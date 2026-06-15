ब्रिटिशों का दिया 'सुरक्षा कवच', अब डिजिटल तकनीक के साथ बचाएगा खदान मजदूरों की जान
ब्रिटिशों द्वारा दिया गया हाइड्रोलिक पावर रूफ सपोर्ट माइनिंग में बहुत असरदार साबित हुआ. IIT-ISM धनबाद इसे अपग्रेड कर रहा है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : June 15, 2026 at 7:31 PM IST
धनबाद: कोयलांचल की पहचान सिर्फ कोयला उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खनन तकनीक और सुरक्षा के क्षेत्र में हुए नवाचारों में भी धनबाद अलग पहचान रखता है. आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ब्रिटिश शासनकाल की धरोहर होने के बावजूद आज भी अंडरग्राउंड माइंस में सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनी हुई है.
आईआईटी-आईएसएम धनबाद के मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग विभाग की लैब में ब्रिटिशों द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया हाइड्रोलिक पावर रूफ सपोर्ट आज भी सुरक्षित रखा गया है. यह उपकरण भूमिगत खदानों में रूफ फॉल जैसी घटनाओं को रोकने में अहम भूमिका निभाता है. खास बात यह है कि अब आईआईटी-आईएसएम इस ऐतिहासिक मशीन को आधुनिक डिजिटल तकनीक के साथ अपग्रेड करने की दिशा में काम कर रहा है, जिससे इसकी क्षमता और प्रभावशीलता पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी.
अंडरग्राउंड माइनिंग दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरे कार्यों में से एक है. जब भूमिगत खदानों से कोयला या अन्य खनिज निकाले जाते हैं, तो उस स्थान की छत यानी रूफ कमजोर हो जाती है. यदि समय पर उसे सहारा नहीं दिया जाए तो कभी भी रूफ फॉल हो सकता है, जिससे खदान में काम कर रहे श्रमिकों की जान खतरे में पड़ सकती है.
कहा जाता है अंडरग्राउंड माइंस का सुरक्षा कवच
इसी खतरे को कम करने के लिए हाइड्रोलिक पावर रूफ सपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है. यह उपकरण हाइड्रोलिक फ्लूड के दबाव से अपनी मजबूत केनोपी के माध्यम से खदान की छत को सहारा देता है और उसे गिरने से बचाता है. यही कारण है कि इसे अंडरग्राउंड माइंस का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है.
आईआईटी-आईएसएम के मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग विभाग की लैब में रखा यह उपकरण सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि खनन इतिहास की एक अमूल्य धरोहर है. ब्रिटिश शासनकाल में इसे आईएसएम को उपहार के रूप में दिया गया था. दशकों बीत जाने के बाद भी इसकी उपयोगिता खत्म नहीं हुई है और आज भी कोल तथा मेटल माइंस में इसी सिद्धांत पर आधारित रूफ सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. इस उपकरण की मजबूती और डिजाइन उस दौर की इंजीनियरिंग क्षमता को भी दर्शाती है, जिसने सीमित संसाधनों के बावजूद श्रमिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी.
हाइड्रोलिक फ्लूड के सिद्धांत पर काम करता है ये मशीन
आईआईटी-आईएसएम के मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अजीत कुमार बताते हैं कि यह हाइड्रोलिक पावर रूफ सपोर्ट पूरी तरह हाइड्रोलिक फ्लूड के सिद्धांत पर काम करता है. जैसे ही खदान में किसी हिस्से से कोयला निकाल लिया जाता है, वहां खाली जगह बन जाती है. उस खाली स्थान की छत को सहारा देने के लिए इस उपकरण को लगाया जाता है, जिससे ऊपर की चट्टानों का भार नियंत्रित रहता है और दुर्घटना की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है. डॉ. कुमार के अनुसार, जितने भी अंडरग्राउंड कोल और मेटल माइंस हैं, वहां रूफ को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है और यह उपकरण उसी सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा है.
नई पहचान देने में जुटा आईआईटी-आईएसएम
समय के साथ तकनीक बदल रही है और अब आईआईटी-आईएसएम इस ऐतिहासिक मशीन को नई पहचान देने की तैयारी में जुटा है. संस्थान इस उपकरण में आधुनिक वाल्व सिस्टम जोड़ने के साथ-साथ डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर इसे ऑटोमैटिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है.
नई तकनीक जुड़ने के बाद यह मशीन जरूरत के अनुसार स्वतः दबाव नियंत्रित कर सकेगी और खदान की स्थिति के अनुरूप बेहतर तरीके से रूफ को सपोर्ट दे पाएगी. इससे न केवल सुरक्षा का स्तर बढ़ेगा, बल्कि श्रमिकों के लिए काम करना भी अधिक सुरक्षित और आसान होगा.
विशेषज्ञों का मानना है कि आज जब माइनिंग सेक्टर में ऑटोमेशन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का तेजी से विस्तार हो रहा है, ऐसे समय में ब्रिटिश काल की इस मशीन को आधुनिक स्वरूप देना खनन सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है. यह पहल न केवल एक ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करेगी, बल्कि आने वाले समय में सुरक्षित और स्मार्ट माइनिंग के लिए भी नई राह खोलेगी.
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