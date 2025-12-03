ETV Bharat / bharat

वैदिक मंत्रों से शुरू हुआ आईआईटी-आईएसएम का शताब्दी स्थापना सप्ताह, संस्थान तकनीक में करेगा देश का नेतृत्व

कार्यक्रम की शुरुआत करते पीके मिश्रा एंव अन्य ( ETV Bharat )