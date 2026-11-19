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Special: क्या है क्लेबसिएला निमोनिया बैक्टीरिया, जिसके लिए एंटीबायोटिक्स तलाश रहा IIT ISM धनबाद, जानें क्या है रिसर्च

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

धनबाद: दुनिया के सामने आज स्वास्थ्य क्षेत्र की एक नई चुनौती जो तेजी से उभर रही है वह है - एंटीबायोटिक दवाओं का बेअसर होना. जिन दवाओं के सहारे कभी सामान्य बैक्टीरियल संक्रमण का इलाज आसानी से हो जाता था, अब कई बैक्टीरिया उनके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुके हैं. मेडिकल साइंस में इसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR कहा जाता है. चिंता की बात यह है कि निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन और ब्लड इंफेक्शन जैसी बीमारियों का इलाज भी मुश्किल होता जा रहा है.

इस वैश्विक चुनौती के बीच IIT (ISM) धनबाद के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी के प्रोफेसर नीलाद्रि पात्रा ने महत्वपूर्ण शोध की पहल की है. उनके शोध प्रोजेक्ट को अमेरिका के गेट्स फाउंडेशन से करीब 1 करोड़ 38 लाख रुपये का अनुदान मिला है.