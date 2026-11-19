Special: क्या है क्लेबसिएला निमोनिया बैक्टीरिया, जिसके लिए एंटीबायोटिक्स तलाश रहा IIT ISM धनबाद, जानें क्या है रिसर्च
IIT ISM धनबाद के एक प्रोफेसर को क्लेबसिएला न्यूमोनिया के खिलाफ एंटीबायोटिक्स पर रिसर्च के लिए अमेरिका से अनुदान मिला है. रिपोर्ट-नरेंद्र निषाद.
Published : November 19, 2026 at 6:43 AM IST
धनबाद: दुनिया के सामने आज स्वास्थ्य क्षेत्र की एक नई चुनौती जो तेजी से उभर रही है वह है - एंटीबायोटिक दवाओं का बेअसर होना. जिन दवाओं के सहारे कभी सामान्य बैक्टीरियल संक्रमण का इलाज आसानी से हो जाता था, अब कई बैक्टीरिया उनके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुके हैं. मेडिकल साइंस में इसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR कहा जाता है. चिंता की बात यह है कि निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन और ब्लड इंफेक्शन जैसी बीमारियों का इलाज भी मुश्किल होता जा रहा है.
इस वैश्विक चुनौती के बीच IIT (ISM) धनबाद के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी के प्रोफेसर नीलाद्रि पात्रा ने महत्वपूर्ण शोध की पहल की है. उनके शोध प्रोजेक्ट को अमेरिका के गेट्स फाउंडेशन से करीब 1 करोड़ 38 लाख रुपये का अनुदान मिला है.
इस शोध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक कम्प्यूटेशनल तकनीकों की मदद से खतरनाक क्लेबसिएला निमोनिया बैक्टीरिया के खिलाफ संभावित प्रभावी अणुओं की पहचान की जाएगी. आखिर यह शोध कैसे सुपरबग के खिलाफ लड़ाई में मददगार हो सकता है, इस बारे में प्रोफेसर नीलाद्रि पात्रा ने विस्तार से बात की है.
दुनिया के सामने AMR की चुनौती
प्रोफेसर नीलाद्रि पात्रा बताते हैं कि एंटीबायोटिक दवाओं की खोज ने चिकित्सा विज्ञान में क्रांतिकारी बदलाव लाया था. कभी जिन बैक्टीरियल संक्रमणों से मरीजों की जान चली जाती थी, उनका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से संभव हुआ. लेकिन समय के साथ बैक्टीरिया ने इन दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करनी शुरू कर दी है.
अब ई-कोलाई जैसे सामान्य बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रेन भी कई प्रचलित एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी पाए जा रहे हैं. यह समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इससे जूझ रही है. वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसे बैक्टीरिया से निपटने की है, जिन पर सामान्य दवाओं का असर कम हो रहा है.
क्लेबसिएला निमोनिया क्यों है खतरनाक?
नीलाद्रि पात्रा के शोध के केंद्र में क्लेबसिएला निमोनिया नाम का बैक्टीरिया है. यह कई तरह के गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है. खासकर निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, ब्लडस्ट्रीम इंफेक्शन और घावों में संक्रमण पैदा कर सकता है. इसकी कुछ किस्में कई महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो चुकी हैं.
भारत के अस्पतालों में NDM यानी न्यू दिल्ली मेटालो-बेटा-लैक्टामेज बनाने वाले बैक्टीरिया भी चिंता का विषय हैं. यह एक ऐसा एंजाइम है, जो कुछ महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक दवाओं को निष्क्रिय करने में सक्षम होता है. ऐसे बैक्टीरिया के संक्रमण का इलाज सामान्य संक्रमण की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है.
अस्पतालों में संक्रमण का ज्यादा खतरा
प्रोफेसर ने बताया कि अस्पतालों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का फैलना स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है. यहां नवजात शिशु, कैंसर के मरीज, बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार लोग पहले से ही कमजोर स्थिति में होते हैं. ऐसे मरीजों में रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का संक्रमण होने पर इलाज लंबा और महंगा हो सकता है.
कुछ मामलों में सामान्य एंटीबायोटिक काम नहीं करतीं और मरीज को दूसरी प्रभावी दवाओं की जरूरत पड़ती है. कई दवाएं इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती हैं, जिसके लिए अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ सकता है. इससे मरीज और उसके परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है.
बैक्टीरिया कैसे बच निकलता है?
अब सवाल यह है कि आखिर बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं को बेअसर कैसे कर देता है? इसके कई तरीके हैं. वे बताते हैं कि कुछ बैक्टीरिया अपने प्रोटीन के उस हिस्से में बदलाव कर लेते हैं, जहां एंटीबायोटिक दवा काम करती है. वहीं कुछ बैक्टीरिया के अंदर एफ्लक्स पंप नाम की विशेष व्यवस्था होती है.
यह पंप बैक्टीरिया के अंदर पहुंचने वाली एंटीबायोटिक को बाहर निकाल देता है. इससे बैक्टीरिया के भीतर दवा की मात्रा कम हो जाती है और दवा अपना पूरा असर नहीं दिखा पाती. IIT (ISM) धनबाद की रिसर्च इसी एफ्लक्स पंप को निशाना बनाने पर केंद्रित है.
AI और मशीन लर्निंग से होगी शोध में मदद
प्रोफेसर नीलाद्रि पात्रा बताते हैं कि इस शोध की सबसे खास बात इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल है. वैज्ञानिक मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स सिमुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से ऐसे अणुओं की पहचान करेंगे, जो बैक्टीरिया के एफ्लक्स पंप की गतिविधि को रोकने में संभावित रूप से मददगार हो सकते हैं.
इसके लिए लगभग दस लाख अणुओं की कम्प्यूटर आधारित स्क्रीनिंग करने की योजना है. शुरुआती स्तर पर जिन अणुओं के प्रभावी होने की संभावना दिखेगी, उन्हें आगे प्रयोगशाला में जांचा जाएगा. इस प्रक्रिया में बेंगलुरु की एक कंपनी भी सहयोग करेगी. इस तरह कम्प्यूटर आधारित अध्ययन और वास्तविक प्रयोगों को मिलाकर शोध को आगे बढ़ाया जाएगा.
क्या इस शोध से नई एंटीबायोटिक मिलेगी?
हालांकि, इस शोध से तत्काल नई एंटीबायोटिक दवा तैयार होने का दावा नहीं किया जा रहा है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, नई दवा विकसित करना एक लंबी प्रक्रिया है. किसी संभावित अणु की पहचान के बाद उसके प्रभाव और सुरक्षा की जांच करनी होती है.
इसके लिए प्रयोगशाला परीक्षण, पशु परीक्षण और फिर क्लिनिकल ट्रायल जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है. एक नई एंटीबायोटिक को विकसित करने में कई साल लग सकते हैं. IIT (ISM) धनबाद का यह शोध इस दिशा में संभावित अणुओं की पहचान और बैक्टीरिया के प्रतिरोधी तंत्र को समझने में योगदान देगा.
एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल भी बड़ी वजह
विशेषज्ञों के मुताबिक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ने के पीछे दवाओं का अनावश्यक और गलत इस्तेमाल भी एक बड़ी वजह है. बिना डॉक्टर की सलाह एंटीबायोटिक लेना, निर्धारित अवधि से पहले दवा बंद कर देना और वायरल बुखार जैसी बीमारियों में भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना समस्या को बढ़ा सकता है. कई बार मरीज थोड़ी राहत मिलने पर दवा बीच में ही छोड़ देते हैं. इसके अलावा बिना उचित जांच के एंटीबायोटिक शुरू कर देना भी चिंता का विषय है.
विशेषज्ञों का कहना है कि हर संक्रमण में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती. बैक्टीरिया की पहचान और दवा के प्रति उसकी संवेदनशीलता की जांच के बाद ही उचित इलाज तय करना चाहिए.
भारत में नियम हैं, लेकिन निगरानी जरूरी
भारत सरकार ने एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान भी तैयार किया है. इसमें स्वास्थ्य सहित कई मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है. लेकिन इतने बड़े देश में नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करना और उनकी निगरानी करना बड़ी चुनौती है.
दवा दुकानों पर बिना डॉक्टर की पर्ची एंटीबायोटिक की बिक्री रोकना, अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण और आम लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस लड़ाई में सरकार, अस्पताल, दवा कंपनियों, वैज्ञानिकों और आम लोगों को मिलकर काम करना होगा.
शोध के लिए मिले अनुदान का इस्तेमाल
IIT (ISM) धनबाद के इस शोध प्रोजेक्ट को अमेरिका के गेट्स फाउंडेशन से करीब 1 करोड़ 38 लाख रुपये का अनुदान मिला है. इस राशि का इस्तेमाल शोध के लिए विशेषज्ञ मानव संसाधन तैयार करने, पीएचडी और पोस्टडॉक्टोरल शोधकर्ताओं की नियुक्ति, आधुनिक कम्प्यूटेशनल संसाधन और जरूरी रसायनों की व्यवस्था में किया जाएगा. इससे संस्थान में आधुनिक तकनीकों के जरिए बैक्टीरिया के प्रतिरोधी तंत्र को समझने और संभावित दवा अणुओं की पहचान करने में मदद मिलेगी.
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की चुनौती से निपटना केवल नई दवा खोजने का मामला नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य से जुड़ा सवाल है. एक तरफ दवाओं का जिम्मेदारी से इस्तेमाल जरूरी है, तो दूसरी तरफ नई तकनीकों और वैज्ञानिक शोध में निवेश भी अहम है. IIT (ISM) धनबाद की यह पहल इसी वैश्विक चुनौती के खिलाफ वैज्ञानिक प्रयासों को नई दिशा दे सकती है.
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