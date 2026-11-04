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क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में आईआईटी आईएसएम धनबाद की बड़ी छलांग, 51 पायदान ऊपर पहुंचा संस्थान

आईआईटी आईएसएम धनबाद. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: वैश्विक शैक्षणिक पटल पर आईआईटी आईएसएम धनबाद ने अपनी मजबूत होती पहचान का एक और प्रमाण दिया है. क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में संस्थान ने 51 पायदान की उल्लेखनीय बढ़त दर्ज करते हुए एशिया में 373वां स्थान हासिल किया है. पिछले वर्ष संस्थान 424वें स्थान पर था. इस उपलब्धि के साथ देश के सभी आईआईटी में इसे 12वां, जबकि भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में 86वां स्थान प्राप्त हुआ है.

संस्थान की रैंकिंग में आया यह सुधार शिक्षा की गुणवत्ता, शोध कार्यों, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक साझेदारी को विस्तार देने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है. इस वर्ष क्यूएस एशिया रैंकिंग में भारत के कुल 325 उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है. यह एशिया के शैक्षणिक क्षेत्र में भारतीय संस्थानों की बढ़ती भागीदारी को भी रेखांकित करता है.