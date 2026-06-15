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ब्रिटिशों का दिया 'सुरक्षा कवच', अब डिजिटल तकनीक के साथ बचाएगा खदान मजदूरों की जान

धनबाद: कोयलांचल की पहचान सिर्फ कोयला उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खनन तकनीक और सुरक्षा के क्षेत्र में हुए नवाचारों में भी धनबाद अलग पहचान रखता है. आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ब्रिटिश शासनकाल की धरोहर होने के बावजूद आज भी अंडरग्राउंड माइंस में सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनी हुई है.

आईआईटी-आईएसएम धनबाद के मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग विभाग की लैब में ब्रिटिशों द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया हाइड्रोलिक पावर रूफ सपोर्ट आज भी सुरक्षित रखा गया है. यह उपकरण भूमिगत खदानों में रूफ फॉल जैसी घटनाओं को रोकने में अहम भूमिका निभाता है. खास बात यह है कि अब आईआईटी-आईएसएम इस ऐतिहासिक मशीन को आधुनिक डिजिटल तकनीक के साथ अपग्रेड करने की दिशा में काम कर रहा है, जिससे इसकी क्षमता और प्रभावशीलता पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी.

हाइड्रोलिक पावर रूफ सपोर्ट ऐसे करता है काम (Etv Bharat)

अंडरग्राउंड माइनिंग दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरे कार्यों में से एक है. जब भूमिगत खदानों से कोयला या अन्य खनिज निकाले जाते हैं, तो उस स्थान की छत यानी रूफ कमजोर हो जाती है. यदि समय पर उसे सहारा नहीं दिया जाए तो कभी भी रूफ फॉल हो सकता है, जिससे खदान में काम कर रहे श्रमिकों की जान खतरे में पड़ सकती है.

कहा जाता है अंडरग्राउंड माइंस का सुरक्षा कवच

इसी खतरे को कम करने के लिए हाइड्रोलिक पावर रूफ सपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है. यह उपकरण हाइड्रोलिक फ्लूड के दबाव से अपनी मजबूत केनोपी के माध्यम से खदान की छत को सहारा देता है और उसे गिरने से बचाता है. यही कारण है कि इसे अंडरग्राउंड माइंस का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है.

हाइड्रोलिक पावर रूफ सपोर्ट के बारे में बताते प्रोफेसर (Etv Bharat)

आईआईटी-आईएसएम के मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग विभाग की लैब में रखा यह उपकरण सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि खनन इतिहास की एक अमूल्य धरोहर है. ब्रिटिश शासनकाल में इसे आईएसएम को उपहार के रूप में दिया गया था. दशकों बीत जाने के बाद भी इसकी उपयोगिता खत्म नहीं हुई है और आज भी कोल तथा मेटल माइंस में इसी सिद्धांत पर आधारित रूफ सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. इस उपकरण की मजबूती और डिजाइन उस दौर की इंजीनियरिंग क्षमता को भी दर्शाती है, जिसने सीमित संसाधनों के बावजूद श्रमिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी.