञानिक हर जगह सीधे ड्रिलिंग करने के बजाय पहले जमीन के नीचे का एक वैज्ञानिक नक्शा तैयार करना चाहते हैं.

एप्लाइड जियोफिजिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर सौरभ दत्ता गुप्ता ने बताया कि जियोलॉजिक हाइड्रोजन की खोज में भू-भौतिकीय तकनीक बेहद महत्वपूर्ण है. इसके लिए Seismic, Gravity, Magnetic, Resistivity और Radiometric जैसी अलग-अलग तकनीकों से जमीन के नीचे के आंकड़े जुटाए जा सकते हैं.

कुछ खास प्रकार की चट्टानों, खनिजों, पानी, तापमान और भूगर्भीय परिस्थितियों के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाएं हाइड्रोजन के निर्माण में भूमिका निभा सकती हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को समझना आसान नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों को जमीन के ऊपर खड़े होकर यह पता लगाना है कि कई मीटर नीचे आखिर हो क्या रहा है और यहीं से शुरू होती है भूभौतिकी यानी Geophysics की भूमिका.

जियोलॉजिक हाइड्रोजन को लेकर दुनिया में उत्सुकता लगातार बढ़ रही है. ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने के लिए पानी को अलग करने और हाइड्रोजन निकालने में ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन जियोलॉजिक हाइड्रोजन को लेकर वैज्ञानिकों की दिलचस्पी इसलिए है, क्योंकि यह धरती के भीतर प्राकृतिक प्रक्रियाओं के जरिए बन सकता है.

भारत के राजमहल क्षेत्र से लेकर अहमदाबाद और राजस्थान तक कुछ इलाकों में शुरुआती संकेत भी मिले हैं, तो आखिर जमीन के नीचे हाइड्रोजन बनता कैसे है? वैज्ञानिक बिना बड़े पैमाने पर ड्रिलिंग किए इसकी मौजूदगी का अंदाजा कैसे लगा रहे हैं? क्या भारत में ऐसे बड़े भंडार मौजूद हैं, जो भविष्य में ऊर्जा का नया स्रोत बन सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल- क्या जमीन के नीचे मौजूद यह प्राकृतिक हाइड्रोजन वास्तव में भारत की ऊर्जा तस्वीर बदल सकता है? इन्हीं सवालों की पड़ताल करती ईटीवी भारत की यह खास रिपोर्ट.

संस्थान के विशेषज्ञ भू-भौतिकीय तकनीकों से जमीन के नीचे की संरचना को समझ रहे हैं. पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की मदद से संभावित हाइड्रोजन भंडार और उसके उत्पादन की संभावना का आकलन किया जा रहा है और अब शोध का अगला कदम है, ऐसी तकनीक विकसित करना, जिससे हाइड्रोजन उत्पादन की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जा सके.

सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जमीन के नीचे हाइड्रोजन है या नहीं. असली सवाल यह है कि कहां है? कितनी मात्रा में है, किस चट्टान में जमा है और क्या उसे आर्थिक रूप से जमीन से बाहर निकाला जा सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने में जुटा है IIT (ISM) धनबाद.

असिस्टेंट प्रोफेसर, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, IIT (ISM) के राज किरण कहना है कि यदि जियोलॉजिक हाइड्रोजन जमीन के नीचे बनता है, तो उसे सतह तक लाने में कई ऐसी चुनौतियां होगी, जिनका सामना तेल और गैस उद्योग में भी किया जाता है. किस जगह कुआं बनाया जाए, कितनी गहराई तक ड्रिलिंग की जाए, जमीन के नीचे द्रव और गैस का प्रवाह किस तरह हो रहा है और उत्पादन को किस तरह बढ़ाया जाए. इन सभी पहलुओं में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. हाइड्रोजन का अणु बहुत हल्का और अत्यधिक फैलने वाला है, इसलिए इसके लिए कुछ अतिरिक्त तकनीकी चुनौतियां भी होगी.

भूकंपीय आंकड़ों से संभावित गैस जलाशय की पहचान संभव

अब सवाल है कि यदि किसी जगह हाइड्रोजन मिल भी जाए तो उसकी मात्रा का पता कैसे चलेगा? इसके लिए वैज्ञानिक अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं. भूकंपीय आंकड़ों से संभावित गैस जलाशय की पहचान की जा सकती है. सतह से हाइड्रोजन के प्रवाह यानी Flux Concentration को मापा जा सकता है.

किसी क्षेत्र में कितनी मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद?

