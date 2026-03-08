ETV Bharat / bharat

Womens Day 2026: IIT-ISM की प्रोफेसर को अंतरराष्ट्रीय सम्मान, स्वच्छ और कुशल ऊर्जा तकनीक पर शोध ने दिलाई शोहरत

रिपोर्ट- नरेंद्र कुमार निषाद.

धनबादः आईआईटी आईएसएम धनबाद की प्रोफेसर मधुलिका गुप्ता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. उनका शोध कार्य दुनिया की प्रतिष्ठित संस्था Royal Society of Chemistry द्वारा International Women’s Day 2026 के अवसर पर जारी विशेष संग्रह में शामिल किया गया है. यह उपलब्धि न केवल उनके शोध की अहमियत को दर्शाती है, बल्कि आईआईटी आईएसएम में हो रहे वैज्ञानिक शोध की वैश्विक पहचान भी बताती है.

आईआईटी-आईएसएम धनबाद के केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी विभाग की सहायक प्रोफेसर मधुलिका गुप्ता के शोध को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ने इंटरनेशनल वूमेन्स डे 2026 के अवसर पर जारी विशेष संग्रह में स्थान दिया है. यह विशेष संग्रह उन शोध कार्यों को समर्पित है जिनका नेतृत्व महिला वैज्ञानिकों ने किया है और जिनका विज्ञान की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

प्रोफेसर मधुलिका गुप्ता का यह शोध स्वच्छ और अधिक कुशल ऊर्जा तकनीक के विकास से जुड़ा है. मधुलिका गुप्ता से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. इस सम्मान और उपलब्धि पर प्रोफेसर मधुलिका गुप्ता ने खुशी जताते हुए कहा कि महिला वैज्ञानिकों के नेतृत्व में किए गए शोध को वैश्विक पहचान मिलना गर्व की बात है. शोध को लेकर उन्होंने बताया कि एक नए प्रकार के मटेरियल हाई एंट्रॉपी पेरोव्स्काइट ऑक्साइड को डिजाइन कर उसकी क्षमता का परीक्षण किया है.

प्रोफेसर मधुलिका गुप्ता के साथ ईटीवी भारत की खास बातचीत (ETV Bharat)

प्रोफेसर ने कहा कि यह मटेरियल सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल यानी SOFC में कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल ऐसी तकनीक है जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे बिजली में बदलती है और इसे पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत माना जाता है.

अपने शोध में प्रोफेसर मधुलिका गुप्ता ने कंप्यूटर सिमुलेशन और प्रयोगशाला परीक्षणों के माध्यम से इस मटेरियल की कार्यक्षमता का अध्ययन किया. अध्ययन में पाया गया कि यह मटेरियल ऑक्सीजन आयनों के परिवहन को तेज करता है. इसकी सतह अधिक स्थिर रहती है और यह पारंपरिक मटेरियल की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है.

सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल (SOFC) में कैथोड के रूप में उपयोग होने वाले मटेरियल के सामने कुछ चुनौतियाँ होती हैं. इनकी सतह की स्थिरता और इलेक्ट्रोकैटलिटिक क्षमता को बेहतर बनाने की जरूरत होती है ताकि यह ऊर्जा उत्पादन में ज्यादा प्रभावी हो सके. इसी समस्या को हल करने के लिए शोध में हाई-एंट्रॉपी मटेरियल (High Entropy Materials) के सिद्धांत का उपयोग किया गया है. हाई-एंट्रॉपी मटेरियल में कई अलग-अलग तत्वों को लगभग बराबर मात्रा में मिलाया जाता है. इससे मटेरियल की संरचना अधिक स्थिर हो जाती है और उसकी कार्यक्षमता बढ़ सकती है.

हाई-एंट्रॉपी मटेरियल क्या होते हैं?

हाई-एंट्रॉपी मटेरियल की अवधारणा वर्ष 2004 में वैज्ञानिकों कैंटर और येह द्वारा प्रस्तुत की गई थी. इन मटेरियल की खासियत यह है कि इनमें कई मुख्य तत्व एक साथ मिलकर एक नई स्थिर संरचना बनाते हैं. ऐसे मटेरियल में कार्बाइड, नाइट्राइट, बोरोइड

सिलिसाइड जैसे कई प्रकार के यौगिक बनाए गए हैं, जिनमें मूल मटेरियल की तुलना में बेहतर गुण पाए गए हैं.