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AI और क्वांटम तकनीक पर IIT दिल्ली का फोकस: AI के लिए बनाया अलग स्कूल, भविष्य की तकनीक के लिए तैयार होंगे छात्र

प्रो. रंगन बनर्जी ने बताया कि इनके जरिए संस्थान के शोधकर्ता AI से जुड़ी नई तकनीकों और समस्याओं पर काम कर सकेंगे.

IIT दिल्ली
IIT दिल्ली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 9, 2026 at 1:41 PM IST

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नई दिल्ली: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के बीच IIT दिल्ली ने इस क्षेत्र में अपनी रिसर्च और पढ़ाई को मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है. संस्थान में AI के लिए अलग स्कूल बनाया गया है, जहां AI से जुड़े नए रिसर्च और अकादमिक प्रोग्राम पर काम हो रहा है. IIT दिल्ली के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी ने बताया कि संस्थान AI के साथ-साथ क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर काम कर रहा है. क्वांटम मैटेरियल्स, क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम डिवाइसेज पर रिसर्च की जा रही है. उन्होंने बताया कि AI और क्वांटम के दौर में कंप्यूटिंग को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए इन दोनों क्षेत्रों में नई तकनीक और नए शोध जरूरी हैं.

AI के लिए IIT दिल्ली में अलग स्कूल: प्रो. रंगन बनर्जी ने बताया कि IIT दिल्ली में AI के लिए एक अलग स्कूल है. इस स्कूल के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े शोध और शिक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है. संस्थान का प्रयास है कि AI को केवल एक विषय के रूप में पढ़ाने के बजाय इसके अलग-अलग पहलुओं पर बड़े स्तर पर रिसर्च की जाए. AI आज कंप्यूटर, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, संचार और कई दूसरे क्षेत्रों में तेजी से इस्तेमाल हो रहा है. ऐसे में इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की जरूरत भी बढ़ रही है. IIT दिल्ली का AI स्कूल इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए रिसर्च और शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है.

प्रो. रंगन बनर्जी, निदेशक, IIT दिल्ली (ETV Bharat)

नए रिसर्च प्रोग्राम पर काम: निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी ने बताया कि AI के क्षेत्र में नए रिसर्च प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं. इन कार्यक्रमों के जरिए संस्थान के शोधकर्ता AI से जुड़ी नई तकनीकों और समस्याओं पर काम कर सकेंगे. AI के क्षेत्र में तकनीक लगातार बदल रही है. हर कुछ समय में नए मॉडल, नए तरीके और नए इस्तेमाल सामने आ रहे हैं. ऐसे में संस्थानों के लिए लगातार रिसर्च करना जरूरी है. IIT दिल्ली भी इसी दिशा में अपनी रिसर्च क्षमता बढ़ा रहा है.

छात्रों के लिए भी बढ़ेंगे मौके: AI के लिए अलग स्कूल होने से छात्रों को भी इस क्षेत्र में पढ़ाई और रिसर्च के ज्यादा अवसर मिलेंगे. IIT दिल्ली नए अकादमिक प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है. इन कार्यक्रमों के जरिए छात्रों को AI की तकनीक को समझने के साथ उस पर रिसर्च करने का अवसर मिलेगा. प्रो. बनर्जी ने बताया कि संस्थान AI और क्वांटम दोनों क्षेत्रों में नए रिसर्च प्रोग्राम के साथ नए अकादमिक प्रोग्राम भी चला रहा है. इसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य की तकनीकी जरूरतों के लिए तैयार करना है.

क्वांटम क्षेत्र में IIT दिल्ली की बड़ी भागीदारी: AI के साथ IIT दिल्ली क्वांटम तकनीक पर भी तेजी से काम कर रहा है. प्रो. रंगन बनर्जी ने बताया कि IIT दिल्ली नेशनल क्वांटम मिशन का हिस्सा है. इस मिशन के तहत देश में क्वांटम तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए अलग-अलग संस्थानों में रिसर्च की जा रही है. IIT दिल्ली भी इस राष्ट्रीय प्रयास में अपनी भूमिका निभा रहा है. संस्थान में क्वांटम तकनीक से जुड़े कई क्षेत्रों पर काम हो रहा है. इनमें क्वांटम मैटेरियल्स, क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम डिवाइसेज हैं.

क्वांटम मैटेरियल्स के लिए बनाया गया हब: प्रो. बनर्जी ने बताया कि IIT दिल्ली में क्वांटम मैटेरियल्स के लिए एक हब है. यहां क्वांटम तकनीक में इस्तेमाल होने वाले सामान और उससे जुड़े दूसरे पहलुओं पर शोध किया जा रहा है. क्वांटम तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए नए तरह की सामान और उपकरणों की जरूरत होगी. ऐसे में क्वांटम मैटेरियल्स पर होने वाला शोध भविष्य की तकनीक के लिए जरूरी माना जा रहा है. IIT दिल्ली का यह हब इसी दिशा में रिसर्च को बढ़ावा दे रहा है.

क्वांटम कम्युनिकेशन पर भी जोर: IIT दिल्ली क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी भागीदारी कर रहा है. डिजिटल दौर में डेटा और जानकारी की सुरक्षा बहुत जरूरी हो गई है. सरकारी संस्थानों से लेकर कंपनियों और आम लोगों तक बड़ी मात्रा में जानकारी डिजिटल माध्यम से भेजी जाती है. भविष्य में सुरक्षित संचार व्यवस्था तैयार करने में क्वांटम तकनीक की जरूरी भूमिका हो सकती है. IIT दिल्ली क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में रिसर्च के जरिए इस दिशा में संभावनाएं तलाश रहा है.

क्वांटम डिवाइसेज पर भी हो रहा काम: क्वांटम तकनीक को वास्तविक उपयोग तक पहुंचाने के लिए क्वांटम डिवाइसेज का विकास भी जरूरी है. IIT दिल्ली इस क्षेत्र में भी काम कर रहा है. संस्थान में क्वांटम डिवाइसेज से जुड़े शोध को आगे बढ़ाया जा रहा है. इसका मकसद क्वांटम तकनीक के अलग-अलग हिस्सों को विकसित करना और भविष्य में इसके व्यावहारिक उपयोग की संभावनाओं को मजबूत करना है.

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