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भारी बुलेटप्रूफ जैकेट का विकल्प बना IIT दिल्ली का स्मार्ट आर्मर, 1.8 किलो वजन में मिलेगी सुरक्षा और लचीलापन

IIT दिल्ली का स्मार्ट आर्मर ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं होती, लेकिन लंबे समय तक भारी जैकेट पहनकर ड्यूटी करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण होता है. वजन अधिक होने के कारण शरीर की गतिविधियां प्रभावित होती हैं और लगातार इसे पहनना भी आसान नहीं होता. इसी समस्या का समाधान तलाशते हुए आईआईटी दिल्ली के टेक्सटाइल विभाग के शोधकर्ताओं ने हल्का और लचीला स्मार्ट फ्लेक्सिबल आर्मर विकसित किया है. इसकी खासियत यह है कि इसमें पारंपरिक भारी मेटल के बजाय आधुनिक टेक्सटाइल सामग्री और स्मार्ट मटेरियल का उपयोग किया गया है.

डीआरडीओ के सहयोग से चल रहे इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करना है, जो सैनिकों को सुरक्षा देने के साथ लंबे समय तक पहनने में भी सुविधाजनक हो. इस आर्मर का वजन करीब 1.8 किलोग्राम है, जबकि एक जैकेट की अनुमानित कीमत 25 से 30 हजार रुपये के बीच हो सकती है.