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IIT इंजीनियर धड़ाधड़ छाप रहा था जाली नोट, छापा मारने पर फरीदाबाद पुलिस के उड़ गए होश

फरीदाबाद में जाली नोट छापने वाले एक गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया. आरोपी को एक होटल से जाली नोट के साथ पकड़ा गया है.

Fake currency printing gang busted
नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में आईटी क्षेत्र में कार्यरत है आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 29, 2026 at 9:00 PM IST

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फरीदाबाद: जिले के सूरजकुंड पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से जाली नोट छापने के एक मामले का खुलासा हुआ है. गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने सोमवार को होटल सरोवर पोर्टिको के एक कमरे में जांच की, जहां से जाली नोट छापने में इस्तेमाल होने वाला सामान, जाली नोट और अन्य उपकरण बरामद किए गए. पुलिस की इस कार्रवाई को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है.

Fake currency printing gang busted
जब्त नकली नोट (ETV Bharat)

नोट छपाई से जुड़े उपकरण और कागज बरामदः जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल के एक कमरे में कुछ संदिग्ध सामान रखा हुआ है, जिसका इस्तेमाल जाली नोट तैयार करने में किया जा सकता है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कमरे में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था. इसके बाद पुलिस ने कमरे की तलाशी ली. तलाशी के दौरान पुलिस को एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, नोट छापने में इस्तेमाल होने वाले विशेष कागज, 500 रुपये का एक जाली नोट और 100 रुपये के 10 जाली नोट मिले. इसके अलावा जाली नोट छापने से संबंधित अन्य सामग्री भी बरामद हुई. पुलिस ने सभी सामान को कब्जे में लेकर जांच के लिए सुरक्षित कर लिया.

फरीदाबाद में नकली नोट छापने के आरोप में IIT इंजीनियर गिरफ्तार (ETV Bharat)

आरोपी के खिलाफ सूरजकुंड थाना में पुलिस ने दर्ज किया मामलाः जांच के दौरान होटल के रजिस्टर और बुकिंग रिकॉर्ड की जांच में पता चला कि कमरा फरीदाबाद के सेक्टर-17 निवासी विनायक झा ने बुक कराया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपित आईआईटी बेंगलुरु से पासआउट है और नोएडा स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में आईटी क्षेत्र में कार्यरत है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि जाली नोट बनाने का यह काम कब से चल रहा था, इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं. यह सामान कहां से लाया गया. साथ ही पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इतने शिक्षित होने के बावजूद आरोपी इस तरह के मामले में कैसे शामिल हुआ. सूरजकुंड थाना पुलिस ने विनायक झा के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

क्या बोले पुलिस अधिकारीः पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि "बरामद लैपटॉप, प्रिंटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तकनीकी जांच कराई जाएगी. इससे यह पता लगाया जाएगा कि पहले भी जाली नोट तैयार किए गए थे या नहीं. पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है. आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि मामले से जुड़े सभी तथ्यों का पता लगाया जा सके." पुलिस की सतर्कता और समय पर की गई कार्रवाई से इस मामले का खुलासा हुआ है.

ये भी पढ़ें-चंडीगढ़ पुलिस ने नकली नोटों के कारोबार का किया भंडाफोड़ 3 राज्यों के 3 आरोपी गिरफ्तार, 24.27 लाख फेक करंसी बरामद

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