वैदिक मंत्रों से शुरू हुआ आईआईटी-आईएसएम का शताब्दी स्थापना सप्ताह, संस्थान तकनीक में करेगा देश का नेतृत्व
आईआईटी आईएसएम के शताब्दी स्थापना सप्ताह का शुभारंभ हो चुका है. इस कार्यक्रम में क्या है खास इस रिपोर्ट में जानिए.
Published : December 3, 2025 at 6:06 PM IST
धनबाद: आईआईटी-आईएसएम धनबाद ने बुधवार को अपने शताब्दी स्थापना सप्ताह का शुभारंभ अत्यंत भव्य और गरिमामय तरीके से किया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा ने संस्थान को 100 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई दी और कहा कि पिछले एक शताब्दी से यह संस्थान खनन तकनीक, राष्ट्र निर्माण तथा उच्चस्तरीय मानव संसाधन तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में इसकी भूमिका और भी सशक्त होगी.
वैदिक मंत्रों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत
कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और दीप प्रज्वलन से हुई. सत्र का संचालन डीन (कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस) प्रो. रजनी सिंह ने किया, जिनकी सहज और प्रभावी एंकरिंग की मुख्य अतिथि ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की. समारोह में देश-विदेश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, शिक्षाविद्, राजनयिक, उद्योग जगत के विशेषज्ञ, संस्थान के पूर्व छात्र-छात्राएं तथा वर्तमान छात्र-छात्राओं की भारी संख्या उपस्थित रही.
आने वाले वक्त में कई क्षेत्रों में संस्थान करेगा देश का नेतृत्व
स्वागत संबोधन में निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने कहा कि शताब्दी वर्ष केवल उत्सव नहीं, बल्कि नई जिम्मेदारियों का प्रारंभ है. उन्होंने बताया कि भविष्य में संस्थान माइनिंग 4.0, डिजिटल तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में देश का नेतृत्व करेगा.
समारोह में विशेष रूप से सम्मानित हुए एमएनआईटी जयपुर के निदेशक प्रो. एन.पी. पाढ़ी ने आईआईटी (आईएसएम) के सौ वर्षों के सफर को भारतीय तकनीकी शिक्षा के इतिहास का प्रेरणादायक अध्याय बताया और संस्थान की तेजी से बढ़ती शोध क्षमता, नवाचार की संस्कृति तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोगों की सराहना की.
ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जताई खुशी
ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने शताब्दी समारोह में शामिल होने की खुशी जताते हुए कहा कि भारत-ब्रिटेन विजन 2035 के अंतर्गत दोनों देशों के बीच सहयोग निरंतर मजबूत हो रहा है. उन्होंने TEXMiN और ब्रिटेन की GEOTECH कंपनी के साथ शुरू हुई नई ड्रिल कोर डिजिटाइजेशन लैब की विशेष रूप से प्रशंसा की.
समाज के लिए उपयोगी तकनीकों के अनुसंधान में तेजी लाने का किया आहृान
मुख्य अतिथि डॉ. पीके मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत जिस गति से प्रगति कर रहा है, उसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरिक्ष और क्वांटम तकनीक, हरित ऊर्जा तथा तकनीकी आधारित शासन जैसे क्षेत्र देश की शक्ति बन रहे हैं. उन्होंने आईआईटी-आईएसएम से क्रिटिकल मिनरल्स, एआई, सतत विकास तथा समाजोपयोगी तकनीकों में अनुसंधान को और तेज करने का आह्वान किया. महिला नेतृत्व वाले विकास पर जोर देते हुए उन्होंने संस्थान के इनोवेशन इकोसिस्टम की भूरि-भूरि प्रशंसा की.
कई अत्याधुनिक सुविधाओं का लोकार्पण
मुख्य समारोह के बाद अतिथियों ने कई अत्याधुनिक सुविधाओं का लोकार्पण और अवलोकन किया. इनमें वर्चुअल रियलिटी माइन सिम्युलेटर लैब, प्राइवेट 5G आधारित डिजिटल माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लैब, TEXMiN–GEOTEK ड्रिल कोर डिजिटाइजेशन लैब, बोर्ड एंड पिलर ट्रेनिंग गैलरी, लॉन्गवाल अंडरग्राउंड कोल माइन गैलरी तथा स्टार्टअप्स को सीड फंड सहायता पत्र शामिल थे. इसके बाद ज्ञान-विज्ञान प्रांगण का उद्घाटन हुआ, जिसमें एआई आधारित औद्योगिक समाधान, डिजिटल ट्विन, रोबोटिक्स, 3D मेटावर्स माइनिंग मॉडल, स्वच्छ ऊर्जा नवाचार तथा भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित प्रदर्शनी लगाई गई थी.
छात्रों मे पेश किए कई शानदार इनोवेशन
प्रदर्शनी में छात्रों ने अपने इनोवेशन पेश किए. छात्र आशीष शिद्धार्थ ने अपने विशालकाय ड्रोन के बारे में बताया कि यह प्रदूषण नियंत्रण के साथ-साथ खदानों में आग पर काबू पाने में भी सक्षम है. छात्र सौरभ कुमार ने अपने रोबोटिक ड्रोन को रक्षा क्षेत्र तथा देश विरोधी तत्वों का पता लगाने में उपयोगी बताया. वहीं प्रो. रमेश प्रसाद के नेतृत्व में बनी बैटरी चालित रेसिंग कार की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही. प्रो. प्रसाद ने बताया कि देश के केवल सात संस्थान ही ऐसी कार बना पाए हैं और आईआईटी (आईएसएम) उनमें शामिल है. शताब्दी सप्ताह का यह शुभारंभ संस्थान के गौरवशाली अतीत और उज्ज्वल भविष्य का साक्षी बना.
