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आईआईटी गुवाहाटी में मृत मिला B.Tech तृतीय वर्ष का छात्र, पुलिस जांच जारी

B.Tech छात्र की मौत के बाद आईआईटी गुवाहाटी ने एक बयान में कहा कि वह पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रहा है.

IIT Guwahati BTech Student Found Dead at Campus, Police Probe Underway
आईआईटी गुवाहाटी कैंपस में मृत मिला B.Tech तृतीय वर्ष का छात्र, पुलिस जांच जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 27, 2026 at 4:54 PM IST

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गुवाहाटी/रंगिया: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) गुवाहाटी में रविवार को एक छात्र की कैंपस की एक बिल्डिंग से गिरने से मौत हो गई. मृतक छात्र ओडिशा के पुरी का रहने वाला था, जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) डिपार्टमेंट में B.Tech तृतीय वर्ष का छात्र था और ब्रह्मपुत्र हॉस्टल में रहता था.

स्थानीय पुलिस ने सोमवार को बताया कि यह घटना रविवार दोपहर को हुई. पुलिस ने कहा कि जांच चल रही है और सुसाइड की संभावना से इनकार नहीं किया.

एक बयान में, आईआईटी गुवाहाटी ने एक बयान में कहा कि वह पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रहा है. बयान में कहा गया कि इस मामले में कोई और जानकारी साझा करने से पहले हम पुलिस के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. छात्र के माता-पिता कैंपस आ रहे हैं, और इंस्टीट्यूट परिवार के साथ करीबी संपर्क में है और इस मुश्किल समय में हर जरूरी मदद दे रहा है.

आईआईटी गुवाहाटी प्रबंधन ने लोगों से अपील की है कि जब तक सच सामने न आ जाए, तब तक कोई भी कयास न लगाएं. इंस्टीट्यूट ने बयान में कहा कि वह SAATHI काउंसलिंग क्लब और 'सेंटर फॉर होलिस्टिक वेलबीइंग' (Center for Holistic Wellbeing) के जरिये छात्रों को काउंसलिंग सपोर्ट देता है.

बयान में कहा गया, "हम उन सभी छात्रों से अनुरोध करते हैं, जो मुश्किल में हैं या जिनका किसी साथी मुश्किल में है, कि वे इन सहायता तंत्र से संपर्क करें. हम भरोसा दिलाते हैं कि इस कैंपस में किसी को भी अकेले मुश्किल समय का सामना नहीं करना पड़ेगा."

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