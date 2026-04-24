ETV Bharat / bharat

देश को मिलेगी प्लास्टिक से मुक्ति, इसके कचरे बनेगा क्लीन ईंधन, LPG और वाहनों में कर सकेंगे इस्तेमाल

IIT (ISM) धनबाद ने एक अनोखी प्लाज्मा तकनीक विकसित की है. इससे प्लास्टिक कचरे से पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

INVENTION IIT ISM DHNABAD
डिजाइन इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 24, 2026 at 6:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: देश में प्लास्टिक कचरे की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. शहरों, गांवों, नदियों और नालों में फैला यह कचरा पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन चुका है. वहीं, वैश्विक स्तर पर ईंधन की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है, खासकर मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसी चीजों पर असर पड़ने की आशंका है.

इन दोनों चुनौतियों का समाधान अब धनबाद के IIT (ISM) के वैज्ञानिकों ने विकसित की गई एक नई तकनीक से निकलता दिख रहा है. इस तकनीक से प्लास्टिक कचरे को सीधे क्लीन फ्यूल हाइड्रोजन में बदला जा सकता है.

देश को मिलेगी प्लास्टिक से मुक्ति (ETV Bharat)

प्लाज्मा रिएक्टर तकनीक, क्या है खासियत?

IIT (ISM) के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों ने प्लाज्मा रिएक्टर आधारित तकनीक तैयार की है. इसकी अगुवाई विभाग के एचओडी प्रोफेसर डॉ. एजाज अहमद ने की है. टीम में डॉ. इंद्रमोहन और डॉ. शिव शंकर प्रसाद प्रमुख रूप से शामिल हैं. इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह प्लास्टिक कचरे को न सिर्फ नष्ट करती है, बल्कि उससे दो मूल्यवान उत्पाद भी तैयार करती है, पहला हाइड्रोजन गैस (क्लीन फ्यूल) और दूसरा कार्बन नैनोट्यूब्स (उच्च मूल्य वाला सामग्री). डॉ. इंद्रमोहन ने बताया कि यह तकनीक प्लास्टिक के साथ-साथ बायोमास (जैसे पराली) पर भी काम करती है, जिससे पर्यावरण को दोहरा लाभ मिलेगा.

INVENTION IIT ISM DHNABAD
क्या है इस तकनीक की प्रक्रिया (ETV Bharat)

वैज्ञानिकों के अनुसार, इस तकनीक को विकसित करने में करीब एक साल का समय लगा. लैब ट्रायल में नतीजे बेहद सफल रहे हैं. अब पेटेंट कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है.

ईंधन संकट में मजबूत विकल्प

डॉ. शिव शंकर प्रसाद ने कहा कि मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात घरेलू ईंधन (एलपीजी) और वाहन ईंधन (पेट्रोल-डीजल) दोनों पर असर डाल सकते हैं. ऐसे में यह तकनीक भविष्य के ईंधन संकट का मजबूत विकल्प साबित हो सकती है.

INVENTION IIT ISM DHNABAD
हाइड्रोजन का कैसे होगा इस्तेमाल (ETV Bharat)

आर्थिक फायदा भी बड़ा

इस प्रक्रिया से बनने वाले कार्बन नैनोट्यूब्स का बाजार मूल्य एक लाख रुपये प्रति किलो से भी ज्यादा है. इनका इस्तेमाल बुलेटप्रूफ जैकेट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंपोजिट मटेरियल आदि में होता है.

INVENTION IIT ISM DHNABAD
क्या होगा इस तकनीक का फायदा (ETV Bharat)

अगर यह तकनीक बड़े पैमाने पर लागू की गई, तो भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकता है. प्लास्टिक कचरे को “वेस्ट टू वेल्थ” में बदलने का यह मॉडल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का अनोखा उदाहरण बन सकता है. IIT (ISM) धनबाद के इस शोध से उम्मीद जगी है कि जल्द ही प्लास्टिक कचरा न सिर्फ समस्या बनेगा, बल्कि समाधान का हिस्सा बनेगा.

ये भी पढ़ें:

सस्ते ग्रीन हाइड्रोजन की ओर बढ़ता भारत, IIT ISM ने विकसित की मैटेरियल, 50 रुपए से भी कम होगी कीमत

IIT ISM का बड़ा इनोवेशन: कोल बेड मीथेन से बनाया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल, CNG का होगा सस्ता विकल्प

TAGGED:

IIT ISM DHNABAD
प्लास्टिक कचरे से बनेगा क्लीन ईंधन
IIT ISM में खोज
प्लास्टिक से मुक्ति का रास्ता
INVENTION IIT ISM DHNABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.