इन आंकड़ों और जलाशय की संरचना को एक साथ जोड़कर यह अनुमान लगाने की कोशिश की जा सकती है कि किसी क्षेत्र में कितनी मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद हो सकता है. जलाशय मॉडलिंग यहां बहुत महत्वपूर्ण होगी. हमें यह समझना होगा कि किसी क्षेत्र में कितना हाइड्रोजन मौजूद है, एक कुएं से कितना उत्पादन संभव है और किसी क्षेत्र में कितने कुओं की जरूरत होगी. इसी आधार पर उत्पादन की लागत और उसकी आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन किया जा सकेगा.

अब कहानी का अहम मोड़

इस शोध को जमीन से प्रयोगशाला और प्रयोगशाला से संभावित उत्पादन तक ले जाने के लिए IIT (ISM) धनबाद ने उद्योग और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता को भी साथ जोड़ा है. 3 अक्टूबर 2026 को IIT (ISM) धनबाद ने भारतीय कंपनी ACME Cleantech Solutions और फ्रांस की HYREV के साथ जियोलॉजिक हाइड्रोजन पर त्रिपक्षीय समझौता किया. यह समझौता शुरुआती तौर पर 24 महीने के लिए है. समझौते का मकसद सिर्फ हाइड्रोजन की खोज करना नहीं, बल्कि उसकी संभावनाओं के आकलन से लेकर उत्पादन को बेहतर बनाने वाली तकनीक विकसित करना भी है.

हाइड्रोजन उत्पादन बढ़ाने के लिए Catalyst

इस समझौते के तहत मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों पर काम होगा. पहला हाइड्रोजन पोटेंशियल का आकलन. दूसरा चट्टानों में होने वाले बदलाव और उनके खनिजीय गुणों का अध्ययन और तीसरा हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपयुक्त Catalyst यानी उत्प्रेरक का विकास.

ACME रिसर्च के लिए चट्टानों के नमूने और वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएगा. IIT (ISM) अपनी भूभौतिकीय, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, प्राकृतिक हाइड्रोजन और जलाशय मॉडलिंग से जुड़ी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करेगा. वहीं फ्रांस की HYREV अंतरराष्ट्रीय अनुभव और जियोलॉजिक हाइड्रोजन से जुड़े मामलों के अध्ययन को इस परियोजना से जोड़ने में सहयोग करेगी.

तेल और गैस में इस्तेमाल होने वाली तकनीक

इस परियोजना में हम यह देखेंगे कि जमीन के नीचे मौजूद हाइड्रोजन को किस तरह बेहतर तरीके से समझा जाए. इसके साथ यह भी देखना होगा कि अगर उत्पादन की प्रक्रिया को तेज करना हो, तो किस तरह की परिस्थितियां और किस प्रकार के उत्प्रेरक की जरूरत होगी. तेल और गैस में इस्तेमाल होने वाली कई तकनीकों को हाइड्रोजन के लिए अनुकूलित किया जा सकता है.

इस परियोजना का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है- Catalyst Development

प्राकृतिक परिस्थितियों में हाइड्रोजन बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो सकती है. यदि किसी उपयुक्त उत्प्रेरक की मदद से इस रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज किया जा सके, तो हाइड्रोजन उत्पादन की संभावना बढ़ सकती है. यही वजह है कि IIT (ISM), ACME और HYREV का शोध केवल खोज तक सीमित नहीं रहेगा. इसमें उत्पादन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर भी काम किया जाएगा.

यदि प्राकृतिक प्रतिक्रिया को तेज करना है, तो उसके लिए एक उपयुक्त उत्प्रेरक की आवश्यकता हो सकती है. इस परियोजना में इसी तरह की संभावनाओं पर काम किया जाएगा. यह देखा जाएगा कि सतह पर या जमीन के नीचे नियंत्रित परिस्थितियों में हाइड्रोजन उत्पादन को किस तरह बढ़ाया जा सकता है.

तेल और गेस कनेक्शन (OIL & GAS CONNECTION)

इस शोध की एक खास बात यह भी है कि इसके लिए भारत को पूरी तरह नया ढांचा तैयार करने की जरूरत शायद न पड़े. तेल और गैस उद्योग में मौजूद कई तकनीक और बुनियादी ढांचा जियोलॉजिक हाइड्रोजन की खोज और उत्पादन में काम आ सकता है, हालांकि हाइड्रोजन की प्रकृति को देखते हुए मौजूदा तकनीकों में कुछ बदलाव और अनुकूलन जरूरी होगा यानी दशकों से तेल और गैस की खोज में विकसित तकनीकी अनुभव अब एक नए ऊर्जा स्रोत की तलाश में इस्तेमाल हो सकता है.

