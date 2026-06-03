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IIT "बाबा" का वैराग्य से क्राइम तक का सफ़र : 'टेक-साधु' की सन्न कर देने वाली कहानी

मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र राधा कुंड में स्थित शेरगढ़रिया आश्रम में आईआईटी पास साधु अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास रह रहा था.

IIT GRADUATE SADHU
IIT पासआउट साधु की वेशभूषा में युवक ने लड़कियों का ब्रेनवॉश कर बनाया हवस का शिकार (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 12:40 PM IST

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Updated : June 3, 2026 at 2:13 PM IST

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मथुरा: मथुरा जनपद के गोवर्धन थाना क्षेत्र राधा कुंड मैं बने एक आश्रम में आईआईटी पासआउट साधु की वेशभूषा में युवक कई लड़कियों का ब्रेनवॉश करके उनके साथ अश्लील हरकत और दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम देता था.

छत्तीसगढ़ की युवती ने साधु के खिलाफ गोवर्धन थाने में तहरीर दी थी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच कर आरोपी अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया.

IIT पासआउट साधु की वेशभूषा में युवक ने लड़कियों का ब्रेनवॉश कर बनाया हवस का शिकार. (ईटीवी भारत)

आईआईटी पास साधु बना हैवान

जनपद के गोवर्धन थाना क्षेत्र राधा कुंड में स्थित शेरगढ़रिया आश्रम में आईआईटी पास साधु अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास, आईआईटी पास है. ओडिशा का रहने वाला है. उम्र 30 वर्ष है. पिछले तीन वर्षों से गोवर्धन के राधा कुंड में बने आश्रम में रह रहा था.

इतना ही नहीं आश्रम में ही लड़के-लड़कियों का ब्रेनवॉश करके उनके साथ अश्लील हरकतें की जाती थीं. कुछ लड़कियों के साथ तो शारीरिक संबंध भी बनाए थे.

पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज

छत्तीसगढ़ की रहने वाली युवती ने राधा कुंड निवासी अभिषेक मिश्रा के खिलाफ गोवर्धन थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में कहा गया कि लड़कियों का ब्रेनवॉश करके युवतियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं.

पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की और आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने संगीन धारा में मुकदमा दर्ज करके आरोपी को जेल भेज दिया.

सीओ गोवर्धन अनिल कुमार ने बताया अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास ओडिशा का मूल निवासी है. वह मथुरा गोवर्धन के आश्रम में करीब 3 वर्ष से रह रहा था.

राधा कुंड आश्रम में रहकर वह युवक और युक्तियां का ब्रेनवॉश करके, युवतियों के साथ अश्लील हरकत की जाती थी.

छत्तीसगढ़ की रहने वाली इस लड़की के साथ इस साधु भेषधारी ने दुष्कर्म किया था. पीड़िता द्वारा 25 मई 2026 को गोवर्धन थाने में तहरीर दी गई थी. मुकदमा दर्ज करके जांच की गई. आरोपी अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया.

Last Updated : June 3, 2026 at 2:13 PM IST

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आईआईटी पासआउट निकला क्रिमिनल
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