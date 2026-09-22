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Special: सरकारी स्कूलों के बच्चों को IIT-ISM की पाठशाला, इनोवेशन से उद्यमिता के सीख रहे हैं गुर

IIT-ISM धनबाद सरकारी स्कूलों के छात्रों को नई तकनीक के जरिए इनोवेशन से उद्यमिता के बारे में सीखा रहा है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

INNOVATION TO ENTREPRENEURSHIP
ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2026 at 6:48 PM IST

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धनबाद: सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के हुनर और सोच को नई उड़ान देने के लिए IIT-ISM धनबाद ने खास पहल की है. शिक्षा मंत्रालय के DICE यानी Developing Innovation Culture and Entrepreneurship कार्यक्रम के तहत करीब 250 स्कूली बच्चों को तीन महीने तक इनोवेशन और उद्यमिता की बारीकियां सिखाई जा रही है.

स्कूली छात्रों को अपने आसपास की समस्याओं को पहचानने, उनके समाधान तलाशने और अपने विचारों को नए प्रोजेक्ट में बदलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. खास बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के इन बच्चों को IIT-ISM के कैंपस और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं को करीब से समझने का मौका भी मिल रहा है.

आईआईटी आईएसएम में स्कूली छात्र सीख रहे तकनीक (ईटीवी भारत)

DICE कार्यक्रम के तहत IIT-ISM को मिली जिम्मेदारी

सरकारी स्कूलों के इन बच्चों के लिए IIT-ISM धनबाद का कैंपस किसी नई दुनिया से कम नहीं है. DICE कार्यक्रम के तहत IIT-ISM को पांच सरकारी स्कूलों की जिम्मेदारी मिली है. इनमें UPG हाई स्कूल डुमरिया, UPG हाई स्कूल बिराजपुर, UPG हाई स्कूल डंगेपारा, गवर्नमेंट 2 हाई स्कूल धनबाद और हाई स्कूल बरवा ईस्ट शामिल हैं. IIT की टीम इन स्कूलों में जाकर बच्चों को अपने आसपास की समस्याओं को पहचानने और उनके समाधान के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर रही है. मकसद है कि बच्चों में छोटी-छोटी समस्याओं को भी नए नजरिए से देखने और उनके व्यावहारिक समाधान तलाशने की आदत विकसित हो.

Innovation to Entrepreneurship
कोयले के बारे में छात्रों को बताते हुए (ईटीवी भारत)

स्कूलों में शुरुआती प्रशिक्षण के बाद अब बच्चों को IIT-ISM के कैंपस से भी जोड़ा जा रहा है. कार्यक्रम के दूसरे चरण में बच्चों को नरेश वशिष्ठ थिंकिंग सेंटर और अलग-अलग प्रयोगशालाओं का भ्रमण कराया जा रहा है. जहां बच्चे IIT के छात्रों की ओर से तैयार किए गए मॉडल और तकनीकी प्रोजेक्ट को करीब से देख रहे हैं. रोबोटिक्स, इनोवेशन और लिथियम बैटरी जैसी तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं. साथ ही यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी विचार को किस तरह मॉडल और उपयोगी समाधान में बदला जा सकता है.

तकनीकी संस्थान को करीब से देखना बड़ा अवसर: शिक्षक

शिक्षक कृष्णा प्रसाद ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले इन बच्चों के लिए IIT जैसे बड़े तकनीकी संस्थान को करीब से देखना अपने आप में बड़ा अवसर है. शिक्षकों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में बड़े संस्थानों को लेकर जागरूकता बढ़ती है. उन्हें यह समझने का मौका मिलता है कि मेहनत और सही दिशा के साथ वे भी IIT जैसे संस्थानों में पढ़ाई कर सकते हैं. साथ ही बच्चों को यह भरोसा भी मिल रहा है कि इनोवेशन किसी खास वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि सामान्य पृष्ठभूमि का बच्चा भी अपने विचार से बदलाव ला सकता है.

छात्रों के साथ नई तकनीकों के बारे में साझा की जानकारी

बच्चों के लिए यह अनुभव सिर्फ नई मशीनों और तकनीकों को देखने तक सीमित नहीं है. उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि इनोवेशन का मतलब केवल कोई बिल्कुल नई चीज बनाना नहीं, बल्कि किसी पुरानी या बेकार वस्तु को नए तरीके से उपयोगी बनाना भी हो सकता है. अपने आसपास की किसी समस्या को पहचानकर उसका कम लागत वाला समाधान तैयार करना भी इनोवेशन का हिस्सा है. यही वजह है कि IIT-ISM में तकनीक और प्रयोगशालाओं को देखने के दौरान बच्चों के मन में अपने-अपने नए आइडिया भी उभर रहे हैं.

अक्टूबर में DICE कार्यक्रम का होगा अगला चरण

DICE कार्यक्रम का अगला चरण एक अक्टूबर से शुरू होगा. इसमें विशेषज्ञ बच्चों को अपने आइडिया को और बेहतर बनाने, उसे व्यावहारिक मॉडल में बदलने और बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया समझाएंगे. इसके बाद बच्चे अपने विचारों को मॉडल का रूप देकर प्रदर्शनी में प्रस्तुत करेंगे. चयनित प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने और नवाचार के लिए जरूरी सहयोग उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा.

IIT-ISM की यह पहल सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए सिर्फ एक कैंपस विजिट नहीं, बल्कि सवाल पूछने से समाधान खोजने और आइडिया से इनोवेशन तक पहुंचने का सफर है. कोशिश है कि बच्चों में स्कूल स्तर से ही ऐसी सोच विकसित हो, जिससे वे भविष्य में सिर्फ नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि नए अवसर और रोजगार पैदा करने वाले उद्यमी बन सकें.

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