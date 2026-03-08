Womens Day 2026: IIT-ISM की प्रोफेसर को अंतरराष्ट्रीय सम्मान, स्वच्छ और कुशल ऊर्जा तकनीक पर शोध ने दिलाई शोहरत
आईआईटी-आईएसएम धनबाद की प्रोफेसर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. उन्होंने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में अपने विचार साझा किए.
Published : March 8, 2026 at 6:03 AM IST
रिपोर्ट- नरेंद्र कुमार निषाद.
धनबादः आईआईटी आईएसएम धनबाद की प्रोफेसर मधुलिका गुप्ता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. उनका शोध कार्य दुनिया की प्रतिष्ठित संस्था Royal Society of Chemistry द्वारा International Women’s Day 2026 के अवसर पर जारी विशेष संग्रह में शामिल किया गया है. यह उपलब्धि न केवल उनके शोध की अहमियत को दर्शाती है, बल्कि आईआईटी आईएसएम में हो रहे वैज्ञानिक शोध की वैश्विक पहचान भी बताती है.
आईआईटी-आईएसएम धनबाद के केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी विभाग की सहायक प्रोफेसर मधुलिका गुप्ता के शोध को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ने इंटरनेशनल वूमेन्स डे 2026 के अवसर पर जारी विशेष संग्रह में स्थान दिया है. यह विशेष संग्रह उन शोध कार्यों को समर्पित है जिनका नेतृत्व महिला वैज्ञानिकों ने किया है और जिनका विज्ञान की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान रहा है.
प्रोफेसर मधुलिका गुप्ता का यह शोध स्वच्छ और अधिक कुशल ऊर्जा तकनीक के विकास से जुड़ा है. मधुलिका गुप्ता से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. इस सम्मान और उपलब्धि पर प्रोफेसर मधुलिका गुप्ता ने खुशी जताते हुए कहा कि महिला वैज्ञानिकों के नेतृत्व में किए गए शोध को वैश्विक पहचान मिलना गर्व की बात है. शोध को लेकर उन्होंने बताया कि एक नए प्रकार के मटेरियल हाई एंट्रॉपी पेरोव्स्काइट ऑक्साइड को डिजाइन कर उसकी क्षमता का परीक्षण किया है.
प्रोफेसर ने कहा कि यह मटेरियल सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल यानी SOFC में कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल ऐसी तकनीक है जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे बिजली में बदलती है और इसे पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत माना जाता है.
अपने शोध में प्रोफेसर मधुलिका गुप्ता ने कंप्यूटर सिमुलेशन और प्रयोगशाला परीक्षणों के माध्यम से इस मटेरियल की कार्यक्षमता का अध्ययन किया. अध्ययन में पाया गया कि यह मटेरियल ऑक्सीजन आयनों के परिवहन को तेज करता है. इसकी सतह अधिक स्थिर रहती है और यह पारंपरिक मटेरियल की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है.
सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल (SOFC) में कैथोड के रूप में उपयोग होने वाले मटेरियल के सामने कुछ चुनौतियाँ होती हैं. इनकी सतह की स्थिरता और इलेक्ट्रोकैटलिटिक क्षमता को बेहतर बनाने की जरूरत होती है ताकि यह ऊर्जा उत्पादन में ज्यादा प्रभावी हो सके. इसी समस्या को हल करने के लिए शोध में हाई-एंट्रॉपी मटेरियल (High Entropy Materials) के सिद्धांत का उपयोग किया गया है. हाई-एंट्रॉपी मटेरियल में कई अलग-अलग तत्वों को लगभग बराबर मात्रा में मिलाया जाता है. इससे मटेरियल की संरचना अधिक स्थिर हो जाती है और उसकी कार्यक्षमता बढ़ सकती है.
हाई-एंट्रॉपी मटेरियल क्या होते हैं?
हाई-एंट्रॉपी मटेरियल की अवधारणा वर्ष 2004 में वैज्ञानिकों कैंटर और येह द्वारा प्रस्तुत की गई थी. इन मटेरियल की खासियत यह है कि इनमें कई मुख्य तत्व एक साथ मिलकर एक नई स्थिर संरचना बनाते हैं. ऐसे मटेरियल में कार्बाइड, नाइट्राइट, बोरोइड
सिलिसाइड जैसे कई प्रकार के यौगिक बनाए गए हैं, जिनमें मूल मटेरियल की तुलना में बेहतर गुण पाए गए हैं.
पेरोव्स्काइट ऑक्साइड का महत्व
पेरोव्स्काइट ऑक्साइड ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका उपयोग ऊर्जा से जुड़े उपकरणों में किया जा सकता है. अगर इनमें कई अलग-अलग तत्वों को मिलाया जाए तो इनके गुण और बेहतर हो सकते हैं. उदाहरण के लिए, एक ही संरचना में कई धातु तत्व मिलाने से कैटलिटिक क्षमता बढ़ सकती है. मटेरियल की स्थिरता बेहतर हो सकती है।ऊर्जा उपकरणों की दक्षता बढ़ सकती है.
क्या है इस शोध में?
इस शोध में एक नई प्रकार की हाई-एंट्रॉपी पेरोव्स्काइट ऑक्साइड संरचना को खोजने की कोशिश की गई. इसके लिए ऐसे मटेरियल चुने गये जिनमें पांच अलग-अलग तत्वों को बराबर मात्रा में मिलाया गया. फिर यह जांचा गया कि कौन-सी संरचना स्थिर है और प्रयोगशाला में बनाई जा सकती है.
इसके लिए दो मुख्य चीजों का अध्ययन किया गया
Tolerance Factor– जिससे यह पता चलता है कि मटेरियल की संरचना कितनी स्थिर होगी.
Mixing Enthalpy- जिससे यह समझ आता है कि अलग-अलग तत्व मिलकर स्थिर यौगिक बना पाएंगे या नहीं. इस शोध में कंप्यूटर आधारित सिमुलेशन का इस्तेमाल किया गया.
आईआईटी आईएसएम में प्रो मधुलिका गुप्ता के द्वारा किया गया यह शोध स्वच्छ ऊर्जा तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इससे आने वाले समय में फ्यूल सेल तकनीक को नई दिशा मिल सकती है.
इसे भी पढ़ें- भारत ने बनाया स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप, धनबाद के IIT-ISM का बड़ा योगदान
इसे भी पढ़ें- क्रिटिकल मिनरल्स मिशन और रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर काम करेगा IIT-ISM धनबाद, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की हुई स्थापना
इसे भी पढ़ें- आईआईटी आईएसएम धनबाद में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत, 36 घंटे तक चलेगा इनोवेशन का मैराथन