भारी बुलेटप्रूफ जैकेट का विकल्प बना IIT दिल्ली का स्मार्ट आर्मर, 1.8 किलो वजन में मिलेगी सुरक्षा और लचीलापन
IIT दिल्ली बुलेटप्रूफ जैकेट के अलावा चाकू के हमलों से सुरक्षा देने वाले आर्मर पर काम कर रही हैं. पढ़ें आनंद गुप्ता की रिपोर्ट
Published : November 9, 2026 at 7:32 PM IST|
Updated : November 9, 2026 at 7:56 PM IST
नई दिल्ली: देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं होती, लेकिन लंबे समय तक भारी जैकेट पहनकर ड्यूटी करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण होता है. वजन अधिक होने के कारण शरीर की गतिविधियां प्रभावित होती हैं और लगातार इसे पहनना भी आसान नहीं होता. इसी समस्या का समाधान तलाशते हुए आईआईटी दिल्ली के टेक्सटाइल विभाग के शोधकर्ताओं ने हल्का और लचीला स्मार्ट फ्लेक्सिबल आर्मर विकसित किया है. इसकी खासियत यह है कि इसमें पारंपरिक भारी मेटल के बजाय आधुनिक टेक्सटाइल सामग्री और स्मार्ट मटेरियल का उपयोग किया गया है.
डीआरडीओ के सहयोग से चल रहे इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करना है, जो सैनिकों को सुरक्षा देने के साथ लंबे समय तक पहनने में भी सुविधाजनक हो. इस आर्मर का वजन करीब 1.8 किलोग्राम है, जबकि एक जैकेट की अनुमानित कीमत 25 से 30 हजार रुपये के बीच हो सकती है.
भारी और कठोर आर्मर की जगह हल्के विकल्प पर काम
आईआईटी दिल्ली के टेक्सटाइल विभाग के एमटेक सेकंड ईयर के छात्र अर्जुनित डे ने बताया कि पहले उपयोग होने वाले कई तरह के आर्मर काफी भारी होते थे. इनमें उपयोग की जाने वाली सामग्री के कारण उनका लचीलापन भी सीमित रहता था. ऐसे में सैनिकों को लंबे समय तक इन्हें पहनकर काम करने में परेशानी होती थी. उन्होंने बताया कि सुरक्षा के साथ आराम और शरीर की गतिविधियों को आसान बनाए रखने की जरूरत को देखते हुए टीम ने हल्के और लचीले मटेरियल पर काम शुरू किया.
उन्होंने बताया कि इस शोध के तहत अब तक आर्मर की दो पीढ़ियां विकसित की गई हैं. पहली पीढ़ी में डायनीमा से बने यूडी लैमिनेट का उपयोग किया गया. इसके बाद पहले मॉडल में सुधार करते हुए दूसरी पीढ़ी का स्मार्ट फ्लेक्सिबल आर्मर तैयार किया गया. इसमें स्मार्ट मटेरियल को लगाया गया है, जिससे सुरक्षा के साथ इसके लचीलेपन को भी बेहतर बनाया जा सके.
शियर थिकनिंग फ्लूइड है दूसरी पीढ़ी की खासियत
दूसरी पीढ़ी के आर्मर की सबसे जरूरी विशेषता इसमें उपयोग होने वाला शियर थिकनिंग फ्लूइड है. इसे नॉन-न्यूटोनियन फ्लूइड भी कहा जाता है. सामान्य तौर पर इस तरह के पदार्थ का व्यवहार उस पर पड़ने वाले दबाव के अनुसार बदलता है. अचानक तेज दबाव या झटका लगने पर यह अधिक प्रतिरोध हो जाता है.
अर्जुनित डे ने बताया कि टीम ने इसी गुण का उपयोग स्मार्ट फ्लेक्सिबल आर्मर में है. उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य अचानक लगने वाले प्रभाव को कम करने में मदद करना है. इस तकनीक के जरिए ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करने का प्रयास किया गया है, जो सामान्य स्थिति में लचीला रहे और प्रभाव पड़ने पर अधिक प्रतिरोध दिखाए. इससे पारंपरिक कठोर आर्मर की तुलना में पहनने में सुविधा मिल सकती है.
