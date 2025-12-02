ETV Bharat / bharat

3 दिसंबर से IIT-ISM के शताब्दी स्थापना सप्ताह का आगाज, PM के प्रधान सचिव और गौतम अडाणी समारोह में करेंगे शिरकत

आईआईटी आईएसएम के 100 साल होने के कार्यक्रम में पीएम के प्रधान सचिव और उद्योगपति अडानी शामिल होंगे.

IIT ISM Centenary Foundation Week
आईआईटी आईएसए धनबाद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 2, 2025 at 3:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: वर्ष 1926 में ब्रिटिश काल में रॉयल स्कूल ऑफ माइंस, लंदन के तर्ज पर स्थापित ‘इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड एप्लाइड जियोलॉजी’ आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT ISM) के रूप में अपना 100वां वर्ष पूरा कर रहा है. संस्थान के शताब्दी स्थापना सप्ताह (Foundation Week) का शुभारंभ 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्र करेंगे, जबकि 9 दिसंबर को होने वाले समापन समारोह में अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे.

कैंपस आमजन के लिए खुलेगा, माइनिंग के पुराने-नए मॉडल देख सकेंगे लोग

IIT ISM के डिप्टी डायरेक्टर प्रो. धीरज कुमार ने बताया कि शताब्दी स्थापना सप्ताह के दौरान कोयलांचल के लोगों के लिए संस्थान का कैंपस पूरी तरह खुला रहेगा. आगंतुक अंडरग्राउंड माइनिंग के पुराने मॉडल और वर्तमान ओपन कास्ट माइनिंग के मॉडल देख सकेंगे. पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर से जुड़ी जानकारी तथा विभिन्न विभागों की उपलब्धियों को आकर्षक मॉडलों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा.

IIT ISM के डिप्टी डायरेक्टर प्रो. धीरज कुमार से बात करते संवाददाता नरेंद्र निषाद (ETV Bharat)

पहली बार धनबाद में 400 ड्रोनों का भव्य शो

संस्थान पहली बार धनबाद में 400 ड्रोनों का भव्य ड्रोन शो आयोजित कर रहा है. इस शो में 1926 से अब तक संस्थान के सफर और हुए परिवर्तनों को रोशनी व आकृतियों के माध्यम से दर्शाया जाएगा. प्रो. धीरज कुमार ने इसे कोयलांचल वासियों के लिए एक अनोखा अनुभव बताया. इसके अलावा दो संस्थाओं द्वारा ‘ग्लोबल विलेज’ का मॉडल भी प्रदर्शित किया जाएगा.

IIT ISM Centenary Foundation Week
कार्यक्रम के लिए बनाए के स्टॉल (ETV Bharat)

1926 में डेविड पेनमैन ने रखी थी नींव, 2016 में मिला IIT का दर्जा

साल 1926 में डेविड पेनमैन ने बतौर फाउंडर प्रिंसिपल संस्थान की नींव रखी थी. शुरू में यह माइनिंग और मिनरल सेक्टर में सरकार को तकनीकी सहयोग देता था. बाद में अन्य विभागों का विस्तार हुआ और वर्ष 2016 में इसे IIT का दर्जा प्राप्त हुआ. आज देश-विदेश की बड़ी कंपनियां माइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कई क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग और रिसर्च के लिए IIT ISM पर निर्भर हैं. कई विदेशी विश्वविद्यालयों व कंपनियों के साथ संस्थान के MoU भी हैं. IIT-ISM प्रबंधन ने शताब्दी समारोह को भव्य और यादगार बनाने के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं.

ये भी पढ़ें:

क्रिटिकल मिनरल्स मिशन और रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर काम करेगा IIT-ISM धनबाद, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की हुई स्थापना

भारत ने बनाया स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप, धनबाद के IIT-ISM का बड़ा योगदान

TAGGED:

IIT ISM DHANBAD
आईआईटी आईएसएम धनबाद
आईआईटी आईएसएम के 100 साल
धनबाद में गौतम अडानी
IIT ISM CENTENARY FOUNDATION WEEK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.