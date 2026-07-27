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आईआईटी गुवाहाटी में मृत मिला B.Tech तृतीय वर्ष का छात्र, पुलिस जांच जारी

आईआईटी गुवाहाटी कैंपस में मृत मिला B.Tech तृतीय वर्ष का छात्र, पुलिस जांच जारी ( ETV Bharat )

गुवाहाटी/रंगिया: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) गुवाहाटी में रविवार को एक छात्र की कैंपस की एक बिल्डिंग से गिरने से मौत हो गई. मृतक छात्र ओडिशा के पुरी का रहने वाला था, जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) डिपार्टमेंट में B.Tech तृतीय वर्ष का छात्र था और ब्रह्मपुत्र हॉस्टल में रहता था.

स्थानीय पुलिस ने सोमवार को बताया कि यह घटना रविवार दोपहर को हुई. पुलिस ने कहा कि जांच चल रही है और सुसाइड की संभावना से इनकार नहीं किया.

एक बयान में, आईआईटी गुवाहाटी ने एक बयान में कहा कि वह पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रहा है. बयान में कहा गया कि इस मामले में कोई और जानकारी साझा करने से पहले हम पुलिस के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. छात्र के माता-पिता कैंपस आ रहे हैं, और इंस्टीट्यूट परिवार के साथ करीबी संपर्क में है और इस मुश्किल समय में हर जरूरी मदद दे रहा है.