हम जो तकनीक तेल और गैस में इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कई तकनीक जियोलॉजिक हाइड्रोजन के लिए भी उपयोगी हो सकती हैं. Seismic Data, भूगर्भीय आंकड़ें, जलाशय मॉडलिंग और उत्पादन से जुड़े अध्ययन को एक साथ जोड़कर संभावित क्षेत्रों की पहचान और उत्पादन की योजना बनाई जा सकती है.

वैश्विक उदाहरण (GLOBAL EXAMPLES)

दुनिया के कुछ हिस्सों में प्राकृतिक हाइड्रोजन को लेकर पहले से काम हो रहा है. माली इसका एक उदाहरण है, जहां लंबे समय से प्राकृतिक हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया में भी संभावित जियोलॉजिक हाइड्रोजन जलाशयों की जांच और परीक्षण किए जा रहे हैं. इन अंतरराष्ट्रीय अनुभवों को समझना भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है.

इसी वजह से IIT (ISM) ने फ्रांस की HYREV को इस शोध सहयोग में जोड़ा है, ताकि अलग-अलग देशों में सामने आए अनुभवों और चुनौतीपूर्ण भूगर्भीय परिस्थितियों से जुड़े अध्ययन को भारतीय शोध के साथ जोड़ा जा सके.

भारत में संभावना (INDIA POTENTIAL)

हिंदुस्तान के लिए इस शोध का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि देश की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं, यदि भारत में बड़े और आर्थिक रूप से व्यवहार्य जियोलॉजिक हाइड्रोजन भंडार मिलते हैं, तो यह भविष्य के ऊर्जा स्रोतों में एक नया विकल्प बन सकता है, लेकिन वैज्ञानिक भी यह साफ कर रहे हैं कि अभी इसे अंतिम निष्कर्ष के तौर पर नहीं देखा जा सकता. हाइड्रोजन का संकेत मिलना पहला चरण है. उसकी मात्रा, गुणवत्ता, संचयन, उत्पादन दर, सुरक्षा और लागत इन सभी सवालों का जवाब मिलना बाकी है.

प्रोफेसर के मुताबिक, उद्देश्य सिर्फ किसी एक क्षेत्र में हाइड्रोजन तलाशना नहीं है. एक ऐसा सामान्य मॉडल और एल्गोरिदम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आगे भारत के अलग-अलग हिस्सों में और जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों में भी किया जा सके.

पायलट प्रोजेक्ट (PILOT PROJECT)

IIT (ISM) की योजना आगे संभावित क्षेत्र की पहचान के बाद पायलट संयंत्र की दिशा में भी बढ़ने की है. इससे यह जांचा जा सकेगा कि शोध और मॉडल से मिले परिणाम वास्तविक परिस्थितियों में कितने प्रभावी हैं. अगर पायलट स्तर पर तकनीक सफल होती है तो भविष्य में बड़े पैमाने पर उत्पादन की दिशा में बढ़ने का रास्ता खुल सकता है, लेकिन इसके लिए तकनीकी व्यवहार्यता के साथ-साथ आर्थिक व्यवहार्यता भी साबित करनी होगी.

जमीन के नीचे छिपे हाइड्रोजन की तलाश अभी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन IIT (ISM) धनबाद का प्रयास इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां हाइड्रोजन की खोज को केवल भूगर्भीय अध्ययन तक सीमित नहीं रखा गया है.

भू-भौतिकीय तकनीकों से संभावित क्षेत्र की पहचान

चट्टानों और खनिजों के अध्ययन से हाइड्रोजन बनने की परिस्थितियों की पहचान और उत्प्रेरक तकनीक से उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर बनाने की कोशिश है. इन सभी को एक साथ जोड़कर एक ऐसी तकनीक विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो भविष्य में भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.

यदि शोध सफल होता है और भारत में आर्थिक रूप से व्यवहार्य जियोलॉजिक हाइड्रोजन भंडार की पहचान होती है, तो संभव है कि आगामी सालों में ऊर्जा की कहानी सिर्फ तेल, गैस और पारंपरिक ईंधन तक सीमित न रहे, क्योंकि जिस ऊर्जा की तलाश वैज्ञानिक जमीन के नीचे कर रहे हैं, संभव है कि भविष्य की एक बड़ी ऊर्जा उसी जमीन के नीचे पहले से मौजूद हो.

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