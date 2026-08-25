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आईआईटी दिल्ली छात्र मौत मामला: निष्पक्ष जांच के लिए पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय बाहरी पैनल गठित, छात्रों का प्रदर्शन खत्म

आईआईटी दिल्ली के छात्र की मौत मामले को लेकर कैंपस में छात्रों ने प्रदर्शन किया. इसके बाद पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय बाहरी पैनल गठित किया.

आईआईटी दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन
आईआईटी दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 25, 2026 at 7:16 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: आईआईटी दिल्ली ने एमएससी फिजिक्स के छात्र ऋषिकेश कुमार (31) की असामयिक और दर्दनाक मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए एक पांच सदस्यीय बाहरी जांच समिति का गठन कर दिया है. आईआईटी के निदेशक रंगन बनर्जी द्वारा छात्रों को भेजे गए एक ईमेल के माध्यम से इस बात की जानकारी दी गई. यह कदम कैंपस में छात्रों द्वारा प्रदर्शन और विरोध-प्रदर्शन के बाद उठाया गया है.

पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय पैनल में कौन-कौन शामिल?

छात्रों के भारी विरोध और प्रशासन के साथ हुई लंबी बैठकों के बाद संस्थान ने एक उच्चस्तरीय बाहरी पैनल का गठन किया है. इस समिति की अध्यक्षता उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्र और वर्तमान में हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति अशोक कुमार कर रहे हैं. इस पैनल में अन्य प्रमुख सदस्यों के रूप में एम्स नई दिल्ली के मनोरोग विभाग (साइक्रेट्री डिपार्टमेंट) के प्रमुख प्रोफेसर प्रताप शर्मा, दो छात्र प्रतिनिधि और आईआईटी दिल्ली के रजिस्ट्रार शामिल हैं, जो इस समिति के सचिव और संयोजक की भूमिका निभाएंगे. संस्थान ने इस कमेटी को निर्देश दिया है कि वह सभी संबंधित पक्षों, छात्रों और संकाय सदस्यों से बातचीत कर तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर सौंपे.

प्रशासन द्वारा उठाए गए अन्य सुधारात्मक कदम

छात्रों के साथ हुई बैठकों के बाद निदेशक रंगन बनर्जी ने कैंपस में सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य तंत्र को सुधारने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं. संस्थान के आंतरिक तंत्र से हल न होने वाली शिकायतों और ग्रीवांस के समाधान के लिए एक स्वतंत्र बाहरी लोकपाल नियुक्त किया जाएगा. छात्रों को मजबूत मानसिक संबल प्रदान करने के लिए फैकल्टी और छात्र मेंटर्स की एक अतिरिक्त सपोर्ट प्रणाली शुरू की जाएगी. संस्थान ने मृतक छात्र के परिवार को मेडिकल खर्चों की प्रतिपूर्ति, बेनिवोलेंट फंड से आर्थिक मदद और फैकल्टी व छात्रों के स्वैच्छिक योगदान से एक विशेष फंड बनाकर सहायता देने का निर्णय लिया है.

आईआईटी दिल्ली
आईआईटी दिल्ली (ETV Bharat)

आईआईटी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वे कैंपस में छात्रों की भलाई और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके.

मौत मामले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन
मौत मामले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

जानिए क्या है पूरा मामला

आईआईटी दिल्ली के लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स (एलएचसी) की छठी मंजिल से गिरने के कारण 31 वर्षीय छात्र ऋषिकेश कुमार की गत 22 अगस्त को मौत हो गई थी. इस घटना के बाद से ही संस्थान के छात्रों में गहरा आक्रोश व्याप्त था. सोमवार और मंगलवार को छात्रों ने आईआईटी परिसर में एकत्र होकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. छात्रों की मांग थी कि इस पूरी घटना की स्वतंत्र जांच हो और कैंपस के भीतर मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणालियों को अधिक मजबूत व संवेदनशील बनाया जाए.

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