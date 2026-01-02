IIT हैदराबाद के इस स्टूडेंट को मिला 2.5 करोड़ रुपये का पैकेज, रचा इतिहास
एडवर्ड नाथन वर्गीस को नीदरलैंड की एक ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी ऑप्टिवर ने ये बड़ा सैलरी पैकेज दिया है.
Published : January 2, 2026 at 1:42 PM IST
हैदराबाद : देश में हर वर्ष कई युवाओं को सैलरी पैकेज ऑफर होते हैं, जिन्हें सुनकर लोग चौंक जाते हैं. इनमें से सबसे अधिक मामले आईआईटी से सामने आते हैं. ऐसा ही एक ऑफर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) हैदराबाद के एक स्टूडेंट को मिला है. स्टूडेंट को 2.5 करोड़ रुपये सालाना सैलरी वाली नौकरी मिली है.
स्थापना के बाद सबसे बड़ा पैकेज
IIT हैदराबाद में बीटेक के फाइनल ईयर के स्टूडेंट एडवर्ड नाथन वर्गीस को यह ऑफर हाल ही में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा किए गए कैंपस प्लेसमेंट के दौरान मिला. इसके साथ ही वह IIT हैदराबाद (2008) की स्थापना के बाद से सबसे ज़्यादा पैकेज पाने वाले स्टूडेंट बन गए हैं.
समर इंटर्नशिप के बाद मिला ऑफर
मैनेजमेंट के मुताबिक, IIT हैदराबाद में हाल ही में हुए कैंपस प्लेसमेंट में, बी टेक के अंतिम वर्ष में कंप्यूटर साइंस के 21 साल के स्टूडेंट एडवर्ड नाथन वर्गीस को ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म ऑप्टिवर से 2.5 करोड़ रुपये सालाना सैलरी का ऑफर मिला. उन्हें यह जॉब ऑफर उनकी समर इंटर्नशिप के बाद प्री-प्लेसमेंट ऑफर के तौर पर मिला. उम्मीद है कि वह जुलाई में नीदरलैंड्स की कंपनी जॉइन करेंगे.
मैनेजमेंट ने बताया कि IIT हैदराबाद के शुरू होने के बाद से यह पहली बार है जब किसी स्टूडेंट को इतना बड़ा पैकेज मिला है. उन्होंने यह भी बताया कि 2017 में एक स्टूडेंट को 1 करोड़ रुपये की सैलरी का जॉब ऑफर मिला था.
उन्होंने आगे बताया कि कंप्यूटर साइंस के एक और स्टूडेंट को भी अभी के कैंपस प्लेसमेंट में 1.1 करोड़ रुपये के पैकेज का जॉब ऑफर मिला है. मैनेजमेंट ने बताया कि वर्गीस को यह मौका ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी ऑप्टिवर में दो महीने की इंटर्नशिप और ट्रेनिंग के बाद मिला.
मूलरूप से हैदराबाद के रहने वाले हैं वर्गीस
2.5 करोड़ रुपये का सैलरी पैकेज पाने वाले एडवर्ड मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले हैं और पले-बढ़े, ने 7वीं क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक बेंगलुरु में पढ़ाई की. वर्गीस की उम्र अभी महज 21 साल है. उन्होंने जेईई मेन में 1100 और जेईई एडवांस में 558वीं रैंक हासिल की थी. इतना ही नहीं एडवर्ड ने कैट (CAT) परीक्षा में भी 99.96 पर्सेंटाइल स्कोर किया था. उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय आईआईटी के सिलेबस और कोडिंग के प्रति अपने जुनून को दिया है. उनके माता-पिता भी इंजीनियर हैं.
