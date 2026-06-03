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IIT "बाबा" का वैराग्य से क्राइम तक का सफ़र : 'टेक-साधु' की सन्न कर देने वाली कहानी

IIT पासआउट साधु की वेशभूषा में युवक ने लड़कियों का ब्रेनवॉश कर बनाया हवस का शिकार ( ईटीवी भारत )

मथुरा: मथुरा जनपद के गोवर्धन थाना क्षेत्र राधा कुंड मैं बने एक आश्रम में आईआईटी पासआउट साधु की वेशभूषा में युवक कई लड़कियों का ब्रेनवॉश करके उनके साथ अश्लील हरकत और दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम देता था. छत्तीसगढ़ की युवती ने साधु के खिलाफ गोवर्धन थाने में तहरीर दी थी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच कर आरोपी अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. IIT पासआउट साधु की वेशभूषा में युवक ने लड़कियों का ब्रेनवॉश कर बनाया हवस का शिकार. (ईटीवी भारत) आईआईटी पास साधु बना हैवान जनपद के गोवर्धन थाना क्षेत्र राधा कुंड में स्थित शेरगढ़रिया आश्रम में आईआईटी पास साधु अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास, आईआईटी पास है. ओडिशा का रहने वाला है. उम्र 30 वर्ष है. पिछले तीन वर्षों से गोवर्धन के राधा कुंड में बने आश्रम में रह रहा था. इतना ही नहीं आश्रम में ही लड़के-लड़कियों का ब्रेनवॉश करके उनके साथ अश्लील हरकतें की जाती थीं. कुछ लड़कियों के साथ तो शारीरिक संबंध भी बनाए थे.