क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में आईआईटी आईएसएम धनबाद की बड़ी छलांग, 51 पायदान ऊपर पहुंचा संस्थान
क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में आईआईटी आईएसएम धनबाद 51 पायदान ऊपर पहुंच गया है. रिपोर्ट-नरेंद्र निषाद
Published : November 4, 2026 at 6:55 PM IST
धनबाद: वैश्विक शैक्षणिक पटल पर आईआईटी आईएसएम धनबाद ने अपनी मजबूत होती पहचान का एक और प्रमाण दिया है. क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में संस्थान ने 51 पायदान की उल्लेखनीय बढ़त दर्ज करते हुए एशिया में 373वां स्थान हासिल किया है. पिछले वर्ष संस्थान 424वें स्थान पर था. इस उपलब्धि के साथ देश के सभी आईआईटी में इसे 12वां, जबकि भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में 86वां स्थान प्राप्त हुआ है.
संस्थान की रैंकिंग में आया यह सुधार शिक्षा की गुणवत्ता, शोध कार्यों, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक साझेदारी को विस्तार देने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है. इस वर्ष क्यूएस एशिया रैंकिंग में भारत के कुल 325 उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है. यह एशिया के शैक्षणिक क्षेत्र में भारतीय संस्थानों की बढ़ती भागीदारी को भी रेखांकित करता है.
IIT ISM के निदेशक ने जताई खुशी
इस उपलब्धि पर आईआईटी आईएसएम के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि रैंकिंग में 51 स्थानों का सुधार संस्थान के पूरे परिवार के सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल है. एशिया में 424वें से 373वें स्थान तक का सफर अकादमिक गुणवत्ता, उत्कृष्ट शोध, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उन्होंने इसका श्रेय शिक्षकों, विद्यार्थियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पूर्ववर्ती छात्रों और सहयोगियों के संयुक्त प्रयासों को दिया. साथ ही भविष्य में शोध और शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने और वैश्विक पहचान मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई.
IIT ISM का प्रदर्शन लगातार हो रहा बेहतर
गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में आईआईटी आईएसएम धनबाद का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है. इससे पहले जून 2026 में घोषित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में संस्थान ने अपने 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार वैश्विक रैंकिंग में जगह बनाई थी. उसे 701-710 के ग्लोबल रैंक बैंड में स्थान मिला था. इस सूची में भारत के 52 संस्थानों के बीच इसे 21वां और शामिल 13 आईआईटी में 11वां स्थान प्राप्त हुआ था.
विषयवार वैश्विक रैंकिंग में भी मनवाया लोहा
विषयवार वैश्विक रैंकिंग में भी संस्थान ने अपनी विशेषज्ञता का लोहा मनवाया है. क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसे देश में पहला और दुनिया में 21वां स्थान मिला था. वहीं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में संस्थान 151-175 के वैश्विक रैंक बैंड में शामिल हुआ. मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी पहली बार 501-575 रैंक बैंड में जगह बनाने में कामयाबी मिली.
लगातार मिल रही ये उपलब्धियां इस बात का संकेत हैं कि शताब्दी वर्ष पार कर चुका आईआईटी आईएसएम धनबाद अब वैश्विक स्तर पर अपनी अकादमिक और शोध क्षमता का विस्तार कर रहा है. शिक्षा, तकनीकी अनुसंधान और नवाचार के जरिए संस्थान न केवल अपनी अंतरराष्ट्रीय पहचान मजबूत कर रहा है, बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
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