1.8 किलोग्राम वजन, 25 से 30 हजार रुपये कीमत
इस प्रोजेक्ट में वजन को सबसे जरूरी पहलुओं में शामिल किया गया है. अर्जुनित डे ने बताया कि तैयार किए गए आर्मर का वजन करीब 1.8 किलोग्राम है. वहीं, एक जैकेट की अनुमानित कीमत 25 से 30 हजार रुपये के बीच रखी गई है. शोधकर्ताओं का मानना है कि हल्का और लचीला सुरक्षा कवच सैनिकों की गतिविधियों को आसान बनाने में मदद कर सकता है. उन्होंने बताया कि खासकर उन परिस्थितियों में, जहां लंबे समय तक जैकेट पहनकर ड्यूटी करनी पड़ती है. टीम का प्रयास है कि सुरक्षा से समझौता किए बिना आर्मर को अधिक सुविधाजनक बनाया जाए.
9 एमएम बुलेट से की जा रही सुरक्षा क्षमता की जांच
किसी भी बुलेटप्रूफ आर्मर की उपयोगिता का आकलन उसके परीक्षण के बाद ही किया जा सकता है. इसी उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट के तहत सुरक्षा सामग्री की जांच की जा रही है. अर्जुनित डे ने बताया कि चंडीगढ़ स्थित टीबीआरएल में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पैनल पर 9 एमएम बुलेट से परीक्षण किया जाता है. इसमें गोली के प्रभाव के होने वाले बदलाव और उसके पीछे की ओर होने वाले विक्षेपण का आकलन किया जाता है. उन्होंने बताया कि इस परीक्षण का उद्देश्य यह देखना है कि गोली के प्रभाव को सुरक्षा सामग्री किस तरह रोकती या कम करती है और उसके पीछे मौजूद हिस्से तक कितना प्रभाव पहुंचता है.
चाकू से सुरक्षा देने वाले आर्मर पर भी होगी रिसर्च
टीम का काम केवल बुलेटप्रूफ जैकेट तक सीमित नहीं है. अब चाकू से होने वाले हमलों से सुरक्षा देने वाले आर्मर पर भी काम किया जा रहा है. इसका उद्देश्य सुरक्षा उपकरणों को अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से विकसित करना है. छात्र के अनुसार, अभी तक इस प्रोजेक्ट में एनआईजे मानकों के तहत काम किया गया है और टीम इसे आगे और बेहतर बनाने की दिशा में प्रयासरत है.
केव्लर और डायनीमा में क्या है अंतर
इस आर्मर को विकसित करने में केव्लर और डायनीमा जैसी आधुनिक सामानो की भूमिका है. डायनीमा को अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथिलीन (UHMWPE) कहा जाता है. यह अपनी मजबूती और हल्के वजन के लिए जाना जाता है. वहीं, केव्लर तुलनात्मक रूप से कम कीमत वाली सामान है. अर्जुनित डे के मुताबिक, डायनीमा की कीमत केव्लर से अधिक है, लेकिन प्रदर्शन के लिहाज से यह बेहतर विकल्प हो सकता है. ऐसे में सामान का चयन करते समय उसकी लागत के साथ वजन और सुरक्षा क्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है.
आईआईटी दिल्ली का यह शोध रक्षा क्षेत्र में हल्के और आधुनिक सुरक्षा उपकरण विकसित करने की दिशा में एक प्रयास है. इसका मुख्य उद्देश्य सैनिकों को ऐसा आर्मर तलाशना है, जो सुरक्षा के साथ उनके लिए पहनने में भी सुविधाजनक हो. हालांकि, इसके व्यापक उपयोग से पहले सभी जरूरी परीक्षणों और मानकों पर खरा उतरना जरूरी होगा. यदि यह तकनीक आगे के परीक्षणों में सफल रहती है, तो भविष्य में सैनिकों के लिए हल्के और अधिक लचीले सुरक्षा उपकरण विकसित करने का रास्ता खुल सकता है.
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